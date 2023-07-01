Kerolin Nicoli - Futbol Hikayeleri - Nike

Kerolin futbolu oldum olası çok sevmesine rağmen bir noktada asla tekrar oynayamayacağını düşünüyordu. 11 yaşındayken sağ bacağında bir ağrı hissetti ve sonrasında kemiğinde enfeksiyona sebep olan nadir bir hastalığı olduğunu öğrendi. Ameliyattan sonra bile doktorları, futbol gibi yüksek temaslı sporları yapabileceğinden emin değildi.



Ama Kerolin asla vazgeçmedi. Becerilerini ve gücünü geri kazanmak için arkadaşlarıyla top oynamaya başladı. Zaman içinde bacağı iyileşti ve sevdiği spora geri döndü. Kerolin, Brezilya'da kulüp sisteminde yükseldi ve sonunda profesyonel oyuncu olma hayalini gerçeğe dönüştürdü. 2022 yılında ise North Carolina Courage'a katıldı.



NJ/NY Gotham FC'ye karşı ilk maçında her saniyeyi sahadaki becerilerini sergilemek için kullandı. Kerolin maçın sonuna doğru takım arkadaşının attığı pası aldığında şansını denemesi gerektiğini biliyordu. Sahada koşup üç defans oyuncusunu geçti ve sağ ayağıyla topa vurup muhteşem bir gol attı.



"Kendimi her zaman kariyerimde harika başarılara imza atmaya adadım."



— Kerolin Nicoli