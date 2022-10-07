Futbol Hikayeleri: Asisat Oshoala

Rebel Girls İşbirliğiyle
Asisat Oshoala
Geleneksel rollerden sıyrılıp futbola doğru kendi çizdiği yolda ilerleyen ve 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonasında en iyi oyuncu ödülünü kazanan Asisat Oshoala'nın hikayesini oku.
Asisat Oshoala. Nijeryalı Forvet. Doğum Tarihi: 9 Ekim 1994.
Asisat Oshoala. Nijeryalı Forvet. Doğum Tarihi: 9 Ekim 1994.
Asisat her gün okuldan sonra Nijerya'nın Lagos şehrinin sokaklarında futbol oynayarak zaman geçiriyordu. Arkadaşlarıyla top peşinde koşup derme çatma kalelere gol atmaya çalışıyordu. Sokaktan arabalar geçerken kenara çekilen çocuklar, daha sonra kaldıkları yerden devam ediyordu. Asisat evine her gün dizlerinde yaralar ve morluklarla dönse de onun için futbol oynamaktan daha keyifli bir şey yoktu.
Asisat'ın ailesi ise onun bu kadar çok futbol oynamasını istemiyordu. Bu yüzden Asisat, uzun süre sporu kariyer olarak görmemeye kendini ikna etti. Ancak bir gün ailesinden bir kişi onu futbol sevgisinin peşinden gitmesi için cesaretlendirdi: büyükannesi. Asisat, büyükannesinin desteğiyle futbol oynamaya devam etti.
"Kendi tarihimi yazmak istiyorum."
Asisat bir gün yerel bir futbol turnuvasında oynadı. Her zaman olduğu gibi her şeyini sahaya yansıtıyordu. Profesyonel takımlardan birinin antrenörü, Asisat'ın birçok kez topu ağlara gönderdiğini gördü. Onun bir yıldız olduğunu hemen anladı.
Antrenör Asisat'a "Bizimle antrenmanlara çıkmak ister misin?" diye sordu.
Asisat kalbi duracak gibi hissetti. Bunu isterdi ama ailesinin ona kesinlikle izin vermeyeceğini biliyordu. Antrenörün teklifini reddetmek zorunda kaldı.
Asisat bir yandan üniversiteye giderken, bir yandan futbol oynamaya devam etti. Ancak 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonasında olağanüstü bir performans gösterdiğinde profesyonel futbolcu olabilecek kadar iyi olduğunu fark etti.
Turnuvanın gol kraliçesi olmuştu. O gece hem Altın Top, hem de Altın Krampon ödüllerinin sahibi oldu. Asisat hiçbir zaman vazgeçmedi ve yüreğinin götürdüğü yere gitti.
Sevgili Asiler,
Olumsuz şartlar hayatınızı belirleyemez.
Daha iyisini yapmak için size cesaret vermelidir.
Hiçbir zaman yenilgilerin karakterinizi belirlemesine izin vermeyin. Bir şampiyon güçlü duruşunu her zaman korur. Onlar güçlü ve son derece kararlıdır.
Yıllar içinde potansiyelimizin ne kadar geliştiğini görmediğimizden, bazen cesaretimizi kaybederiz. Ancak emin olduğum bir şey varsa, o da korkularınızla baş edebileceğinizdir.
Cesaretinizle dünyayı değiştirebilirsiniz. Cesaretinizi kaybetmeyin.
Asla pes etmeyin!
-Asisat Oshoala