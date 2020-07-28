如何更加正面看待人事物

緊接著，研究人員引導參與者觀看中性和負面的圖像，並感受暖和溫度以及滾燙高溫，要求他們做出自然反應，隨後，則請他們在接收訊息時應用正念的接納概念，結果參與者接收負面圖像或滾燙高溫時，負面情緒和身體痛覺比自然反應時來得少。



根據研究論文的共同作者，哥倫比亞大學心理學系教授和系主任 Kevin N. Ochsner 博士的說法，其中一個原因是正念接納概念改變了對於重要事物的觀念，而另外一個歸因則是主導人類所有情緒的「評判方式」。他說：「正念接納能改變評判方式，將你帶離體驗之中，彷彿你只是在觀察現下發生的事情，並非實際參與其中。」舉例來說，你的目標是完成 10 個伏地挺身，但你做到第 9 個就忍不住停下來了。你對這件事的評判，可能會讓你因為距離目標只差一個而扼腕不已，但你也會因而瞭解到自己比以前進步，並獲得激勵，下次會更加努力。



Ochsner 提到：「人類容易堆疊所有的情緒，進而形成滾雪球效應：先是感到焦慮和害怕，然後對自己的焦慮和恐懼感到憤怒，然後會因為生氣而覺得哀傷，還有更多其他的情緒。但如果能忠於自己的親身感受，正面接納一開始的反應，那麼感覺就不會留在心裡，你也不會放大檢視任何事物，情緒反應更不會如此強烈、持久。」換句話說，只要能這麼做，就可以學會放下，下次事情無法掌控時，也要記得這一點。