Hayley Raso - Futbol Hikayeleri - Nike

Hayley Raso, Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde büyüdü. Yüzerken ve okyanusta oynarken kendine güvense de okulda utangaç biriydi. Bir gün yerel futbol takımının denemelerine katıldı. Hayley pas atmayı ve top sürmeyi öğrendikçe değişmeye de başladı. Kendini aynı sahildeki gibi hissediyordu. Endişeleri kayboldu ve utangaçlığını aşmaya başladı.



Hayley takıma kabul edilince büyükannesi kendisine şık bir fiyonk toka hediye etti. Bu fiyonk tokayı Hayley'nin at kuyruğunun etrafına sardı ve "Bundan güç al." dedi. O günden bu yana Hayley, bu fiyonk olmadan asla maça çıkmadı. Fiyonk, yerel futbol takımından Tokyo Olimpiyatları'na kadar kendisine eşlik etti. Hem en iyi anlarında hem de sahada sırtını kırdığı zaman gibi en kötü zamanlarda bu fiyonk hep yanındaydı. Futbol oynamak bir yana dursun, Hayley bu sakatlanmanın ardından bir daha yürüyebileceğinden bile emin değildi.



Ama altı aylık yoğun bir fizik tedavi sürecinin sonunda kramponlarını tekrar giydi ve geri döndüğü ilk maçta gol attı! Bu yıl, ülkesinde gerçekleşen dünyanın en büyük futbol turnuvasında ülkesini temsil etmek için sabırsızlanıyor. Büyükannesi ve ailesinin geri kalanı kendisini tribünlerden destekleyecek. Maçı nereden izlersen izle, sen de parlak fiyonk tokası sayesinde Hayley'i sahada kolayca görebileceksin.



"Arkana bakma. Sahada her şeyini ver.”



— Hayley Raso