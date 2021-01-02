你的情緒背後有什麼含意

和自己對話

首先，放過自己一馬。Falsone 表示：「即使有問題也沒關係，認清這點是最重要的一件事。」



接著，讓你的情緒適度宣洩。Duckworth 認為：「我們不必為了緊張的事感到壓力。」為了不讓雪球繼續滾動，可主動帶入愉悅的情緒。Duckworth 這時會採用她稱為「三件好事」的 30 秒練習。她說：「我會將自己的注意力擺在過去 24 小時內發生的三件好事上。可以是大事，也可以是小事。通常我們的注意力會擺在負面的事物上，這是因為我們已演化出專門搜尋威脅的系統，而這樣的練習可將注意力帶到自己可能忽略的事情上。」每天早上醒來時，不妨試試這個小練習。



Puddicombe 也有自己的練習，可協助他培養出佛教徒所稱的「慈心」。他說：「我會想起我關心的某個人，想像對方坐在某個他喜歡的地方。當我開始吐氣時，會觀想他看起來越來越健康、快樂和放鬆。專注在對方的快樂上，可以為我帶來自己可能已失去的喜悅和連結。」Puddicombe 認為，這類的練習也能引導你重新採取正向的行動，他說：「我們經常以為冥想是逃離現實的方式，但我認為冥想是讓人奔向現實的方式，因為你能將這樣的心靈狀態帶回到日常生活中。」



最後，Cacioppo 博士的小建議似乎可整合上述的一切，她說：「做自己最好的朋友。」當你想到最好的朋友時，他們可能都很會鼓勵人，而且不會批判，而不論你的感受是什麼，他們都會盡量為你加油。Cacioppo 博士問：「為什麼我們不能這樣對自己？」



讀到這裡你已經知道該怎麼做了，接下來的問題就是：何不從今天就開始？