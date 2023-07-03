Kızlar İçin Futbol Ekipmanı - Nike

Rebel Girls İş Birliğiyle
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Konu spor olduğunda genellikle kız çocukların erkeklerden farklı ürünlere ihtiyacı olur. Kız çocukların güvenli, rahat ve desteklenmiş şekilde oynayıp eğlenmeye devam etmesine yardımcı olacak temel ipuçları ve ürünleri burada bulabilirsin.
Spor Sütyenine Dair Temel Bilgiler
Spor sütyenleri, oyun ve hareket için tasarlanır. Tam oturan bir spor sütyeni; sahada, kortta, mat üstünde ve başka nerede spor yaparsan yap rahat hissetmeni ve kendine güvenmeni sağlar. Kendin için mükemmel spor sütyenini şu şekilde bulabilirsin:
Türünü Bul: Genç kızlar için çoğu spor sütyeni, hafif ve orta destekli olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Hafif destekli sütyenler genellikle daha ince, esnek malzemeden üretilir ve ince askılara sahiptir. Bu sütyenler yürüme, yoga, esneme ve bale gibi egzersizler için idealdir. Orta destekli spor sütyenleri genellikle daha kalındır ve geniş askılıdır. Bu sütyenler biraz daha sıkıdır ve koşma ya da zıplama gibi yüksek etki düzeyine sahip aktiviteler yaparken göğüslerini destekler.
Ölç: Sahip olduğun sütyenlerden birini ya da bir tişört giy. Mezura alıp bunu göğsünün en geniş kısmına sar ve ölçümü not et. Bu ölçüm bant bedenidir ve denemen gereken sütyenin bedenini gösterir. Elindeki ölçümü, Nike'ın çevrimiçi beden çizelgesiyle karşılaştırman yeterli. Örneğin 73-79 cm, medium bedene karşılık gelir.
Dene: Birkaç stil deneyip nasıl hissettiğine bak. Askıların ve bandın üstüne oturduğundan ama çok sıkmadığından emin ol. Kolların altındaki kısımlar sarkmadan ve toplanmadan üstüne tam oturmalıdır. Hareket sırasında rahat ettiğinden ve desteklendiğinden emin olmak için esnemeyi, koşmayı ve zıplamayı dene. Ardından istediğin stili satın al ve dışarı çıkıp oyna!
Regl Dönemine Uygun Stiller
Genç kızların %70'inin regl sırasında spor yapmaktan kaçındığını biliyor muydun? Çoğu, sızıntılar konusunda endişelenir ve rahat antrenman kıyafetleri bulmakta zorlanır ama aslında regl döneminde fiziksel aktivite çok önemlidir. Egzersizin kramplar gibi rahatsız edici semptomları azalttığı, enerji ile mutluluğu artırdığı ve kaygıyı giderdiği kanıtlanmıştır.
Sızıntılara karşı koruma sunan alt giyim stilleri, regl döneminde aktif kalmanın ve rahat etmenin harika bir yoludur. Nike'ın Regl Sızıntı Korumalı Bisiklet Şortunu dene. Zarif tasarım seninle birlikte hareket ederken emici astar, normal regl korumana ek destek sunar. Nike'ın Dri-FIT teknolojisi ter tutmayarak kuru ve serin kalmanı sağlar. Ayrıca tasarımda telefonun ve anahtarın için iki gizli cep bulunur. Bu son derece rahat şortla endişelenmeden koş, dans et, zıpla ve gol at.
Spor Hijabı Kullanımı
Her genç kız, sevdiği sporu yapabilmesini sağlayan araçlara ve ürünlere sahip olmalıdır. Bazı genç kızlar için hijab da buna dahildir. Müslüman kadınların çoğu için hijab, dinin bir simgesidir ve günlük hayatın bir parçasıdır. Ancak günlük kullanılan hijablar egzersiz için üretilmemiştir. Bol oldukları için kayabilir veya bir şeylere takılabilirler. Nike Sport Pro Hijab işte burada devreye giriyor.
Hijabı denerken saçını boynunun alt kısmında topuz yap. Bu, rahatsız edici toplanmaları önler ve stili rahat ve sorunsuz bir şekilde giymeni sağlar. Kaymayı önlemek için içerideki bantları kullan. Bantlar, kulağının arkasına geçerek hijabı sabitler. Sana en uygun uyumu bulmak için farklı bedenleri dene. Test ederken sahada nasıl olacağını görmek için koş, zıpla ve esne. Maç gününde, seni engellememesi için hijabı formanın yakasından içeriye sok. Ardından gönlünce oyna!
Kız Çocuklar İçin Kramponlar
Oynayacağı zeminden oynama şekline kadar çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak en iyi performansını göstermesi için mükemmel kramponu bul.
Öncelikle üzerinde oynayacağı zemini öğren. Zemin türü, tutuşu ve kontrolü etkileyebilir. Dolayısıyla oynadığı sahanın türüne uygun taban plakasını bulmak gerekir. Bu yüzden farklı saha türlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarladığımız, kız çocukların her zaman maksimum performansla oynamasına yardımcı olacak farklı taban plakaları oluşturduk.
İkinci olarak hangi kramponun kişiliğine uygun olduğunu bul. Kişiliğini yansıtması için çok sayıda renk ve stil seçeneğimiz var. İster yaratıcı kişiselleştirmeleri ister zamana meydan okuyan siyah veya klasik deriyi seçsin, kendisine uygun kramponu mutlaka bulacaktır.
Konu çocuklar olduğunda rahatlığı ve uyumu önceliklendirmeyi unutma. Mutlu olduğunda oynamaya hazır olacaktır.