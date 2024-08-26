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Son güncellenme tarihi: 26 Ağustos 2024
Okuma süresi: 4 dk

Rebel Girls İş Birliğiyle

Ada Hegerberg

Sakatlanma nedeniyle kariyeri sekteye uğrayana kadar Ada, dünyanın en iyilerinden biri olma yolunda ilerliyordu. Buna rağmen nasıl zirveye yükseldiğini ve 2018 yılında dünyadaki en iyi sporculardan biri olarak görüldüğünü keşfet.

Futbol Hikayeleri: Ada Hegerberg

Ada Hegerberg. Norveçli Forvet. Doğum Tarihi: 10 Temmuz 1995.

Ada, kariyeri sekteye uğrayıncaya dek futbolun zirvesindeydi. Profesyonel futbol kariyerine 15 yaşında başlayan gol kraliçesi Ada, her gol attığında, kollarını iki yana açıp uçar gibi takım arkadaşlarına koşardı. Kocaman gülümsemesi insanlara mutluluk verirdi. Yıllar ilerledikçe Ada, kariyerinde hızla yükseldi.

Bir gün antrenman sırasında bacağında bir rahatsızlık hissetti. Bir anda yürüyememeye başladı. Hissettiği acı dayanılmazdı. Tekrar antrenman yapabilmeye başladığında bacağında stres kırığı da olduğunu öğrendi. Ada, neredeyse iki yıl futbol oynayamadı. Vücudunun iyileşmek için zamana ihtiyacı vardı ama Ada'nın sabrı tükeniyordu. Oyuna dönebileceğinden emin değildi.

Ada'nın bacakları zamanla tekrar koşabilecek kadar güçlendi. Antrenman yaptıkça kendini futbola ilk kez tutkuyla bağlanan bir çocuk gibi hissetmeye başladı. Şimdi futbola karşı yenilenen tutkusunun, potansiyelini en üst düzeye çıkararak daha fazla rekor kırmasına yardımcı olabileceğine inanıyor ve dördüncü dünya şampiyonasında tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.

Sevgili Asi,

Yaptığın şeyi yapmayı bırakma.

Koşmaya devam et. Antrenman yapmaya devam et. İnanmaya devam et.

Kendine güven ve bu güveni sakın kaybetme. Umudunun olması için tek bir kişi yeterlidir ve çoğu zaman o kişi sen olursun.

İnsanlara iyi davran. Senden daha az şanslılara karşı nazik ol. Senden yukarıdakilere meydan okumaktan korkma. Ön yargıların seni etkilemesine izin verme. En iyiyi hedefle.

Ama en önemlisi, tüm bu süreçte eğlenmeyi unutma.

Sevgiler,

Ada

— Ada Hegerberg

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Futbol Hikayeleri: Ada Hegerberg

Çizim: Juliette Toma

Orijinal yayınlanma tarihi: 26 Ağustos 2024