Chloe Carmichael 博士分享壓力和焦慮的好處，以及如何獲得這些好處

我們多數人都將壓力和焦慮視為需要解決的問題，但根據臨床心理學家 Chloe Carmichael 博士的說法，這些身心反應是大自然提升我們能量的方式，讓我們不僅高效，而且還能成功。在本集中，Chloe 博士 (她的客戶都這麼稱呼她) 加入了《Trained》的主持人兼 Nike 資深成效總監 Ryan Flaherty 的行列，一同討論在紐約市擔任瑜伽教練如何為她的諮商生涯帶來啟發，並讓她懂得分辨壓力與焦慮之間的差異，接著還說明了為何高成就者總是會體驗到這兩者。最棒的部分是：我們都能獲得迷你療程，包含可立即嘗試的特定技術，讓我們能夠將緊張、無力的能量轉變為永不停歇的前進動力。