《Trained》Podcast：和 Chloe 博士一起化憂慮為勝利

指導

對未來感到不知所措或忐忑不安？這位紐約市心理學家認為，壓力和焦慮可以用來完成大事。一起來收聽和瞭解。

上一次更新：September 28, 2021
3 分鐘閱讀時間
Chloe Carmichael 博士分享壓力和焦慮的好處，以及如何獲得這些好處

《Trained》Podcast 的宗旨在於探索先進的全方位健身秘訣。

我們多數人都將壓力和焦慮視為需要解決的問題，但根據臨床心理學家 Chloe Carmichael 博士的說法，這些身心反應是大自然提升我們能量的方式，讓我們不僅高效，而且還能成功。在本集中，Chloe 博士 (她的客戶都這麼稱呼她) 加入了《Trained》的主持人兼 Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 的行列，一同討論在紐約市擔任瑜伽教練如何為她的諮商生涯帶來啟發，並讓她懂得分辨壓力與焦慮之間的差異，接著還說明了為何高成就者總是會體驗到這兩者。最棒的部分是：我們都能獲得迷你療程，包含可立即嘗試的特定技術，讓我們能夠將緊張、無力的能量轉變為永不停歇的前進動力。

「當焦慮變得過於強烈或病態時，根據我的經驗，通常是因為這個人一直試圖壓抑這樣的感受，因為他們認為不該有這樣的感受，而處理的訣竅就在於學習如何將這樣的感受導向正確的方向……」

Chloe Carmichael 博士，臨床心理學家兼《Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety》一書作者

立即收聽

有關於心態、運動、營養、恢復或睡眠的問題嗎？對來賓或探討主題有什麼建議嗎？寄送電子郵件至 trained@nike.com《Trained》團隊會盡力為你提供協助。

相關精彩故事

Nike 執行長 John Donahoe 分享如何擁抱心理健康

指導

《Trained》Podcast：和 John Donahoe 一起促進心理健康

運動心理學家 Graham Betchart 分享如何活在當下

指導

Trained Podcast：與 Graham Betchart 一起專注和活在當下

營養師 Reshaunda Thornton 分享如何建立健康飲食習慣

指導

Trained Podcast：與 Reshaunda Thornton 一起增加對食物的熱愛

透過 CrossFit 運動員 Chandler Smith 的心智訓練秘訣達成目標

指導

《Trained》Podcast：和 Chandler Smith 一起迎接任何挑戰

NBA 全明星 Jrue Holiday 如何打心理攻防戰

指導

Trained Podcast：與 Jrue Holiday 一起搶得先機