飯菜上桌好撇步讓健康料理輕鬆又有趣

01. 重塑體驗。



把烹飪想成寵愛自己的過程，而不是當成工作。身為 Nike Master Trainer 的 Kirsty Godso 在疫情期間幾乎每晚親自下廚，她表示：「能為自己煮食非常難能可貴。」Godso 利用這段時間培養新技能，播放音樂放鬆身心，讓自己遠離手機和筆電。她認為：「專注於烹調過程有助於舒緩一天的壓力。」





02. 尋找挑戰。



有時候增加挑戰性能重新點燃你的熱情。為什麼呢？Butryn 解釋，學習全新食譜的新鮮感能讓烹飪過程如獲新生，一掃廚房的無聊氛圍。Godso 建議回想摯愛餐廳裡那道讓你懷念不已的菜餚，並嘗試在家裡自行烹調。





03. 試著來個主題之夜。



就算 Pinterest 提供了許多值得一試的食譜，多數的人都還是不斷烹煮同樣的菜色、料理，運用相同的烹飪技巧。Moore 認為規劃一個主題之夜能逼迫你跳脫窠臼。你可以建立一個定期活動 (例如星期二就是塔可餅之日、星期五則是披薩之日或是自創主題)，讓自己每週嘗試一個嶄新菜色。也可以不定期舉辦主題之夜，挑選一個你從未嘗試過的異國菜餚食譜 (或許還能搭配飲料)，再建立一個當地的音樂播放清單，透過各種方式營造道地氛圍。





04. 入手新的食譜書。



Moore 表示，瀏覽網路食譜沒什麼大問題，但食譜書能提供更加精緻的體驗，讓你有機會廣泛探索，不至於迷失在網路世界中。此外，書籍通常會為新手廚師提供逐步的指示及指導，讓你擁有勇氣嘗試舒適圈之外的菜色。選購一本你一直想嘗試但還沒機會製作的食譜書。如果你已經擁有大量收藏，可以與朋友交換書籍，或是去圖書館借書。





05. 訓練自己愛上烹飪。

Butryn 認為：「一邊烹飪，一邊進行其他可獲得成就感或是令人感到愉悅的行為，就能增加未來對烹飪的熱情，因為你的大腦會開始將烹飪與正面感受相互連結。」雖然你無法一邊炒菜一邊練習鱷魚式，但你可以進行被動式活動，例如收聽播客、隨著音樂哼唱，或是打電話給好友。總之，任何讓你笑容滿面又不至於燙傷或割傷手指的活動都行。





06. 訂立計畫。



烹飪最艱難的部分莫過於決定要煮什麼。Butryn 建議提前決定料理以減輕心理負擔，才不會每天到了下午 5 點才盯著冰箱而不知所措 (相信大家都有經驗)。有些人會一次計劃好整週的晚餐菜單，有些人一次只會決定兩個晚上的餐點內容，甚至是當天提早一點思考晚餐要吃什麼。



Butryn 表示：「光是提前決定晚餐內容，就能提升成功機率。」感到飢餓疲勞時，會難以做出合乎邏輯且符合目標的決定，所以要在進入選擇困難狀態之前 (專家稱之為「決策疲勞」) 就選好晚餐內容。





07. 分配工作。



Butryn 建議在早晨清洗食材，中午花 10 分鐘切菜，或是吃完早餐之後就把一些晚餐食材預先丟進電鍋。這些步驟能讓晚餐料理變得更輕鬆便捷，讓你享受烹飪過程，緩解一整日的壓力。(Moore 補充，切菜也許很浪費時間，但你可以一次多切一些，存放在冰箱內。)





08. 煮一次，吃兩餐 (或更多餐)。



每週讓自己休息一兩天有助於重獲能量。Moore 認為大量製作餐點能一次備妥整週的家庭料理，並讓你獲得些許喘息時間。例如煮雙倍份量的濃湯，或是多烤幾顆地瓜。義大利麵醬和辣醬等可冷凍的食材非常適合大量製作，完成之後你就擁有隨手可得的冷凍晚餐料理。





09. 走捷徑。



面臨烹飪瓶頸，Moore 會提醒自己不需要凡事親力親為。購買預先切好的食材或冷凍蔬菜、高品質醬汁或淋醬，或是任何可減少準備工作的食材都可以。這可不是作弊，而是化繁為簡，或許這樣能讓你重返快樂下廚的狀態。





烹飪就像訓練一樣，投入的熱情和能量有高低起伏。同時點燃內心及爐灶上的火苗，你就會獲得快樂無比的體驗。