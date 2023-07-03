Kızlar İçin Futbol Ekipmanı - Nike

Spor sütyenleri, oyun ve hareket için tasarlanır. Tam oturan bir spor sütyeni; sahada, kortta, mat üstünde ve başka nerede spor yaparsan yap rahat hissetmeni ve kendine güvenmeni sağlar. Kendin için mükemmel spor sütyenini şu şekilde bulabilirsin:

Türünü Bul: Genç kızlar için çoğu spor sütyeni, hafif ve orta destekli olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Hafif destekli sütyenler genellikle daha ince, esnek malzemeden üretilir ve ince askılara sahiptir. Bu sütyenler yürüme, yoga, esneme ve bale gibi egzersizler için idealdir. Orta destekli spor sütyenleri genellikle daha kalındır ve geniş askılıdır. Bu sütyenler biraz daha sıkıdır ve koşma ya da zıplama gibi yüksek etki düzeyine sahip aktiviteler yaparken göğüslerini destekler.

Ölç: Sahip olduğun sütyenlerden birini ya da bir tişört giy. Mezura alıp bunu göğsünün en geniş kısmına sar ve ölçümü not et. Bu ölçüm bant bedenidir ve denemen gereken sütyenin bedenini gösterir. Elindeki ölçümü, Nike'ın çevrimiçi beden çizelgesiyle karşılaştırman yeterli. Örneğin 73-79 cm, medium bedene karşılık gelir.

Dene: Birkaç stil deneyip nasıl hissettiğine bak. Askıların ve bandın üstüne oturduğundan ama çok sıkmadığından emin ol. Kolların altındaki kısımlar sarkmadan ve toplanmadan üstüne tam oturmalıdır. Hareket sırasında rahat ettiğinden ve desteklendiğinden emin olmak için esnemeyi, koşmayı ve zıplamayı dene. Ardından istediğin stili satın al ve dışarı çıkıp oyna!