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「烹飪倦怠」廚藝指南

廚房倦怠症讓你提不起勁嗎？以下這些技巧能重新點燃烹飪熱情，拯救靈感枯竭的居家健康飲食大廚。

飯菜上桌好撇步讓健康料理輕鬆又有趣

你的冰箱塞滿蔬果和瘦肉蛋白質食材，櫥櫃裡擺滿五穀雜糧、豆類和香料，你懷有煮一頓 IG 網美等級晚餐的雄心壯志。但是到了下廚的那一刻，你只拿得出製作花生果醬三明治的力氣。這種感覺是否似曾相識？

費城卓克索大學心理系教授 Meghan Butryn 博士表示，我們的能量、專注力和自我掌控的能力有限。她提到：「尤其是一天結束後的晚餐準備時間，我們常會感到精疲力盡，壓力彷彿千斤重。」除了疲勞感作祟，在過去的一年內，你的下廚次數或許已經超越了過往人生下廚次數的總和，對烹飪的熱情開始消退可說是很正常。

「尤其是一天結束後的晚餐準備時間，我們常會感到精疲力盡，壓力彷彿千斤重。」

Meghan Butryn
博士，卓克索大學心理系教授

但你不想這樣，比起食用他人準備好的餐點，自己烹煮食物能讓你擁有掌控權。就拿鮭魚和花椰菜來說，有研究指出，餐廳提供的菜餚與自己烹調的食物相比，可能含有較高鹽分、糖分和/或脂肪，而且份量過多。就連簡餐店製作的花生果醬三明治都比自製版本還要不健康。

不出所料，研究顯示經常食用家庭料理的人比較健康。《International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity》發表的一篇研究指出，每週在家吃飯超過 5 次的人與每週在家吃飯少於 3 次的人相比，水果和蔬菜的攝取量較多，也有較高機率擁有正常的 BMI 和體脂肪率。

亞特蘭大的合格營養師 Marisa Moore 表示，除了生理上的好處，烹飪對心理也有益處。她說：「烹飪能讓你感到強大且充滿自信，賦予我們隨時隨地滋補身體的能力。」手機裡的美食外送應用程式看似方便，但「仍比不上家中近在咫尺的廚房，」她說道。

如果你能調整你的烹調習慣，烹飪就會變成一個更加便捷且愉悅的活動。我們邀請健康專家分享他們的家庭料理妙方，以趣味點綴每日餐食。

飯菜上桌好撇步讓健康料理輕鬆又有趣

01. 重塑體驗。

把烹飪想成寵愛自己的過程，而不是當成工作。身為 Nike Master Trainer 的 Kirsty Godso 在疫情期間幾乎每晚親自下廚，她表示：「能為自己煮食非常難能可貴。」Godso 利用這段時間培養新技能，播放音樂放鬆身心，讓自己遠離手機和筆電。她認為：「專注於烹調過程有助於舒緩一天的壓力。」


02. 尋找挑戰。

有時候增加挑戰性能重新點燃你的熱情。為什麼呢？Butryn 解釋，學習全新食譜的新鮮感能讓烹飪過程如獲新生，一掃廚房的無聊氛圍。Godso 建議回想摯愛餐廳裡那道讓你懷念不已的菜餚，並嘗試在家裡自行烹調。


03. 試著來個主題之夜。

就算 Pinterest 提供了許多值得一試的食譜，多數的人都還是不斷烹煮同樣的菜色、料理，運用相同的烹飪技巧。Moore 認為規劃一個主題之夜能逼迫你跳脫窠臼。你可以建立一個定期活動 (例如星期二就是塔可餅之日、星期五則是披薩之日或是自創主題)，讓自己每週嘗試一個嶄新菜色。也可以不定期舉辦主題之夜，挑選一個你從未嘗試過的異國菜餚食譜 (或許還能搭配飲料)，再建立一個當地的音樂播放清單，透過各種方式營造道地氛圍。


04. 入手新的食譜書。

Moore 表示，瀏覽網路食譜沒什麼大問題，但食譜書能提供更加精緻的體驗，讓你有機會廣泛探索，不至於迷失在網路世界中。此外，書籍通常會為新手廚師提供逐步的指示及指導，讓你擁有勇氣嘗試舒適圈之外的菜色。選購一本你一直想嘗試但還沒機會製作的食譜書。如果你已經擁有大量收藏，可以與朋友交換書籍，或是去圖書館借書。


05. 訓練自己愛上烹飪。
Butryn 認為：「一邊烹飪，一邊進行其他可獲得成就感或是令人感到愉悅的行為，就能增加未來對烹飪的熱情，因為你的大腦會開始將烹飪與正面感受相互連結。」雖然你無法一邊炒菜一邊練習鱷魚式，但你可以進行被動式活動，例如收聽播客、隨著音樂哼唱，或是打電話給好友。總之，任何讓你笑容滿面又不至於燙傷或割傷手指的活動都行。


06. 訂立計畫。

烹飪最艱難的部分莫過於決定要煮什麼。Butryn 建議提前決定料理以減輕心理負擔，才不會每天到了下午 5 點才盯著冰箱而不知所措 (相信大家都有經驗)。有些人會一次計劃好整週的晚餐菜單，有些人一次只會決定兩個晚上的餐點內容，甚至是當天提早一點思考晚餐要吃什麼。

Butryn 表示：「光是提前決定晚餐內容，就能提升成功機率。」感到飢餓疲勞時，會難以做出合乎邏輯且符合目標的決定，所以要在進入選擇困難狀態之前 (專家稱之為「決策疲勞」) 就選好晚餐內容。


07. 分配工作。

Butryn 建議在早晨清洗食材，中午花 10 分鐘切菜，或是吃完早餐之後就把一些晚餐食材預先丟進電鍋。這些步驟能讓晚餐料理變得更輕鬆便捷，讓你享受烹飪過程，緩解一整日的壓力。(Moore 補充，切菜也許很浪費時間，但你可以一次多切一些，存放在冰箱內。)


08. 煮一次，吃兩餐 (或更多餐)。

每週讓自己休息一兩天有助於重獲能量。Moore 認為大量製作餐點能一次備妥整週的家庭料理，並讓你獲得些許喘息時間。例如煮雙倍份量的濃湯，或是多烤幾顆地瓜。義大利麵醬和辣醬等可冷凍的食材非常適合大量製作，完成之後你就擁有隨手可得的冷凍晚餐料理。


09. 走捷徑。

面臨烹飪瓶頸，Moore 會提醒自己不需要凡事親力親為。購買預先切好的食材或冷凍蔬菜、高品質醬汁或淋醬，或是任何可減少準備工作的食材都可以。這可不是作弊，而是化繁為簡，或許這樣能讓你重返快樂下廚的狀態。


烹飪就像訓練一樣，投入的熱情和能量有高低起伏。同時點燃內心及爐灶上的火苗，你就會獲得快樂無比的體驗。

文字：Marnie Schwartz
插圖：Gracia Lam

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