Topluluk İş Ortakları - Nike

Dezavantajlı kız çocuklara futbol aracılığıyla yardımcı olan ve kâr amacı gütmeyen kuruluş Proyecto Cantero'nun üyesi koç María del Carmen Francisco Martínez, sporun kız çocukların hedeflerine ulaşmasında temel bir rol oynadığını söylüyor. "Ait olduğun yerin saha olduğundan ve biz kadınların herhangi bir sporda başarılı olabileceğinden asla şüphe etme. Spor aracılığıyla arkadaşın veya mentorun olacak çok kişiyle tanışabilirsin. İletişim kurmayı, çatışmaları çözmeyi, disiplinli olmayı, sıkı çalışmayı, kendini geliştirmeyi, başkalarıyla aynı ortamı paylaşmayı, liderlik etmeyi ve çok daha fazlasını öğrenebilirsin." Yeni nesil kız çocukların sahada ve saha dışında ihtiyaç duydukları her şeye erişebilmesi için biz de Proyecto Cantera gibi toplulukları elimizden geldiğince destekliyoruz.