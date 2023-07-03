Chloe Kelly - Futbol Hikayeleri - Nike

Chloe Kelly, batı Londra'da beş ağabeyiyle futbol oynayarak büyüdü. Şehrin asfalt sokaklarında ve "kafeslerinde", yani tel örgülü sahalarında oynadığı maçlar hep itiş kakışla sonlanıyordu. Chloe genelde aralarındaki tek kız çocuktu ama bu duruma aldırış etmiyordu. Nereye giderse gitsin ayağında bir topla maça hazırdı.

Chloe büyüdüğünde Manchester City kadrosunda profesyonel olarak oynamak için kuzeye taşındı. Sert ve amansız stiliyle başarılı olması an meselesiydi. Ancak 2021'de bacağından geçirdiği sakatlık yüzünden kendini yedek kulübesinde buldu. Taraftarlar kariyerinin bitmiş olabileceğinden endişeleniyordu. Ancak Chloe, fizik tedavi sürecinde çok sıkı çalıştı ve yaklaşık bir yıl sonra İngiltere milli takımıyla sahalara geri döndü.

İngiltere ve Almanya, 2022 Avrupa Kadınlar Şampiyonası finallerinde 1-1'lik skorla berabereydi. Chloe'nin uzatmalarda çektiği şut rakip takım tarafından engellendi. Top tekrar ayağına geldiğinde var gücüyle vurdu. Top uçuşa geçti ve kaleciyi de atlatarak ağlarla buluştu. GOL! Chloe'nin takımı sahaya akın etti. İngiltere'nin kadın futbolunda ilk büyük kupasını kaldırmasına yardımcı olmuştu. Chloe, Avrupa şampiyonluğu madalyasını hâlâ her gün görebileceği bir yerde, iç çamaşırı çekmecesinde saklıyor.

"Artık eskisi gibi endişelenmiyorum. Kendime 'En kötü ne olabilir ki?' diye soruyorum. Çok zor anlar yaşadım. Artık her anın keyfini çıkarıyorum ve korkusuzca oynuyorum."

— Chloe Kelly