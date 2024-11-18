De ACG handleiding voor vrede op aarde

STAP 1: Overal om je heen is natuur. Iedere dag kun je bewust aandacht hebben voor de kleine dingen die je misschien niet eerder opgevallen zijn. Het kleine stukje onkruid dat tussen de stoeptegels groeit is ook onderdeel van de natuur.



STAP 2: Waarom bezoek je deze week niet eens een van de dichtbijzijnde parken of een andere openbare buitenruimte bij jou in de buurt?Je zult er vast erg van genieten.



STAP 3: Maak er een doel van om een keer per maand te gaan hiken of een lange wandeling in de natuur te maken. Dit helpt je meer waardering te hebben voor je omgeving. Vergeet niet om een vriend mee te nemen, of deze nu twee, vier of zelfs 100 benen heeft. ACG discrimineert niet.



STAP 4: Heb je altijd al naar een nationaal park willen gaan? Plan dan een jaarlijkse reis en maak het waar. Jij bepaalt je eigen lotsbestemming. Hoewel, als het echt je lotsbestemming is, dan bepaalt niemand het. Zomaar wat gedachtenvoer voor onderweg.