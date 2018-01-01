耐力 - 8 英哩

本週最長距離的跑程，

幫助你準備好征服比賽日的距離。

前幾週的目標

是讓身體習慣跑較長的距離。

別太擔心配速；

跑得舒服自在比較重要。跑完後

看一下 Nike+ Running App 上的

英哩分段記錄，

當作是日後跑步的良好基準。