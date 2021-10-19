如何跑好一場痛快的馬拉松

身為一名馬拉松跑者，你或許對「肝醣超補法」這個詞並不陌生。碳水化合物會以肝醣形式儲存，是能迅速為身體供給能量的來源。這就是為什麼許多跑者在比賽前會攝取比平常更多的碳水化合物，增加肝醣儲存量。但是絕大多數的人都誤會這個策略了，很抱歉這麼說，肝醣超補法並「不」代表比賽前數週要吃進大量麵包、義大利麵或麥片。

Precision Nutrition 表現和營養總教練、合格營養師 Ryan Maciel 說，取而代之的是，你需要規劃完善的方法。馬拉松比賽前 3 到 4 天，將日常飲食的碳水化合物比例調整成 70% 至 75%，並預留空間攝取蛋白質和健康脂肪。他說，要是你在比賽前一天全部攝取碳水化合物，隔天可能會感到疲勞遲鈍，而且這對提升肝醣儲存量並無幫助。你的身體不可能一夕之間改變。

合格營養師 Monique Ryan 是專門指導專業耐力運動員與球隊的運動營養師，她建議在練習長跑前幾天也要試行肝醣超補法，這樣才能知道這個方法適不適合你。當比賽日來臨，就不會在起跑前有任何無法預期的意外。