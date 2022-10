Kız Çocukların Spora Devam Etmesini Sağlamak

Aileleri de Sürece Dahil Et

Kız çocukların spor yapıp yapmayacağı her zaman onlara bağlı olmaz. Kız çocukların katılımında aktif bir rol oynamaları için ebeveynlerin ve bakım verenlerin sürece dahil edilmesi önemlidir. Onları her antrenmanda herkesi desteklemeye teşvik et. Aile üyelerinin de katıldığı yarışmalar düzenle. Aileler bu etkinliklere dahil olduğunda kız çocuklarının geri dönmelerini sağlayabilirler.