Kız Çocukları Spor Sayesinde Bağ Kurmaya Teşvik Etme

Uzmanlar, spor yapma şansı bulan kız çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. Ancak günümüzde spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Nike'ın bu olumsuz trendi tersine çevirmek amacıyla topluluk iş ortakları ve uzmanlarla birlikte yaptığı çalışmanın parçası olarak genç sporculara mentorluk yapmana, güç vermene ve destek sunmana yardımcı olacak bir kaynak oluşturduk: Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi.



Sporun güçlü olmasının birçok nedeni vardır. Spor sayesinde yeni şeyler öğrenir, özgüven kazanır ve bağ kurarsın. Kız çocuklar spor yaparken yaşam boyu sporcu* ve takım arkadaşı olarak gelişimlerini şekillendirecek akranlarından, koçlarından, ebeveynlerinden ve diğer kişilerden bir şeyler öğreniyorlar.



Women’s Sports Foundation uzmanları, kız çocuklara spor yapmayı neden sevdiklerini sordu. Listenin başında ne mi var? Arkadaşlık kurmak ve takımın parçası olduğunu hissetmek. Çalışmalarının bir diğer önemli bulgusu da şu oldu: Bir kız çocuk koçunu sevdiği zaman gelecekte spora devam etmeyi planladığını söyleme oranı çok artıyor. Kız çocukları tek tek tanımaya zaman ayırmak, takım çalışması egzersizlerine öncelik vermek ve kız çocukları düzenli olarak yeni partnerlerle eşleştirmek, başlangıç için uygulanabilecek iyi yöntemlerdir.



Spor dalı ve seviye ne olursa olsun en etkili koçlar, oyuncuya değil kişiye koçluk edenlerdir. Sporla ilgili kişiler, bir kız çocuğun hayatındaki en önemli insanlar olabilir. Kız çocukların spor yapmasını ve sporu bırakmamasını sağlamak için hem oyuncular arasında hem de koçlarla oyuncular arasında pozitif bağlar kurmaya odaklan.