你的情緒背後有什麼含意

專家揭露負面情緒其實能帶來正面效應，並分享幾個簡單的方法，讓你自在面對這類情緒。
Nike 資深成效總監兼 Nike Performance Council 成員 Ryan Flaherty 並不喜歡聽到這些話：「釋放你的壓力」、「找尋喜悅感」、「不要擔心，快樂點」。Flaherty 表示，人有時候應該要感到焦慮才行，他說：「如果你從未感到焦慮，那我可能要擔心你了。」
曾在高壓情況下訓練菁英運動員的 Flaherty 對難受的情緒並不陌生。今年稍早在世界天翻地覆時，Flaherty 用他的 Podcast「Trained」協助聽眾處理難以排解的情緒，而很多負面情緒都是過往未曾面臨過的。他致電眾多不同領域的專家詢問：「當恐懼、焦慮和難過等情緒從四面八方蜂擁而至時，我們該怎麼做？」結果專家們一致認為：唯有在接納這些考驗人的情緒時，你才能從中成長。
聆聽訊息
Headspace 共同創辦人兼 Nike Performance Council 成員 Andy Puddicombe 的專長是冥想與正念，他表示，我們大多數人認為有些情緒是好的，有些是壞的。Puddicombe 說：「我們不喜歡『壞」情緒帶來的感受，因此會抗拒這類情緒。但實際上，這樣的抗拒卻會讓這些情緒變得更強烈。」因此，他建議用冥想來和不舒服的感受自在相處。他說道：「在冥想中，你不會試著去擺脫這些情緒，而是會試著和它們交朋友，並學著去放鬆。」(他說，剛開始可以每天只靜坐個幾分鐘，觀察這些情緒的來來去去。)
充分體驗難受的情緒後，甚至可讓人頓悟目前的自身處境。Sue Falsone 是 Nike Performance Council 成員，本身也是專門研究恢復的運動物理治療臨床專家，她認為：「焦慮終究是一種訊號，這是在告訴你：『注意，好像有點不太對勁！』」Falsone 表示，只要知道事情未必跟你有關，就能更輕易地接受這樣的情緒。
「我們不喜歡『壞」情緒帶來的感受，因此會抗拒這類情緒。但實際上，這樣的抗拒卻會讓這些情緒變得更強烈。」
Andy Puddicombe
Headspace 共同創辦人兼 Nike Performance Council 成員
暢銷書《恆毅力》的作者兼心理學家 Angela Duckworth 博士將這樣的「訊號」視為我們演化的核心。Duckworth 表示，壓力和焦慮源自於你與生俱來的戰鬥或逃跑反應，而這是人類經數百萬年發展而出的系統。她說：「如果你的祖先在面臨威脅時沒有壓力反應，他們便無法生存。以這次冠狀病毒的危機為例。如果你不會緊張，可能就不會開始花 20 秒的時間洗手。如果你的反應像是『噢，這沒什麼大不了的』，你就不會採取應對做法。這些是適應性反應，而壓力帶來的負面感受正是它能發揮效用的原因之一。」事實上，在真正具挑戰性的經驗中，Duckworth 認為：「如果你覺得沒壓力，你就不是人類。」
其他情緒帶來的不適感，或許也可歸因於演化。專攻「孤獨感」研究的 Stephanie Cacioppo 博士是 Nike Performance Council 成員，同時也是神經科學家，她說：「口渴時，表示你已經脫水了。你的身體在告訴你，你需要水才能生存。孤獨感就像口渴一樣，是一種告訴你缺少了什麼的訊號。當人感到孤獨時，這表示需要與其他人再次建立連結。」
儘管我們無法擺脫難受的情緒，但卻有辦法影響這些情緒。以下將告訴你該從哪裡著手。
和自己對話
首先，放過自己一馬。Falsone 表示：「即使有問題也沒關係，認清這點是最重要的一件事。」
接著，讓你的情緒適度宣洩。Duckworth 認為：「我們不必為了緊張的事感到壓力。」為了不讓雪球繼續滾動，可主動帶入愉悅的情緒。Duckworth 這時會採用她稱為「三件好事」的 30 秒練習。她說：「我會將自己的注意力擺在過去 24 小時內發生的三件好事上。可以是大事，也可以是小事。通常我們的注意力會擺在負面的事物上，這是因為我們已演化出專門搜尋威脅的系統，而這樣的練習可將注意力帶到自己可能忽略的事情上。」每天早上醒來時，不妨試試這個小練習。
Puddicombe 也有自己的練習，可協助他培養出佛教徒所稱的「慈心」。他說：「我會想起我關心的某個人，想像對方坐在某個他喜歡的地方。當我開始吐氣時，會觀想他看起來越來越健康、快樂和放鬆。專注在對方的快樂上，可以為我帶來自己可能已失去的喜悅和連結。」Puddicombe 認為，這類的練習也能引導你重新採取正向的行動，他說：「我們經常以為冥想是逃離現實的方式，但我認為冥想是讓人奔向現實的方式，因為你能將這樣的心靈狀態帶回到日常生活中。」
最後，Cacioppo 博士的小建議似乎可整合上述的一切，她說：「做自己最好的朋友。」當你想到最好的朋友時，他們可能都很會鼓勵人，而且不會批判，而不論你的感受是什麼，他們都會盡量為你加油。Cacioppo 博士問：「為什麼我們不能這樣對自己？」
讀到這裡你已經知道該怎麼做了，接下來的問題就是：何不從今天就開始？