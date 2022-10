Futbol Hikayeleri: Ada Hegerberg

Sevgili Asiler,

Yaptığın şeyi yapmayı bırakma.

Koşmaya devam et. Antrenman yapmaya devam et. İnanmaya devam et.

Kendine güven ve bu güveni sakın kaybetme. Umudunun olması için tek bir kişi yeterlidir ve çoğu zaman o kişi sen olursun.

İnsanlara iyi davran. Senden daha az şanslılara karşı nazik ol. Senden yukarıdakilere meydan okumaktan korkma. Ön yargıların seni etkilemesine izin verme. En iyiyi hedefle.

Ama en önemlisi, tüm bu süreçte eğlenmeyi unutma.

Sevgiler,

Ada