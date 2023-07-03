Kızlar İçin Futbol Antrenmanları - Nike

Rebel Girls İş Birliğiyle
Dinamik Egzersizler
Futbol eğlenceli bir spor. Biz de bu eğlenceli yönünü yakalayan egzersizler hazırladık. Bu egzersizlerle becerilerini geliştir ve arkadaşlarınla ailene meydan oku. Haydi başlayalım!
Egzersiz: Çoraplar Çıksın
Kirli veya temiz bir çift çorabı top haline getir ve boş bir çamaşır sepeti hazırla.
Kolay Zorluk
• Sepeti dört adım öteye yerleştir.
• Top haline getirdiğin çorabı eline al.
• Topu yere bırak ve ayağınla sepete doğru vur.*
• Sepete giren her çorap için kendine beş puan ver.
• Top sepete çarparsa kendine bir puan ver. Bakalım 10 denemede kaç puan toplayabileceksin?
• En iyi puanını geçebilir misin?
Orta Zorluk
• Hazır olduğunda aynı adımları daha az kullandığın ayağınla tekrarla.
• Sepete giren her top için kendine 10 puan ver.
• Sepete çarpan her top için kendine beş puan ver.
• En iyi puanını geçebilecek misin? Geçtiysen nasıl başardın?
Aile ve arkadaşlarla
• Hazır olduğunda bir arkadaşını veya ailenden birini aynı oyuna davet et.
• Sırayla ikiniz de 10'ar kez topu sepete sokmayı deneyin. En yüksek puanı kim aldı? Nasıl yaptı?
• Partnerinin denemelerinden neler öğrenebilirsin?
• Partnerine, denemelerinde iyi yaptığı iki şeyi söyle.
*İstersen çorapları fırlatabilirsin.
Egzersiz: Topa Kaç Kez Dokunabileceksin?
Yerde konilerle, tebeşirle, kutularla veya eline ne geçerse onunla küçük bir çember yap. Sonra futbol topunu al.
Kolay Zorluk
• Zamanlayıcıyı 30 saniyeye ayarla.
• 30 saniyelik zaman diliminde çemberden çıkmadan topa ayağınla kaç kez dokunabilirsin?
• En iyi puanını geçebilir misin?
Orta Zorluk
• Zamanlayıcıyı 30 saniyeye ayarla.
• Bu sefer topa ayağının olabildiğince fazla farklı bölgesiyle dokunmaya çalış. (Burun kısmı, bağcıklar, taban, topuk, ayağının içi ve dışı gibi.)
• 30 saniyede topa kaç kez dokunabileceksin?
• İşini daha da zorlaştırmak istiyorsan zamanlayıcıyı tekrar ayarla ve ayağının aynı bölgesiyle topa arka arkaya dokunmamaya çalış.
• En iyi puanını aldığın denemede neleri iyi yaptın?
Aile ve arkadaşlarla
• Hazır olduğunda bir arkadaşını veya ailenden birini yarışmaya davet et.
• Topa sırayla temas ederek 30 saniye içinde olabildiğince çok kez dokunmaya çalışın.
• Takım olarak topa en fazla nasıl dokunabileceğinizi düşünün.
Egzersiz: Duvarı Hırpala
Tek ihtiyacın olan bir top ve bir duvar. Haydi başlayalım!
Kolay Zorluk
• Bir arkadaşına pas veriyormuş gibi duvara pas ver.
• Top her geri döndüğünde ayağının farklı bir bölgesini kullanarak durdurmaya çalış veya duvara doğru tekrar vur.
• Ayağının kaç farklı bölgesini kullanabileceksin? Topu kontrol edebilecek misin?
Orta Zorluk
• Bu sefer topu duvara daha yüksekten at.
• Top her geri döndüğünde vücudunun (göğüs ve kafa gibi) veya ayağının farklı bölgelerini kullanarak durdurmaya çalış veya duvara tekrar pas ver.
• Vücudunun kaç farklı bölgesini kullanabileceksin?
Aile ve arkadaşlarla
• Hazır olduğunda bir arkadaşını veya ailenden birini yarışmaya davet et.
• Takım olarak topu ayağınızla kaç kez duvara gönderip durdurabileceksiniz?
• Topu her seferinde ayağınızın farklı bir bölgesiyle durdurabilecek misiniz?
• İsterseniz birbirinizin yeteneklerini test edebilirsiniz. Topu farklı şekillerde birbirinize paslayın ve partnerinizin topu durdurmasını olabildiğince zorlaştırın.
• Birbirinizi desteklemeyi ve gelişmek için birbirinize yardımcı olmayı unutmayın.
Egzersiz: Futbowling
Devrilmesine aldırış etmeyeceğin 10 oyuncak veya nesne bul. Futbowling oynama zamanı!
Ayakla vurarak
• Bu aktivitede nesnelerinin adı "labut".
• Labutları üçgen şeklinde diz. Bunu yapmanın en kolay yolu bir, iki, üç ve dört labut olacak şekilde dört hiza oluşturmaktır.
• Labutlardan iki metre uzaklaş.
• Topu ayağınla labutlara doğru gönder ve olabildiğince fazlasını devirmeye çalış.
• Her seferinde kaç labut devirdiğini say.
• Önceki adımları beş kez tekrarla ve toplamda kaç labut devirdiğini hesapla.
• Her seferinde en yüksek puanını geçebilecek misin? En başarılı denemende ne yaptın?
Fırlatarak
• Vurarak yaptığın egzersizde olduğu gibi labutları üçgen şeklinde diz.
• Labutlardan üç metre uzaklaş.
• Topu fırlat ve kaç labut devirdiğini say.
• İşini zorlaştırmak istersen topu daha uzaktan fırlatabilir veya labutları farklı şekillerde dizebilirsin.
Aile ve arkadaşlarla
• Hazır olduğunda bir arkadaşını veya ailenden birini yarışmaya davet et.
• Kuralları, herkesin oyuna dahil olabileceği şekilde belirleyin: Topu fırlatacak mısınız yoksa ayağınızla mı vuracaksınız? Kaç labut olacak? Hangi şekilde dizeceksiniz?
• Diğer oyuncuları desteklemeyi ve oyun sırasında birbirinize yardımcı olmayı unutmayın.