5 公里賽程既有趣又令人興奮，訓練起來也有一樣的感覺。

你會體驗到非常多種的速度跑，因為感受疾速就是這麼有趣。你將會進行恢復跑與長跑，並強度更甚以往，因為將自己帶往新境界是一件令人興奮的事。你也將會帶著興奮的心情前往起跑線，並在衝往終點線的過程中找尋樂子。

這項計畫中的每種跑步訓練都有搭配 Nike Run Club 應用程式的語音指導功能。這項計畫設計成 8 週的計畫表，語音指導則是專為適應你的程度而設計，且能根據需求靈活調整。無論你離比賽日還有 4 週或 8 週，都可以隨時進行這項計畫。

你可以掌控你對這項計畫的投入程度及得到的成果。我們的建議：在 5 公里比賽前安排至少 4 週的訓練，這樣可以從容地跑步並完成訓練計畫。

我們在起跑線等你！