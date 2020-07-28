如何跑好一場痛快的馬拉松

晚上睡不好也無須緊張，失眠一晚不會毀掉你的跑步表現。Mah 認為賽前幾天和賽前幾週所獲得的睡眠是最為重要的，她建議在比賽前一週將睡覺列為訓練首要任務。她說：「一天至少要睡滿 7 小時，而理想目標是 8 到 10 小時，尤其是由於慢性睡眠不足而欠下許多睡眠債的人。」



07. 設計比賽日早餐



Maciel 說，如果你起得夠早，且能在開始跑步前至少兩個小時吃早餐，請正常進食營養均衡的餐點。超過一半的熱量必須來自碳水化合物，四分之一熱量來自蛋白質，剩下的則來自脂肪。



如果你不想這麼早起，請在開始跑步前一小時，食用由同樣營養比例組成的小份量早餐。Maciel 說：「我們通常建議在這個時間點攝取流質食物。」務必選擇全穀物這類優質的複合式碳水化合物來源。身體需要花費較長時間分解複合式碳水化合物，進而控制能量在跑步過程需要額外助力時進入血液。可以利用綜合燕麥、花生醬、莓果、豆漿或牛奶來製作營養奶昔。



Maciel 建議避免高脂肪、高纖維素或過於油膩的食物。這些食物的消化時間較長，讓腸胃負擔太大，會在跑步過程中引起腸胃不適。



因為你已在長跑訓練前測試多次，所以不管吃什麼，你都應該對於食物的功效瞭若指掌。Maciel 提醒：「你不該在比賽前嘗試任何新的飲食，應該採用過去幾個月訓練過程中反覆測試的飲食方式。」



08. 在跑步中和跑步後聰明補充能量



補充能量是有必要的，不然身體儲存的肝醣將會在開始跑步兩小時左右耗盡，此時馬拉松比賽才完成一半。Ryan 說：「你會進入撞牆期，且無法維持正常配速。」



Ryan 建議每小時攝取 30 至 60 公克的碳水化合物以避免此狀況發生。Maciel 補充，每個小時也應該攝取 250 至 500 毫克的鈉。你可以透過凍飲、軟糖、運動飲料和/或蝴蝶餅這種富含碳水化合物的鹹味零食來補充上述兩種營養素。同樣地，利用練習長跑的機會實驗不同的能量補充選擇。對其他跑者有用的方式不一定適合你。



跨越終點線非常值得恭喜，Maciel 建議在完賽之後的一至兩小時內，吃一頓營養均衡的完整餐點。這能幫助你的身體啟動恢復程序並保存肌肉質量，不過在接下來的幾天裡，下樓梯仍是一件痛苦的事情。



09. 注意呼吸



心理學博士 Belisa Vranich 是一名臨床心理學家，也是《Breathing for Warriors》一書的作者，她說在跑步時應該專注於深呼吸，吸氣的時候鼓起肚子，吐氣的時候收緊肚子，這有助於舒展肺部以獲取氧氣。Vranich 解釋：「肺部最密實、氧氣最充足的部位落在肋骨的最下方。」