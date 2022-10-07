Kız Çocukların Sportif Rekabet Duygusu

Uzmanlar, spor yapma şansı bulan kız çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. Ancak günümüzde spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Nike'ın bu olumsuz trendi tersine çevirmek amacıyla topluluk iş ortakları ve uzmanlarla birlikte yaptığı çalışmanın parçası olarak genç sporculara mentorluk yapmana, güç vermene ve destek sunmana yardımcı olacak bir kaynak oluşturduk: Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi.



Kız çocuklar sıkı oynamayı sever. Bunu araştırmalar da destekliyor: Kız çocukların dörtte üçü, sporun en sevdikleri yönü olarak rekabeti öne sürüyor. Ayrıca hem kazanmayı hem eğlenmeyi vurgulayan takımlarda oynamayı seviyorlar. Kızların narin olmadığını ve erkek çocuklardan daha fazla sakatlanmadıklarını biliyoruz. Her şeyden önce oynamak istiyorlar.



Bu, zorlu yarışmalar düzenlemen ve her antrenmanda skor tutman gerektiği anlamına gelmiyor. Onun yerine kız çocukların dostça rekabet ederken önemli becerileri öğrenmelerini sağlamanın yollarını bulmalısın.



En iyi oyun türleri, çocukları harekete teşvik eden ve bekleme süresini minimumda tutan oyunlardır. İletişimi, takım çalışmasını, sorun çözmeyi ve hareket becerilerini öğreten oyunlar iyidir. Senin için kız çocuklara bu konseptleri öğretecek ve onları harekete geçirecek birkaç eğlenceli, kolay aktivite hazırladık.



Çocukların olabildiğince hareket etmesini istiyoruz (onlar da aynı şeyi istiyor). Bu yüzden çocukların oyun dışı kaldığı ebelemece gibi oyunları mutlaka değiştirerek oynat. Örneğin, ebelemece oyununu ebelenen oyuncunun dört beş saniye donup favori sporcusunun veya takımının adını bağıracağı şekilde değiştirebilirsin. Oyuncu daha sonra ayağa kalkar ve oyuna girer.



Rekabet edebilmek, kız çocukların yalnızca spor için değil, vücutları için de doğru giysilere sahip olmaları gerektiği anlamına gelir. Bir kız çocuk rahatsız olmuş gibi duruyorsa ya da aniden aktiviteyi bırakmaya karar veriyorsa spor sütyeni gibi kişisel bir ürüne ihtiyacı olabilir. Güvenli ve rahat bir şekilde oynayabilmesi için bunu kız çocuk, ebeveyn veya veli ile en uygun şekilde çözmeye çalış.