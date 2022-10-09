5 公里訓練計畫
5 公里賽程既有趣又令人興奮，訓練起來也有一樣的感覺。
你會體驗到非常多種的速度跑，因為感受疾速就是這麼有趣。你將會進行恢復跑與長跑，並強度更甚以往，因為將自己帶往新境界是一件令人興奮的事。你也將會帶著興奮的心情前往起跑線，並在衝往終點線的過程中找尋樂子。
這項計畫中的每種跑步訓練都有搭配 Nike Run Club 應用程式的語音指導功能。這項計畫設計成 8 週的計畫表，語音指導則是專為適應你的程度而設計，且能根據需求靈活調整。無論你離比賽日還有 4 週或 8 週，都可以隨時進行這項計畫。
你可以掌控你對這項計畫的投入程度及得到的成果。我們的建議：在 5 公里比賽前安排至少 4 週的訓練，這樣可以從容地跑步並完成訓練計畫。
我們在起跑線等你！
與 Bennett 教練一起開始
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如果你想擁有絕佳的 5 公里跑步體驗，則必須混合你的速度與耐力訓練。
Nike 跑步全球總教練 Chris Bennett
計畫概覽
以下是訓練計畫前兩週內容的範例。下載計畫並查看剩餘 6 週的訓練內容。
倒數 8 週
- Nike Run Club 語音指導：5 分鐘跑步計畫或恢復跑：5:00
- Nike Run Club 語音指導：第一階段速度跑或速度跑：間歇跑/ 8 x 1:00 5 公里配速/所有間歇跑之間進行 1:00 恢復
- Nike Run Club 語音指導：7 分鐘跑步計畫或恢復跑：7:00
- Nike Run Club 語音指導：下一階段速度跑或速度跑：間歇跑/ 5:00：暖身/ 1:00 5 公里配速/ 2:00 10 公里配速/ 1:00 5 公里配速/ 2 x 0:45 英哩配速/ 2:00 10 公里配速/ 1:00 5 公里配速/ 0:45 英哩配速/ 0:30 最佳配速/ 0:15 最佳配速/所有間歇跑之間的 1:00 恢復
- Nike Run Club 語音指導：1 英哩跑步計畫或長跑：1.6 公里/ 1 英哩跑步計畫
倒數 7 週
- Nike Run Club 語音指導：10 分鐘跑步計畫或恢復跑：10:00
- Nike Run Club 語音指導：進行中或速度跑：間歇跑/ 5:00 暖身/ 0:30 英哩配速/ 1:00 5 公里配速/ 0:30 英哩配速/ 2:00 10 公里配速/ 0:30 英哩配速/ 1:00 5 公里配速/ 0:30 英哩配速/每次間歇跑之間進行 45 秒鐘恢復
- Nike Run Club 語音指導：12 分鐘跑步計畫或恢復跑：12:00
- Nike Run Club 語音指導：跑速提升或速度跑：間歇跑/ 5:00：暖身/ 2:00 英哩配速/ 0:30 10 公里配速/ 1:30 英哩配速/ 0:30 10 公里配速/ 1:00 英哩配速/ 0:30 10 公里配速/ 1:00 英哩配速/ 0:30 10 公里配速/ 0:30 最佳配速/每次間歇跑之間進行 30 秒鐘恢復
- Nike Run Club 語音指導：15 分鐘跑步計畫或長跑：15:00