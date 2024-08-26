Futbol Hikayeleri: Ada Hegerberg

Ada, kariyeri sekteye uğrayıncaya dek futbolun zirvesindeydi. Profesyonel futbol kariyerine 15 yaşında başlayan gol kraliçesi Ada, her gol attığında, kollarını iki yana açıp uçar gibi takım arkadaşlarına koşardı. Kocaman gülümsemesi insanlara mutluluk verirdi. Yıllar ilerledikçe Ada, kariyerinde hızla yükseldi.

Bir gün antrenman sırasında bacağında bir rahatsızlık hissetti. Bir anda yürüyememeye başladı. Hissettiği acı dayanılmazdı. Tekrar antrenman yapabilmeye başladığında bacağında stres kırığı da olduğunu öğrendi. Ada, neredeyse iki yıl futbol oynayamadı. Vücudunun iyileşmek için zamana ihtiyacı vardı ama Ada'nın sabrı tükeniyordu. Oyuna dönebileceğinden emin değildi.

Ada'nın bacakları zamanla tekrar koşabilecek kadar güçlendi. Antrenman yaptıkça kendini futbola ilk kez tutkuyla bağlanan bir çocuk gibi hissetmeye başladı. Şimdi futbola karşı yenilenen tutkusunun, potansiyelini en üst düzeye çıkararak daha fazla rekor kırmasına yardımcı olabileceğine inanıyor ve dördüncü dünya şampiyonasında tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.