善用這個心理技巧控制自己的反應

回想一下你是否有過這種經驗，在目睹奧客對著餐廳服務生爆氣之後，不禁心生佩服地想「老天，這位服務生居然不回嗆，簡直是聖人」。知道嗎？這就是「尤達式沉著」起了作用。當然也可能是因為服務生習慣了那位大戶的脾氣，或主管已交代要吞忍，但也有可能是他們早已練就許多心理專家口中的「暫停」技能。

費城的合格瑜伽老師暨臨床社工 Djuan Short 表示，「暫停」是觸發事件與口頭或肢體反應之間的時間間隔。她補充說道，這個時間點可能持續幾秒鐘或甚至更久，讓你有時間意識到後續可能的發展，形同將衝動反應轉變成思考後的決定。

至於該怎麼做？運用暫停技巧來衍生自我意識的流程，是先強迫自己放慢下來，把注意力拉回到自己身上，再統整所有念頭並剔除毫無建設性的想法。這種技能並非與生俱來，因此不必自責。

納什維爾的合格臨床心理師 Raquel Martin 指出：「這個世界並未給予我們發展這種能力的機會。」Martin 補充說道，「我們總覺得有必要當下反應。」是因為現今社會講求立即性，完全不興慢條斯理這套，導致我們毫無機會去理解所發生之事，並處在動不動就發怒的狀態中。

Short 表示，你之所以會負面回應某種情境，通常是因為備感壓力、沒安全感或受到威脅，從而產生憤怒、受到侵犯或甚至遭到人身攻擊的感受。這些感受會觸動身體負責「戰、逃或定格」的交感神經系統。此時你可能會發現自己的心跳和呼吸都雙雙加快，肌肉緊繃並開始出汗。Short 說，這種反應是身體在生死存亡關頭，快速啟動的一種預設求生機制。然而無論是塞車還是事情多到做不完，不管當下你有多想尖叫或想逃，都絕非攸關生死之事。