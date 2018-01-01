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NRC：10K 訓練計畫

下載 10K 計畫
查看所有訓練計畫
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10K 如果 5K 集體跑感覺有點擁擠，那麼請跑 10K 來伸展自己的雙腿。
我們的計畫將讓你為更長遠的距離做好準備。

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成就完美的 10K 跑步
以下每張卡片皆代表一套每週七天的訓練計畫。你可以根據喜好調整重複順序，
但是，請記得不要連續幾天進行速度跑及/或耐力跑，
同時，也請確實遵照建議的里程數。

速度

耐力

恢復

10K_D03.png

選擇週次

第 1 週：
訓練開始
本週將會開始
一連串的訓練，
包括各種跑法和輕度訓練，
先讓你熟悉
訓練計畫。你可以修改
下列順序以適應本週行程，
但是請勿
連續幾天進行
速度跑和耐力跑，
請保持建議的里程數。
為了順利完成訓練，
請在行程中加入 N+TC 訓練，
以保持體能和速度。
還有 8 週。

速度 (跑道) 以每英哩配速跑 200 公尺 (2 次) 800 公尺分段跑：
以 5k 配速跑前 600 公尺，
以每英哩配速跑剩下的 200 公尺
以 5k 配速跑 400 公尺 800 公尺分段跑：
以 5k 配速跑前 600 公尺，
以每英哩配速跑剩下的 200 公尺
以 5k 配速跑 400 公尺

耐力 - 3-4 英哩 這是本週最長的路跑。
持續跑此段距離，
培養比賽日的耐力。 記得加倍留意
跑步過程中的
配速品質。試著保持
較比賽日目標配速
慢 60-90 秒的配速。

速度 (跑道) 以 10k 配速跑 1 英哩
以每英哩配速跑 400 公尺
以 5k 配速跑 800 公尺 遵行每次間歇跑後
恢復 3 分鐘的原則。 重複以上程序 2 次。

恢復選項 1 建議跑
2-3 英哩的漸進跑
作為恢復訓練。
開始時慢慢跑，
然後在跑步過程中
加快配速。

恢復選項 2 做起來很簡單。跑個
幾英哩的恢復跑、
進行 N+TC 訓練
或休息一整天。

恢復選項 3 今天跑 2-3 英哩的目的
是為了從上次的訓練
恢復體能。逐漸增加速度，
以最快速度
跑完最後 1 英哩。

恢復選項 4 跑個幾英哩的恢復跑、
進行 N+TC 訓練
或休息一整天。
讓身體獲得
渴望的能量。

10K_D03.png

選擇週次

第 2 週：
養成好習慣
是時候培養新習慣了， 本週會
特別強調
訓練方式和原因。請在訓練日
努力訓練耐力
並鍛鍊出適當的配速。
你可以修改
下列順序以適應本週行程，
但是請勿連續幾天
進行速度跑和耐力跑，
請保持建議的距離。
為了順利完成訓練，
請在行程中加入 N+TC 訓練，
以保持體能和速度。
還有 7 週。

速度 (跑道) 以 10k 配速跑 400 公尺
以 5k 配速跑 400 公尺 (2 次)
以每英哩配速跑 400 公尺 每次間歇跑之間
恢復 2 分鐘。重複以上程序 4 次。

耐力 - 3-4 英哩 本週最長距離的跑程，
幫助你準備好征服比賽日的距離。 記得加倍留意
跑步過程中的
配速品質。試著保持
較比賽日目標配速
慢 60-90 秒的配速。

速度 (法特萊克訓練法) 以節奏跑的配速跑 1 英哩 遵行以下法特萊克訓練法順序：
1 分鐘賣力配速，30 秒鐘輕鬆配速
2 分鐘賣力配速，1 分鐘輕鬆配速
3 分鐘賣力配速，1.5 分鐘輕鬆配速
3 分鐘賣力配速，1.5 分鐘輕鬆配速
2 分鐘賣力配速，1 分鐘輕鬆配速
1 分鐘賣力配速，30 秒鐘輕鬆配速
以節奏跑的配速跑 1 英哩

恢復選項 1 恢復跑的英哩數
跟速度跑和耐力跑
同樣重要。今天試試
跑個 2-4 英哩的
漸進跑。開始時慢慢跑，
然後逐漸增加速度，
最後 1 英哩
必須比第 1 英哩快。

恢復選項 2 今天是恢復日。
跑一下
恢復跑、
做個 N+TC 運動計畫
或休息一天，
順從身體的渴望。

恢復選項 3 今天跑 2-4 英哩，
盡可能藉此有效
恢復體力。漸進加快速度，
第 1 英哩速度最慢，
最後 1 英哩
速度最快。

恢復選項 4 跑個幾英哩的漸進跑、
進行 N+TC 訓練
或休息一整天。
讓身體獲得
渴望的能量。

10K_D03.png

選擇週次

第 3 週：
開發
協調性
來到訓練的第三週，
會開始感覺到跑步的韻律。
跑得好的祕訣是協調一致。
你可以修改
下列順序以適應本週行程，
但是請勿連續幾天進行速度跑和耐力跑，
請保持建議的距離。為了順利完成訓練，
請在行程中加入 N+TC 訓練，
以保持體能和速度。
還有 6 週。

速度 (跑道) 以 5k 配速跑 800 公尺，45 秒恢復時間
以每英哩配速跑 200 公尺，2 分鐘恢復時間
以 5k 配速跑 600 公尺，45 秒恢復時間
以每英哩配速跑 200 公尺，2 分鐘恢復時間
以 5k 配速跑 400 公尺

耐力 - 4-5 英哩 持續以此距離練跑，
訓練耐力以適應
比賽當日的距離。 快完成了！最後六週訓練時，
請監控自己
在跑步過程中的平均配速。
融合配速和距離
是在比賽日
獲得成功的
關鍵因素。

速度 (跑道) 以 10k 配速跑 1000 公尺
以節奏跑的配速跑 1000 公尺
以 10k 配速跑 1000 公尺
以節奏跑的配速跑 1000 公尺
以 10k 配速跑 1000 公尺
以節奏跑的配速跑 1000 公尺
100 公尺輕快跑 每次間歇跑之間休息 2 分鐘。
每次輕快跑之間恢復 30 秒。

恢復選項 1 以 2-5 英哩漸進跑
從上次的訓練中
恢復。開始時
慢慢跑，
然後在跑步過程中
加快配速。

恢復選項 2 今天是恢復日。
跑一下
恢復跑、
做個 N+TC 運動計畫
或休息一天，
順從身體的渴望。

恢復選項 3 從上次訓練恢復時
請專注於
控制時間。
透過 2-5 英哩的漸進跑
恢復體力。
從第 1 英哩開始逐漸增加速度，
然後以最快速度
跑完最後 1 英哩。

恢復選項 4 簡單跑個
幾英哩、
做個 N+TC 運動計畫
或休息一天，
順從身體的渴望。

10K_D03.png

選擇週次

第 4 週：
暖身
跨步暢跑吧！某幾天
會覺得效果很好。某幾天
會覺得很累。有這兩種情形
就表示有努力
讓身體進入狀況，
也正持續向目標邁進。你可以
修改下列順序
以適應本週行程，
但是請勿連續幾天進行速度跑和耐力跑，
請保持建議的距離。
為了順利完成訓練，
請在行程中加入 N+TC 訓練，
以保持體能和速度。
還有 5 週。

速度 (跑道) 以每英哩配速跑 300 公尺，45 秒恢復時間
以 5k 配速跑 400 公尺，2 分鐘恢復時間
以 5k 配速跑 500 公尺，2 分鐘恢復時間
以 10k 配速跑 600 公尺，2 分鐘恢復時間
以 5k 配速跑 500 公尺，2 分鐘恢復時間
以 5k 配速跑 400 公尺，2 分鐘恢復時間
以每英哩配速跑 300 公尺

耐力 - 4-5 英哩 本週最長距離的跑程，
幫助你準備好征服比賽日的距離。 最後五週訓練時，
請監控自己
在跑步過程中的平均配速。
融合配速和距離
是在比賽日獲得成功的
關鍵因素。

速度 (節奏) 4 英哩漸進跑
可平均節奏跑的配速。 100 公尺輕快跑 (8 次)

恢復選項 1 建議跑
2-5 英哩的漸進跑
作為恢復訓練。開始時慢慢跑，
然後在跑步過程中
加快配速。

恢復選項 2 做起來很簡單。跑個
幾英哩的恢復跑、
進行 N+TC 訓練
或休息一整天。

恢復選項 3 今天跑 2-5 英哩的目的
是為了從上次的訓練
恢復體能。逐漸增加速度，
以最快速度
跑完最後 1 英哩。

恢復選項 4 跑個幾英哩的恢復跑、
進行 N+TC 訓練
或休息一整天。
讓身體獲得
渴望的能量。

10K_D03.png

選擇週次

第 5 週：
開始變身
相較於剛開始，
你已經是位不一樣的運動員了。
是時候讓自己成為更強、
更快、更好的運動員了。你可以
修改下列順序
以適應本週行程，
但是請勿連續幾天
進行速度跑和耐力跑，
請保持建議的距離。
為了順利完成訓練，
請在行程中加入 N+TC 訓練，
以保持體能和速度。
還有 4 週。

速度 (跑道) 以自己的 5k 配速開始你的跑程
並進行 2 英哩定時試跑。 接下來進行：10k 配速跑 200 公尺
5k 配速跑 200 公尺
以每英哩配速跑 200 公尺
10k 配速跑 200 公尺
5k 配速跑 200 公尺
以每英哩配速跑 200 公尺
2 英哩後恢復 10 分鐘
每次 200 公尺間歇跑後
恢復 60 秒

耐力 - 5-6 英哩 持續以此距離練跑，
訓練耐力以適應
比賽當日的距離。 快完成了！最後四週訓練時，
請監控自己
在跑步過程中的平均配速。
融合配速和距離
是在比賽日
獲得成功的
關鍵因素。

速度 (漸進跑) 跑 5 英哩作為漸進跑。
配速會降低，
因此最後 2 英哩請以節奏跑的配速來跑。

恢復選項 1 恢復跑的英哩數
跟速度跑和耐力跑
同樣重要。今天試試
跑個 2-5 英哩的
漸進跑。開始時慢慢跑，
然後逐漸增加速度，
最後 1 英哩
必須比第 1 英哩快。

恢復選項 2 今天是恢復日。
跑一下
恢復跑、
做個 N+TC 運動計畫
或休息一天，
順從身體的渴望。

恢復選項 3 今天跑 2-5 英哩，
盡可能藉此有效
恢復體力。漸進加快速度，
第 1 英哩速度最慢，
最後 1 英哩
速度最快。

恢復選項 4 簡單跑個
幾英哩、
做個 N+TC 運動計畫
或休息一天，
順從身體的渴望。

10K_D03.png

選擇週次

第 6 週：
暢跑無阻
你現在已經進入
隨時都能自在、
強健迎向任何挑戰的境界。
可以更快完跑，
成就感十足。好好珍惜
一分耕耘
一分收獲的成果。你可以
修改下列順序
以適應本週行程，
但是請勿連續幾天
進行速度跑和耐力跑，
請保持建議的距離。
為了順利完成訓練，
請在行程中
加入 N+TC 訓練，
以保持體能和速度。
還有 3 週。

速度 (跑道) 跑 1 英哩：
換成以節奏跑的配速跑 200 公尺，
然後以每英哩配速跑 200 公尺。
遵行 4 分鐘恢復時間原則。 跑 400 公尺：以節奏跑的配速跑 200 公尺，
然後以每英哩配速跑 200 公尺。
恢復 2 分鐘。 跑 400 公尺：以節奏跑的配速跑 200 公尺，
然後以每英哩配速跑 200 公尺。

耐力 - 6-7 英哩 本週最長距離的跑程，
幫助你準備好征服比賽日的距離。 最後三週訓練時，
請監控自己
在跑步過程中的平均配速。
融合配速和距離
是在比賽日獲得成功的
關鍵因素。

速度 (斜坡跑) 往上坡跑 2 分鐘 – 最好是 90 秒往上，
30 秒越過山頂，
重複 6 次。 如果沒有山坡，
請進行 2 分鐘漸進跑，
速度從 10k 增加到每英哩配速，
然後重複 6 次。 不論是在山坡還是平地上，
間歇跑之間請保留完整的恢復時間。

恢復選項 1 以 2-5 英哩漸進跑
從上次的訓練中
恢復。開始時
慢慢跑，
然後在跑步過程中
加快配速。

恢復選項 2 今天是恢復日。
跑一下
恢復跑、
做個 N+TC 運動計畫
或休息一天，
順從身體的渴望。

恢復選項 3 從上次訓練恢復時
請專注於
控制時間。
透過 2-5 英哩的漸進跑
恢復體力。
從第 1 英哩開始逐漸增加速度，
然後以最快速度
跑完最後 1 英哩。

恢復選項 4 跑個幾英哩的漸進跑、
進行 N+TC 訓練
或休息一整天。
讓身體獲得
渴望的能量。

10K_D03.png

選擇週次

第 7 週：
步步
精進
你不會變弱， 而是越來越穩。
本週速度雖然加快，
但恢復也需要
更多時間。從現在起，
都是高效的跑步和恢復訓練。
你可以修改下列順序
以適應本週行程，
但是請勿連續幾天
進行速度跑和耐力跑，
請保持建議的距離。為了
順利完成訓練，
請在行程中加入 N+TC 訓練，
以保持體能和速度。
還有 2 週。

速度 (跑道) 以每英哩配速跑 200 公尺 (2 次)
10k 配速跑 400 公尺
5k 配速跑 200 公尺 (2 次)
10k 配速跑 400 公尺
以每英哩配速跑 200 公尺 (2 次) 每次間歇跑後
恢復 60 秒。

耐力 - 5-6 英哩 持續以此距離練跑，
訓練耐力以適應
比賽當日的距離。 最後二週訓練時，
請監控自己
在跑步過程中的平均配速。
融合配速和距離
是在比賽日獲得成功的
關鍵因素。

速度 (跑道) 1.5 英哩恢復跑 100 公尺輕快跑 (2 次)
以節奏跑的配速跑 1000 公尺
100 公尺輕快跑 (2 次)
以節奏跑的配速跑 1000 公尺 1.5 英哩恢復跑 每次間歇跑之間
恢復 3 分鐘。
每次輕快跑之間
恢復 30 秒。

恢復選項 1 建議跑
2-5 英哩的漸進跑
作為恢復訓練。
開始時慢慢跑，
然後在跑步過程中
加快配速。

恢復選項 2 做起來很簡單。跑個
幾英哩的恢復跑、
進行 N+TC 訓練
或休息一整天。

恢復選項 3 今天跑 2-5 英哩的目的
是為了從上次的訓練
恢復體能。
逐漸增加速度，
以最快速度
跑完最後 1 英哩。

恢復選項 4 跑個幾英哩的恢復跑、
進行 N+TC 訓練
或休息一整天。
讓身體獲得
渴望的能量。

10K_D03.png

選擇週次

第 8 週：
真正站上起跑線
你已經做到了。本週
要跑出強健與自信。善加
運用所學，
發揮訓練成果。你已做好比賽的準備。
你可以
修改下列順序
以適應本週行程，
但是請勿連續幾天進行速度跑和耐力跑，
請保持建議的距離。
為了順利完成訓練，
請在行程中加入 N+TC 訓練，
以保持體能和速度。
還有 1 週。

速度 (跑道) 以每英哩配速跑 200 公尺 (2 次)
5k 配速跑 400 公尺
10k 配速跑 800 公尺
以馬拉松配速跑 400 公尺
以每英哩配速跑 200 公尺 每次間歇跑之間
恢復 2 分鐘。

比賽日 - 10K 你已經做到了。本週
可以跑得強健又自信。善加
運用所學，
發揮訓練成果。你已做好
比賽的準備。

速度 (跑道) 2 英哩恢復跑
100 公尺輕快跑 (8 次)
1 英哩恢復跑

恢復選項 1 恢復跑的英哩數
跟速度跑和耐力跑
同樣重要。今天試試
跑個 2-5 英哩的漸進跑。
開始時慢慢跑，
然後逐漸增加速度，
最後 1 英哩必須比第 1 英哩快。

恢復選項 2 今天是恢復日。
跑一下
恢復跑、
做個 N+TC 運動計畫
或休息一天，
順從身體的渴望。

恢復選項 3 今天跑 2-5 英哩，
盡可能藉此有效
恢復體力。
漸進加快速度，
第 1 英哩速度最慢，
最後 1 英哩
速度最快。

恢復選項 4 跑個幾英哩的漸進跑、
進行 N+TC 訓練
或休息一整天。
讓身體獲得
渴望的能量。

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我們天生是跑者。 跑步從來不會拒絕任何人，如果你想喚醒你內心的跑者， 只需要繫緊鞋帶，出門去跑。

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我們不只是跑者，
我們是運動員。 不是靠一雙腿就能跑快， 還需要我們全身全心投入和不可阻擋的決心。

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每一次跑步都意義非凡。 不只是一步接著一步， 找到腳下每一步的意義。

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尊重每一次鍛鍊，
充滿自信。 鍛鍊不易，這也正是為甚麼我們熱愛鍛鍊。 尊重鍛鍊，並在鍛鍊中贏得尊重。

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正視你的弱點，
然後讓他們變強。 持之以恆的鍛鍊，磨練你的弱點， 之後他們就轉化為你的力量。

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用盡各種方式來丈量你獲得的成就。 不是每一場跑步都能成就最快或最遠， 但是每一場跑步一定會成就些什麼。

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我們相信你，即使你不相信自己。 當你覺得表現欠佳，你總是可以在這裡找到激勵。 Nike+ Run Club 時時刻刻提醒你：只要努力一把，最好的你，觸手可及。

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