Kız Çocukların Spora Devam Etmesini Sağlamak

Kız çocuklar spor yapmak ister. Hareket etmek, rekabet etmek, risk almak ve bir şeyin parçası olduklarını hissetmek isterler. Kız çocukları sahaya veya spor salonuna çıkarmak, doğru ürünlere (ör. spor sütyenleri ve saç bantları) sahip olmalarını sağlamak ve spora devam ettirmek ise çaba ister.



Uzmanlar, spor yapma şansı bulan kız çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. Buna rağmen spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Şehir topluluklarındaki kız çocuklar ve beyaz olmayan kız çocuklarda ise bu oran daha da düşük.



Ancak kız çocukların spor yapmaya başlamasını ve devam etmesini sağlamak için hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Kız çocukların sporla pozitif, anlamlı bir bağ kurabilmek için birkaç önemli şeye ihtiyacı vardır:



Takımın parçası olmak, rekabet etmek, arkadaş edinmek ve hem takım arkadaşları hem de çevrelerindeki yetişkinlerle bağ kurmak için fırsatlar .





. Rol modelleri de önemlidir (ör. kadın koçlar ve kadın sporculara değer veren kişiler). Bunlara sahip olan kız çocukların büyüdükçe spor yapmaya devam etme ihtimali daha yüksektir.





de önemlidir (ör. kadın koçlar ve kadın sporculara değer veren kişiler). Bunlara sahip olan kız çocukların büyüdükçe spor yapmaya devam etme ihtimali daha yüksektir. Son olarak, spor yapmaya devam etmelerini sağlamak için kız çocuklara açık olan ve onlara değer veren bir spor kültürü oluşturmamız gerekir. Bu, takımlarımızda oluşturduğumuz kültürle başlar.



Nike, sporu bırakma trendini tersine çevirmek amacıyla topluluk iş ortakları ve uzmanlarla çalışmalar yürütüyor. Kız çocukların hayatındaki yetişkinler, kız çocuklar için kortta, pistte, sahada ve spor yaptıkları her yerde pozitif deneyimleriyle bu çabaların savunucusu ve destekçisi olabilir. Bu rehberi herkes için bir başlangıç noktası olarak tasarladık. Daha fazla ipucu arıyorsan bu ipucu sayfalarına göz atabilirsin.