Futbol Hikayeleri: Asisat Oshoala

Asisat her gün okuldan sonra Nijerya'nın Lagos şehrinin sokaklarında futbol oynayarak zaman geçiriyordu. Arkadaşlarıyla top peşinde koşup derme çatma kalelere gol atmaya çalışıyordu. Sokaktan arabalar geçerken kenara çekilen çocuklar, daha sonra kaldıkları yerden devam ediyordu. Asisat evine her gün dizlerinde yaralar ve morluklarla dönse de onun için futbol oynamaktan daha keyifli bir şey yoktu.



Asisat'ın ailesi ise onun bu kadar çok futbol oynamasını istemiyordu. Bu yüzden Asisat, uzun süre sporu kariyer olarak görmemeye kendini ikna etti. Ancak bir gün ailesinden bir kişi onu futbol sevgisinin peşinden gitmesi için cesaretlendirdi: büyükannesi. Asisat, büyükannesinin desteğiyle futbol oynamaya devam etti.



"Kendi tarihimi yazmak istiyorum."