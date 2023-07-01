Futbol Hikayeleri: Asisat Oshoala

Asisat her gün okuldan sonra Nijerya'nın Lagos şehrinin sokaklarında futbol oynayarak zaman geçiriyordu. Evine her gün dizlerinde yaralar ve morluklarla dönse de onun için futbol oynamaktan daha keyifli bir şey yoktu. Asisat'ın ailesi ise onun bu kadar çok futbol oynamasını istemiyordu.



Uzun bir süre boyunca Asisat, profesyonel olarak futbol oynamayı düşünmedi. Bir gün yerel bir turnuvada oynarken sahada her zamanki gibi en iyi performansını gösterdi. Koşuyor, paslar atıyor ve gol yağdırıyordu. Bunu gören bir koç takımına katılıp katılmak istemediğini sordu. Asisat'ın boğazı düğümlendi. Ailesinin izin vermeyeceğini biliyordu. Hayır demek zorunda kaldı. Ancak üniversitede okurken bir yandan da futbol oynamaya devam etti.



20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonasında olağanüstü bir performans gösterdiğinde profesyonel futbolcu olabilecek kadar iyi olduğunu fark etti. Turnuvanın gol kraliçesi olmuştu. O gece hem Altın Top hem de Altın Ayakkabı ödüllerinin sahibi oldu. Asisat hiçbir zaman vazgeçmedi ve yüreğinin götürdüğü yere gitti.

"Sevgili Asiler,

Olumsuz şartlar hayatınızı belirleyemez.

Daha iyisini yapmak için size cesaret vermelidir.

Hiçbir zaman yenilgilerin karakterinizi belirlemesine izin vermeyin.

Bir şampiyon güçlü duruşunu her zaman korur. Onlar güçlü ve son derece kararlıdır.

Yıllar içinde potansiyelimizin ne kadar geliştiğini görmediğimizden

bazen cesaretimizi kaybederiz. Ancak emin olduğum bir şey varsa o da korkularınızla

baş edebileceğinizdir.

Cesaretinizle dünyayı değiştirebilirsiniz. Cesaretinizi kaybetmeyin.

Asla pes etmeyin!"

— Asisat Oshoala