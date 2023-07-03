Kızlar İçin Futbol Antrenmanları - Nike

Kirli veya temiz bir çift çorabı top haline getir ve boş bir çamaşır sepeti hazırla.

Kolay Zorluk

• Sepeti dört adım öteye yerleştir.

• Top haline getirdiğin çorabı eline al.

• Topu yere bırak ve ayağınla sepete doğru vur.*

• Sepete giren her çorap için kendine beş puan ver.

• Top sepete çarparsa kendine bir puan ver. Bakalım 10 denemede kaç puan toplayabileceksin?

• En iyi puanını geçebilir misin?

Orta Zorluk

• Hazır olduğunda aynı adımları daha az kullandığın ayağınla tekrarla.

• Sepete giren her top için kendine 10 puan ver.

• Sepete çarpan her top için kendine beş puan ver.

• En iyi puanını geçebilecek misin? Geçtiysen nasıl başardın?

Aile ve arkadaşlarla

• Hazır olduğunda bir arkadaşını veya ailenden birini aynı oyuna davet et.

• Sırayla ikiniz de 10'ar kez topu sepete sokmayı deneyin. En yüksek puanı kim aldı? Nasıl yaptı?

• Partnerinin denemelerinden neler öğrenebilirsin?

• Partnerine, denemelerinde iyi yaptığı iki şeyi söyle.

*İstersen çorapları fırlatabilirsin.