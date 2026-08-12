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Big Kids Soccer Shorts

(33)
Nike United Academy
Nike United Academy Big Kids' (Girls') Dri-FIT Soccer 4" Shorts
Recycled Materials
Nike United Academy
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Soccer 4" Shorts
$35

Extra 25% w/ DAYONE

FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Just In
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
$60
Nike Academy+
Nike Academy+ Big Kids' Dri-FIT Soccer Shorts
Recycled Materials
Nike Academy+
Big Kids' Dri-FIT Soccer Shorts
$30

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Academy
Nike Academy Big Kids' Dri-FIT 4" Soccer Shorts
Recycled Materials
Nike Academy
Big Kids' Dri-FIT 4" Soccer Shorts
$24

Extra 25% w/ DAYONE

Nike Academy
Nike Academy Big Kids' Dri-FIT Soccer Knit Shorts
+3
Recycled Materials
Nike Academy
Big Kids' Dri-FIT Soccer Knit Shorts
$24

Extra 25% w/ DAYONE

Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Shorts
Recycled Materials
Erling Haaland Academy
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Shorts
$35

Extra 25% w/ DAYONE

USMNT 2026 Stadium Away
USMNT 2026 Stadium Away Big Kids' Nike Soccer Dri-FIT Replica Shorts
Recycled Materials
USMNT 2026 Stadium Away
Big Kids' Nike Soccer Dri-FIT Replica Shorts
13% off
USMNT 2026 Stadium Home
USMNT 2026 Stadium Home Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
USMNT 2026 Stadium Home
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
13% off
Brazil 2026 Stadium Away
Brazil 2026 Stadium Away Big Kids' Jordan Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
Brazil 2026 Stadium Away
Big Kids' Jordan Dri-FIT Soccer Replica Shorts
13% off
Brazil 2026 Stadium Home
Brazil 2026 Stadium Home Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Sold Out
Brazil 2026 Stadium Home
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
13% off
Nike Energy
Nike Energy Big Kids' Dri-FIT Soccer Shorts
Recycled Materials
Nike Energy
Big Kids' Dri-FIT Soccer Shorts

Extra 25% w/ DAYONE

Uruguay 2026 Stadium Home
Uruguay 2026 Stadium Home Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
Uruguay 2026 Stadium Home
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
13% off
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Big Kids' Aero-FIT Soccer Shorts
Recycled Materials
Nike x LEGO® Collection
Big Kids' Aero-FIT Soccer Shorts
$90

Extra 25% w/ DAYONE

FFF Strike
FFF Strike Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Shorts
Recycled Materials
FFF Strike
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Shorts
$50
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Shorts
Recycled Materials
Kylian Mbappé Academy
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Shorts
$35
Nike Strike
Nike Strike Big Kids' Dri-FIT Soccer Shorts
Recycled Materials
Nike Strike
Big Kids' Dri-FIT Soccer Shorts
$35

Extra 25% w/ DAYONE

England 2026 Stadium Home
England 2026 Stadium Home Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
England 2026 Stadium Home
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
$60
Nike x LEGO® Collection
Nike x LEGO® Collection Big Kids' Aero-FIT Soccer Shorts
Recycled Materials
Nike x LEGO® Collection
Big Kids' Aero-FIT Soccer Shorts
$90

Extra 25% w/ DAYONE

USMNT Strike
USMNT Strike Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Shorts
Recycled Materials
USMNT Strike
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Shorts
$50
Brazil Academy Pro
Brazil Academy Pro Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Shorts
Recycled Materials
Brazil Academy Pro
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Shorts
$35
England 2026 Stadium Away
England 2026 Stadium Away Big Kids' Nike Soccer Dri-FIT Replica Shorts
Sold Out
England 2026 Stadium Away
Big Kids' Nike Soccer Dri-FIT Replica Shorts
$60
England Strike
England Strike Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Shorts
Sold Out
England Strike
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Shorts
$50
Jordan Essentials
Jordan Essentials Big Kids' Dri-FIT P6 Mesh Diamond Shorts
Jordan Essentials
Big Kids' Dri-FIT P6 Mesh Diamond Shorts
$55

Extra 25% w/ DAYONE

Nigeria 2026 Stadium Home
Nigeria 2026 Stadium Home Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
Nigeria 2026 Stadium Home
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
$60
Nigeria 2026 Stadium Away
Nigeria 2026 Stadium Away Big Kids' Nike Soccer Dri-FIT Replica Shorts
Recycled Materials
Nigeria 2026 Stadium Away
Big Kids' Nike Soccer Dri-FIT Replica Shorts
$60
Nike Tempo
Nike Tempo Big Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
Recycled Materials
Nike Tempo
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
$25

Extra 25% w/ DAYONE

PSG 2025/26 Stadium Third
PSG 2025/26 Stadium Third Big Kids' Nike Dri-FIT Total 90 Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
PSG 2025/26 Stadium Third
Big Kids' Nike Dri-FIT Total 90 Soccer Replica Shorts
Inter Milan 2026 Stadium SE
Inter Milan 2026 Stadium SE Big Kids' Nike ACG Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
Inter Milan 2026 Stadium SE
Big Kids' Nike ACG Dri-FIT Soccer Replica Shorts
23% off

Extra 25% w/ DAYONE

FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Big Kids' Kobe Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Big Kids' Kobe Dri-FIT Soccer Replica Shorts
$60
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition Big Kids' Jordan Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Big Kids' Jordan Dri-FIT Soccer Replica Shorts
$60
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Shorts
Recycled Materials
Paris Saint-Germain Strike
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Shorts
$55
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Home Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Sold Out
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Home
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
$60
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
$55
Nigeria 2026 Stadium Away
Nigeria 2026 Stadium Away Big Kids' Nike Soccer Dri-FIT Replica Shorts
Recycled Materials
Nigeria 2026 Stadium Away
Big Kids' Nike Soccer Dri-FIT Replica Shorts
$60
Nike Tempo
Nike Tempo Big Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
Recycled Materials
Nike Tempo
Big Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
$25

Extra 25% w/ DAYONE

PSG 2025/26 Stadium Third
PSG 2025/26 Stadium Third Big Kids' Nike Dri-FIT Total 90 Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
PSG 2025/26 Stadium Third
Big Kids' Nike Dri-FIT Total 90 Soccer Replica Shorts
Inter Milan 2026 Stadium SE
Inter Milan 2026 Stadium SE Big Kids' Nike ACG Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
Inter Milan 2026 Stadium SE
Big Kids' Nike ACG Dri-FIT Soccer Replica Shorts
23% off

Extra 25% w/ DAYONE

FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Big Kids' Kobe Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Big Kids' Kobe Dri-FIT Soccer Replica Shorts
$60
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition Big Kids' Jordan Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
Paris Saint-Germain 2026 Stadium Night Edition
Big Kids' Jordan Dri-FIT Soccer Replica Shorts
$60
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Shorts
Recycled Materials
Paris Saint-Germain Strike
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Knit Shorts
$55
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Home Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Sold Out
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Home
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
$60
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
Recycled Materials
FC Barcelona 2025/26 Stadium Home
Big Kids' Nike Dri-FIT Soccer Replica Shorts
$55