De ACG handleiding voor vrede op aarde
Vrede. Dat betekent voor iedereen wat anders. Maar hier bij ACG zetten we ons graag in om jou te helpen het te vinden. Wij geloven dat de zoektocht in de natuur begint. In deze handleiding leer je verschillende manieren om in contact met de natuur te komen. Deze zijn allemaal bedoeld om een beetje vrede te brengen in de hectiek van jouw dagelijkse leven. We raden je aan om onze methoden eens uit te proberen in een park bij jou in de buurt of een andere mooie plek in de buitenlucht. Je kunt de website dagen, weken, maanden of zelfs jaren open laten staan, terwijl jij eropuit gaat met onze handige instructies. Hoe lang je er ook over doet, we hopen dat je jouw vredige ontdekkingen met ons deelt.
Hoe je dagelijks de natuur kunt ervaren
De voordelen van de natuur worden duidelijk wanneer je ze zelf ervaart. Maar niet iedereen kan zijn busje volgooien en op trektocht naar de Alpen gaan, en dat is prima. In de nieuwe handleiding van ACG leggen we uit hoe je iedere dag de natuur kunt ervaren, of je nu op het platteland woont, in een buitenwijk of in de grote stad. We hebben zelfs een diagram gemaakt.
STAP 1: Overal om je heen is natuur. Iedere dag kun je bewust aandacht hebben voor de kleine dingen die je misschien niet eerder opgevallen zijn. Het kleine stukje onkruid dat tussen de stoeptegels groeit is ook onderdeel van de natuur.
STAP 2: Waarom bezoek je deze week niet eens een van de dichtbijzijnde parken of een andere openbare buitenruimte bij jou in de buurt?Je zult er vast erg van genieten.
STAP 3: Maak er een doel van om een keer per maand te gaan hiken of een lange wandeling in de natuur te maken. Dit helpt je meer waardering te hebben voor je omgeving. Vergeet niet om een vriend mee te nemen, of deze nu twee, vier of zelfs 100 benen heeft. ACG discrimineert niet.
STAP 4: Heb je altijd al naar een nationaal park willen gaan? Plan dan een jaarlijkse reis en maak het waar. Jij bepaalt je eigen lotsbestemming. Hoewel, als het echt je lotsbestemming is, dan bepaalt niemand het. Zomaar wat gedachtenvoer voor onderweg.
Hoe je alles op je in laat werken
Doe wat rustiger aan. Neem een pauze en gebruik je zintuigen. Wat hoor je? Wat ruik je? Wat zie je? Nou, dat is overduidelijk. Je ziet de website van ACG. Deze les gaat over hoe je alles op je in laat werken. Maak een wandeling door de natuur en voel je stressniveau afnemen. Ahhhhhhh. Heerlijk.
STAP 1: Richt je op het hier en nu. Vind een comfortabele plek en wees stil. Duw alle gedachten die in je hoofd rondgaan eruit. Wow, er zit zelfs nog veel meer in dan we hadden verwacht.
STAP 2: Gebruik je zintuigen wanneer je buiten bent. Wees respectvol als je iets aanraakt. Ruik je iets? Wees dan niet bang om dichterbij te komen. Als je iets proeft, zorg er dan voor dat je het niet kwetst.
STAP 3: Bomen geven een energie af die je met beide benen op de grond zet en waar je een kalm gevoel van krijgt. Geef bij de volgende kruising er eentje een knuffel. Alvast bedankt.
Hoe je je moeder respecteert
De planeet is een levend, ademend wezen. Haar naam is Aarde en ze is je moeder. In deze handleiding van ACG leer je de beste manieren om haar te respecteren. Ontdek hoe je geen troep achterlaat, voorkomt dat je op kleine diertjes stapt en op welke plekken je die kersenrode gitaar die je voor je verjaardag hebt gekregen beter niet kunt bespelen. Het is tijd om je moeder te knuffelen.
STAP 1: Als je afval langs het pad ziet liggen, raap het dan op en gooi het later netjes in de afvalbak. Als je dat vies vindt, stel je dan eens voor hoe dat voor je moeder moet voelen.
STAP 2: Wees je bewust van waar je loopt. Kleine diertjes hebben grote gevoelens.
STAP 3: Stenen stapelen, harde muziek draaien en andere activiteiten zoals deze schaden Moeder Natuur. Laat haar ecosysteem doen wat het het beste doet. De natuur beschermen en respecteren met als doel het vinden van harmonie.
Hoe je je telefoon vergeet
Je hebt je telefoon niet nodig. Nou, je hebt hem misschien nodig om deze handleiding te lezen. Maar wanneer je in de natuur bent, kun je jezelf beter ontspannen en jezelf vermaken zonder een digitaal apparaat. ACG laat je graag zien dat er genoeg vrede te vinden is wanneer je alles loslaat. Dus, ben je uitgelezen? Waarom doe je je telefoon dan niet in een klein holletje of een groot meer, in ieder geval voor een klein poosje.
STAP 1: Vecht je door je telefoongebrek heen. Balanceer een stok op je hand of spring van steen naar steen om je beter te richten op het hier en nu, zonder je device.
STAP 2: Probeer jezelf af te leiden door de natuur als bron van creativiteit te gebruiken. Maak een schets van houtskool of schilder een klein plaatje.
STAP 3: Zoek een activiteit die je gezamenlijk met je vriend(in) kunt doen. Vriendschap boven alles.