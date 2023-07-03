Rebel Girls İş Birliğiyle
Topluluk İş Ortakları
Nike, dünyanın dört bir yanında kız çocuklara hem sahada hem saha dışında yardımcı olan insanları ve toplulukları destekliyor.
Doğru destekle her şey mümkün.
Dezavantajlı kız çocuklara futbol aracılığıyla yardımcı olan ve kâr amacı gütmeyen kuruluş Proyecto Cantero'nun üyesi koç María del Carmen Francisco Martínez, sporun kız çocukların hedeflerine ulaşmasında temel bir rol oynadığını söylüyor. "Ait olduğun yerin saha olduğundan ve biz kadınların herhangi bir sporda başarılı olabileceğinden asla şüphe etme. Spor aracılığıyla arkadaşın veya mentorun olacak çok kişiyle tanışabilirsin. İletişim kurmayı, çatışmaları çözmeyi, disiplinli olmayı, sıkı çalışmayı, kendini geliştirmeyi, başkalarıyla aynı ortamı paylaşmayı, liderlik etmeyi ve çok daha fazlasını öğrenebilirsin." Yeni nesil kız çocukların sahada ve saha dışında ihtiyaç duydukları her şeye erişebilmesi için biz de Proyecto Cantera gibi toplulukları elimizden geldiğince destekliyoruz.
Avrupa
Futbol herkes içindir. Nike, Avrupa'da futbol aracılığıyla kız çocukların hayatını iyileştiren çeşitli girişimleri destekliyor. Sığınmacılara ortak bir alan sunarak, ötekileştirilmiş ve savunmasız çocuklara yardım ederek ve en çok ihtiyaç duyan kız çocuklara eğitim vererek kilit noktalarda fark yaratan toplulukların yanında oluyoruz.
Dünyanın Geri Kalanı
Kız çocuklara sporu sevdirmek ve oyun zamanlarına seviye atlatmak için dünyanın dört bir yanındaki projelerde iş birliği yapıyoruz. Futbolu şiirle birleştirerek kendilerini ifade etmeleri için fırsat sunan, sporu erişilebilir kılan, Müslüman topluluklardaki oyuna dahil olamayan kadınları kutlayan dünya çapında muhteşem girişimler var. Futbolun giderek popülerlik kazandığı bölgelerde, kız çocuklara güvende olduklarını, fark edildiklerini ve eşit olduklarını hissettirmeye çalışan bu grupları desteklemeye devam edeceğiz.
Katıl
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