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Son güncellenme tarihi: 3 Temmuz 2023
Okuma süresi: 4 dk

Rebel Girls İş Birliğiyle

Kerolin Nicoli

Bir daha futbol oynayamayabileceği gerçeğiyle yüzleşen Kerolin tüm zorlukların üstesinden gelerek profesyonel bir oyuncu olmayı başardı. Brezilya'da muhteşem bir oyuncu olmaktan ABD'nin yıldızı haline gelme yolculuğunu keşfet.

Kerolin Nicoli - Futbol Hikayeleri - Nike

Kerolin Nicoli. Brezilyalı Forvet. Doğum Tarihi: 17 Kasım 1999.

Kerolin futbolu oldum olası çok sevmesine rağmen bir noktada asla tekrar oynayamayacağını düşünüyordu. 11 yaşındayken sağ bacağında bir ağrı hissetti ve sonrasında kemiğinde enfeksiyona sebep olan nadir bir hastalığı olduğunu öğrendi. Ameliyattan sonra bile doktorları, futbol gibi yüksek temaslı sporları yapabileceğinden emin değildi.

Ama Kerolin asla vazgeçmedi. Becerilerini ve gücünü geri kazanmak için arkadaşlarıyla top oynamaya başladı. Zaman içinde bacağı iyileşti ve sevdiği spora geri döndü. Kerolin, Brezilya'da kulüp sisteminde yükseldi ve sonunda profesyonel oyuncu olma hayalini gerçeğe dönüştürdü. 2022 yılında ise North Carolina Courage'a katıldı.

NJ/NY Gotham FC'ye karşı ilk maçında her saniyeyi sahadaki becerilerini sergilemek için kullandı. Kerolin maçın sonuna doğru takım arkadaşının attığı pası aldığında şansını denemesi gerektiğini biliyordu. Sahada koşup üç defans oyuncusunu geçti ve sağ ayağıyla topa vurup muhteşem bir gol attı.

"Kendimi her zaman kariyerimde harika başarılara imza atmaya adadım."

— Kerolin Nicoli

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Kerolin Nicoli - Futbol Hikayeleri - Nike

Çizim: Camila Anselmé.

Orijinal yayınlanma tarihi: 1 Temmuz 2023