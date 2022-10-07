Rebel Girls: Futbol Hikayeleri

Mbappé Modunu Aç

Her çocuk hızın eğlenceli olduğunu bilir. Çünkü uzay gemileri de yarış arabaları da futbol da hızlı olduğunda güzeldir. Futbolda hız deyince akla tek bir isim gelir: Mbappé.

Nike Football'un Instagram sayfasında (@nikefootball) Lil Mbappé'nin yaptırdığı yedi eğlenceli yarışmayla çocuklar Mbappé modunu açacak.

Rebel Girls: Futbol Hikayeleri

Standartları Değiştiren Topluluklar

Kuralları Baştan Yazan Futbolcular

Sesli hikayeleri keşfetmek için QR kodunu tara

Bu kitaptaki kuralları baştan yazan yıldız sporculardan bazıları hakkında daha uzun hikayeler dinlemek için Rebel Girls uygulamasını indir.

Rebel Girls: Futbol Hikayeleri

Yetişkinler için Nike

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Rebel Girls: Futbol Hikayeleri

KURALSIZ FUTBOL

Altı kale bulunan ve kalecilerin olmadığı bu küçük sahada hızlı oyna ve vahşi yanını göster. Bu futbolda kural yok. Son NIKELAND güncellemesinde yeni ivmeölçer güçlerini ve avatarın için Federasyon stillerini incele.

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