Futbol Hikayeleri: Ada Hegerberg

Ada, kariyeri üzücü bir şekilde sekteye uğrayıncaya dek futbolun zirvesindeydi.

Pek çok kişi, Ada'nın kadın takımlarında oynayan en iyi futbolcu olduğunu düşünüyordu. Sports Illustrated gibi büyük dergiler bile bu fikirdeydi. Profesyonel futbol kariyerine 15 yaşında başlayan gol kraliçesi Ada, oyunuyla taraftarları mest ediyordu.

Her gol attığında, kollarını iki yana açıp uçar gibi takım arkadaşlarına koşardı. Gülümsemesi insanlara mutluluk verirdi.

"En büyük amacım, sahip olduğum potansiyeli en üst düzeye çıkarmak."