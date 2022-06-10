Chloe Carmichael 博士分享壓力和焦慮的好處，以及如何獲得這些好處

《Trained》Podcast：和 Chloe 博士一起化憂慮為勝利
指導
對未來感到不知所措或忐忑不安？這位紐約市心理學家認為，壓力和焦慮可以用來完成大事。一起來收聽和瞭解。
《Trained》Podcast 的宗旨在於探索先進的全方位健身秘訣。
我們多數人都將壓力和焦慮視為需要解決的問題，但根據臨床心理學家 Chloe Carmichael 博士的說法，這些身心反應是大自然提升我們能量的方式，讓我們不僅高效，而且還能成功。在本集中，Chloe 博士 (她的客戶都這麼稱呼她) 加入了《Trained》的主持人兼 Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 的行列，一同討論在紐約市擔任瑜伽教練如何為她的諮商生涯帶來啟發，並讓她懂得分辨壓力與焦慮之間的差異，接著還說明了為何高成就者總是會體驗到這兩者。最棒的部分是：我們都能獲得迷你療程，包含可立即嘗試的特定技術，讓我們能夠將緊張、無力的能量轉變為永不停歇的前進動力。
「當焦慮變得過於強烈或病態時，根據我的經驗，通常是因為這個人一直試圖壓抑這樣的感受，因為他們認為不該有這樣的感受，而處理的訣竅就在於學習如何將這樣的感受導向正確的方向……」
Chloe Carmichael 博士，臨床心理學家兼《Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety》一書作者