馬拉松是最高層次的路跑比賽，其訓練過程也將帶給你最高層次的跑步體驗。

你將透過每週長跑及恢復跑，提升所需的耐力，你也將透過大量的速度跑，努力成為一名更有效率的跑者。最重要的是，你將會成為一名更聰明的跑者，隨時做好準備邁向終極的起跑線。

在這項訓練計畫中，幾乎所有 90 種跑步都有搭配 Nike Run Club 應用程式的語音指導。這項計畫設計成 18 週的計畫表，而我們的語音指導，是專為適應你的程度而設計，且能根據需求靈活調整，為征服馬拉松目標做足準備。無論你離比賽日還有 12 週還是 18 週，都可以隨時進行這項訓練計畫。

你可以掌控你對這項計畫的投入程度及得到的成果。我們的建議：在馬拉松比賽前安排至少 12 週的訓練，這樣可以從容地跑步並完成訓練計畫。

我們在起跑線等你！