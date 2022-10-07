Rebel Girls: Futbol Hikayeleri

Mbappé Modunu Aç
Her çocuk hızın eğlenceli olduğunu bilir. Çünkü uzay gemileri de yarış arabaları da futbol da hızlı olduğunda güzeldir. Futbolda hız deyince akla tek bir isim gelir: Mbappé.
Nike Football'un Instagram sayfasında (@nikefootball) Lil Mbappé'nin yaptırdığı yedi eğlenceli yarışmayla çocuklar Mbappé modunu açacak.
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KURALSIZ FUTBOL
Altı kale bulunan ve kalecilerin olmadığı bu küçük sahada hızlı oyna ve vahşi yanını göster. Bu futbolda kural yok. Son NIKELAND güncellemesinde yeni ivmeölçer güçlerini ve avatarın için Federasyon stillerini incele.