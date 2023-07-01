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Son güncellenme tarihi: 3 Temmuz 2023
Okuma süresi: 3 dk

Rebel Girls İş Birliğiyle

Kadeisha Buchanan

Altın madalyalı, ezber bozan Kadeisha'nın tüm zorluklara rağmen nasıl dünyanın en iyilerinden biri haline geldiğini keşfet.

Kadeisha Buchanan - Futbol Hikayeleri - Nike

Kadeisha Buchanan. Kanadalı Defans Oyuncusu. Doğum Tarihi: 5 Kasım 1995.

Kadeisha, sahada ne kadar başarılı bir defans oyuncusu her seferinde kanıtlıyor. Dünyanın en iyi forvetlerine kafa tutan sporcu, bir gölge gibi rakiplerinin her hareketini önceden tahmin ediyor ve her zaman bir sonraki adımı düşünüyor. Ardından harekete geçerek topu çallıyor veya rakiplerinin hareketlerini engelliyor.

Ama küçükken Kadeisha'nın profesyonel oyuncu olmak gibi bir umudu yoktu. Birden çok işte çalışan annesi, kalabalık ailesinin oturduğu evin kirasını ve mutfak masraflarını zor karşılıyordu. Bu yüzden futbol için harcama yapmaları mümkün değildi.

Kadeisha ve aile üyeleri, arkadaşlarının ve akrabalarının yardımıyla zor da olsa geçiniyordu. Ayrıca ne kadar meşgul olursa olsun annesi, Kadeisha'nın okul sonrası antrenmanlarında kalecilik yaparak her zaman kendisine destek oluyordu. Kadeisha'nın futbol sevgisi zor zamanları atlatmasına yardımcı oldu.

Ergenlik çağına geldiğinde Kadeisha, dünyanın en iyi koçlarının dikkatini çekmeye başlamıştı. 17 yaşındayken ilk kez Kanada milli takımına katıldı ve bundan birkaç sene sonra da profesyonel olarak oynamaya başladı. Günümüzde, sahada sergilediği olağanüstü güçle dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak görülüyor.

"Futbol benim hayatım. Yaşamımı iyileştirdiğine inanıyorum."

— Kadeisha Buchanan

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Kadeisha Buchanan - Futbol Hikayeleri - Nike

Çizim: Camila Ru.

Orijinal yayınlanma tarihi: 1 Temmuz 2023