馬拉松訓練計畫
馬拉松是最高層次的路跑比賽，其訓練過程也將帶給你最高層次的跑步體驗。
你將透過每週長跑及恢復跑，提升所需的耐力，你也將透過大量的速度跑，努力成為一名更有效率的跑者。最重要的是，你將會成為一名更聰明的跑者，隨時做好準備邁向終極的起跑線。
在這項訓練計畫中，幾乎所有 90 種跑步都有搭配 Nike Run Club 應用程式的語音指導。這項計畫設計成 18 週的計畫表，而我們的語音指導，是專為適應你的程度而設計，且能根據需求靈活調整，為征服馬拉松目標做足準備。無論你離比賽日還有 12 週還是 18 週，都可以隨時進行這項訓練計畫。
你可以掌控你對這項計畫的投入程度及得到的成果。我們的建議：在馬拉松比賽前安排至少 12 週的訓練，這樣可以從容地跑步並完成訓練計畫。
我們在起跑線等你！
與 Bennett 教練一起開始
「
馬拉松訓練的基本目標是能夠跑完長距離，而且不只是能到達終點線，還要以自己的最佳狀態完成。」
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
計畫概覽
以下是訓練計畫前兩週內容的範例。下載計畫並查看剩餘 16 週的訓練內容。
倒數 18 週
- Nike Run Club 語音指導：10 分鐘跑步計畫或恢復跑：10:00
- Nike Run Club 語音指導：第一階段速度跑或速度跑：間歇跑/5:00 暖身/8 x 1:00 5 公里配速/間歇跑之間進行 1:00 恢復
- Nike Run Club 語音指導：2 英哩跑步計畫或恢復跑：3.2 公里/2 英哩跑步計畫
- Nike Run Club 語音指導：7 分鐘跑步計畫或恢復跑：7:00
- Nike Run Club 語音指導：5 英哩跑步計畫或長跑：8 公里/5 英哩跑步計畫
倒數 17 週
- Nike Run Club 語音指導：12 分鐘跑步計畫或恢復跑：12:00
- Nike Run Club 語音指導：5 公里跑步計畫或恢復跑：5 公里/3.1 英哩跑步計畫
- Nike Run Club 語音指導：下一階段速度跑或速度跑：間歇跑/5:00：暖身/1:00：5 公里配速/2:00：10 公里配速/1:00：5 公里配速/2 x 0:45 英哩配速/2:00：10 公里配速/1:00：5 公里配速/0:45 英哩配速/0:30 最佳配速/0:15 最佳配速/所有間歇跑之間的 1:00 恢復
- Nike Run Club 語音指導：1 英哩跑步計畫或恢復跑：1.6 公里/1 英哩跑步計畫
- Nike Run Club 語音指導：10 公里跑步計畫或長跑：10 公里/6.2 英哩跑步計畫