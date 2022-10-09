對於身為跑者與運動員的你，半程馬拉松是很有挑戰性的比賽。長跑與恢復跑可以培養耐力，讓你變得更強壯，再搭配不同的趣味速度跑，幫助你鍛鍊速度。

這項為期 14 週的半程馬拉松訓練計畫有助你從起點一路奔馳到終點。訓練目標不只是讓你更強壯、更快速，還要更聰明。我們相信想要成為優秀的跑者，必須先成為優秀的教練。

這項計畫中的每種跑步訓練都會搭配 Nike Run Club 應用程式的語音指導功能，你每天都能選擇優秀的教練和運動員與你一起跑步。

我們在起跑線等你！