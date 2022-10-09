10 公里賽程是全世界最熱門的比賽距離之一。

這項訓練主要針對速度與耐力的結合。這表示你將可以進行具有挑戰性的長跑、令你興奮的速度跑，以及讓你變更強韌的恢復跑。之後你就可以邁出起跑線並往終點線奔馳。

這項計畫中的每種跑步訓練都有搭配 Nike Run Club 應用程式的語音指導功能。這項計畫設計成 8 週的計畫表，語音指導則是專為適應你的程度而設計，且能根據需求靈活調整。無論你離比賽日還有 4 週或 8 週，都可以隨時進行這項計畫。

你可以掌控你對這項計畫的投入程度及得到的成果。我們的建議：在 10 公里比賽前安排至少 4 週的訓練，這樣可以從容地跑步並完成訓練計畫。

我們在起跑線等你！