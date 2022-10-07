Futbol Hikayeleri: Ada Hegerberg

Rebel Girls İşbirliğiyle
Ada Hegerberg
Ada Hegerberg, ciddi bir sakatlanma geçirene kadar futbol dünyasının zirvesindeydi. Önemli engellerin üstesinden gelerek başarının kapılarını nasıl yeniden araladığını öğren.
Ada Hegerberg. Norveçli forvet. Doğum tarihi: 10 Temmuz 1995.
Ada, kariyeri üzücü bir şekilde sekteye uğrayıncaya dek futbolun zirvesindeydi.
Pek çok kişi, Ada'nın kadın takımlarında oynayan en iyi futbolcu olduğunu düşünüyordu. Sports Illustrated gibi büyük dergiler bile bu fikirdeydi. Profesyonel futbol kariyerine 15 yaşında başlayan gol kraliçesi Ada, oyunuyla taraftarları mest ediyordu.
Her gol attığında, kollarını iki yana açıp uçar gibi takım arkadaşlarına koşardı. Gülümsemesi insanlara mutluluk verirdi.
"En büyük amacım, sahip olduğum potansiyeli en üst düzeye çıkarmak."
2018'de, Fransa'nın en iyi kadın futbolculara verdiği yeni Ballon d’Or Féminin ödülünün birincisini kazandı. Ada, kariyer basamaklarını hızla tırmanıyordu. Bütün dünyanın gözleri onun üzerindeydi. Kendisini yenilmez hissediyordu.
Ancak Ada bir gün antrenman yaparken bacağında bir şey hissetti ve bir anda yürüyemez hale geldi. Kaval kemiğini uyluk kemiğine bağlayan, bacak içindeki ACL dokusu yırtılmıştı. Bunun üzerine iyileşmek için dinlenmeye karar verdi. Ama nihayet kendisini yeniden antrenman yapabilecek gibi hissettiğinde başka bir sakatlığı olduğunu öğrendi: Bacağında stres kırığı vardı. O güne kadar hiç sakatlanmayan Ada, arka arkaya iki kez sakatlanmıştı.
Aldığı kötü haberle yıkılan Ada, iki yıl boyunca hiç futbol oynayamadı. Vücuduna iyileşmesi için ihtiyacı olan zamanı tanıdı ama bazen sabır göstermesi hiç de kolay olmadı. Aklında tek bir soru vardı: "Bir daha futbol oynayabilecek miyim?"
Sonunda Ada'nın bacakları yeniden koşacak gücü kazandı.
Becerilerini geri kazanmak için çalışmaya başlayan Ada, göz önünde olmanın getirdiği baskı olmadan, sadece futbola odaklandı. "Kendimi yeniden çocuk gibi hissettim." dedi.
Ada, futbola duyduğu yenilenmiş sevgi sayesinde daha fazla rekor kırabileceğine inanıyor.
Sevgili Asiler,
Yaptığın şeyi yapmayı bırakma.
Koşmaya devam et. Antrenman yapmaya devam et. İnanmaya devam et.
Kendine güven ve bu güveni sakın kaybetme. Umudunun olması için tek bir kişi yeterlidir ve çoğu zaman o kişi sen olursun.
İnsanlara iyi davran. Senden daha az şanslılara karşı nazik ol. Senden yukarıdakilere meydan okumaktan korkma. Ön yargıların seni etkilemesine izin verme. En iyiyi hedefle.
Ama en önemlisi, tüm bu süreçte eğlenmeyi unutma.
Sevgiler,
Ada