ACG Holiday 2020: Smith Rock Lookbook

All Conditions Gear. Designed, Tested, and Made on Planet Earth: Smith Rock.
We have a process. Before we create something, we seek inspiration. This season, our search led us to Smith Rock, Oregon. Our new collection was inspired by this place, but it was also worn there. The pants, jackets, shirts and shoes in this collection reflect Smith Rock. Nature rubbings formed the basis for several designs. We paid homage to the trails when we named our jackets. And we used materials like GORE-TEX fabric, PrimaLoft and rugged rubber to mirror the elements we experienced. So, when you see “Designed, Tested, and Made on Planet Earth”, you know what our process means.
Dry Outerlayer—WOMENS ACG MISERY RIDGE GORE-TEX JACKET; Warm Midlayer—WOMENS ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK JACKET; Bottom—WOMENS ACG SMITH SUMMIT CARGO PANT; Socks—ACG KELLY RIDGE CREW SOCK; Footwear— NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Dry Outerlayer—MENS ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK JACKET; Warm Midlayer—MENS ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE PULLOVER; Bottom—MENS ACG TRAIL PANT; Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Baselayer—ACG GIFT SHOP PERFORMANCE LONG SLEEVE TOP; Bottom—WOMENS ACG TRAIL PANT; Socks—ACG KELLY RIDGE CREW SOCK; Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Cap—ACG 3-IN-1 BEANIE, Dry Outerlayer—MENS ACG MISERY RIDGE GORE-TEX JACKET, Warm Midlayer— MENS ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK JACKET, Bottom—MENS ACG TRAIL PANT, Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Accessory—ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Baselayer/s—WOMENS ACG EARTH PERFORMANCE LONG SLEEVE TOP; WOMENS ACG ULTRAROCK SHORT SLEEVE EMBROIDERED TEE; Bottom—WOMENS ACG SMITH SUMMIT CARGO PANT; Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Dry Outerlayer—MENS ACG TUFF NUGGETS PACKABLE RAIN JACKET; Baselayer—ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE SHORT SLEEVE TOP; Bottom—MENS ACG TRAIL PANT; Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Cap—ACG TAILWIND CAP SSNL; Accessory—ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warm Midlayer—WOMENS ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK JACKET; Bottom—WOMENS ACG TRAIL PANT; Socks—ACG KELLY RIDGE CREW SOCK; Footwear—NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Cap—ACG 3-IN-1 BEANIE; Warm Midlayer—MENS ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE PULLOVER; Bottom—MENS ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE PANT; Footwear—NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Dry Outerlayer—MENS ACG 4TH HORSEMAN PUFFER JACKET; Baselayer—WOMENS ACG EARTH PERFORMANCE LONG SLEEVE TOP; Bottom—MENS ACG SMITH SUMMIT CARGO PANT; MENS ACG TRAIL PANT; Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Accessory—ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warm Midlayer—WOMENS ACG EARTH PERFORMANCE LONG SLEEVE TOP; Bottom—MENS ACG SMITH SUMMIT CARGO PANT; Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Cap—ACG 3-IN-1 BEANIE, Dry Outerlayer—MENS ACG MISERY RIDGE GORE-TEX JACKET, Warm Midlayer— MENS ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK JACKET, Bottom—MENS ACG TRAIL PANT, Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Dry Outerlayer— MENS ACG 4TH HORSEMAN PUFFER JACKET; Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Warm Midlayer— WOMENS ACG WOLF TREE POLARTEC CREW; Bottom—WOMENS ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE PANT; Accessory—ACG KARST SMIT; Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Dry Outerlayer—WOMENS ACG MISERY RIDGE GORE-TEX JACKET; Warm Midlayer—WOMENS ACG ROPE DE DOPE PACKABLE INSULATED ULTRAROCK JACKET; Bottom—WOMENS ACG SMITH SUMMIT CARGO PANT; Socks—ACG KELLY RIDGE CREW SOCK; Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Accessory—ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Baselayer—ACG GIFT SHOP PERFORMANCE LONG SLEEVE TOP; Bottom—MENS ACG SMITH SUMMIT CARGO PANT; Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Accessory—ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warm Midlayer— MENS ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECE FULL ZIP; Bottom—MENS ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK FLEECE PANT; Footwear—NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Accessory—ACG ULTRAROCK NECK GATOR; Warm Midlayer—MENS ACG FLEECE CREW; Bottom—MENS ACG WOLF TREE POLARTEC FLEECE PANT; MENS ACG SMITH SUMMIT CARGO PANT; Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX
Baselayer — WOMENS ACG ULTRAROCK SHORT SLEEVE EMBROIDERED TEE; Bottom — WOMENS ACG TRAIL PANT; Footwear—NIKE ACG MOUNTAIN FLY GORE-TEX