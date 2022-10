Spor Aracılığıyla Kız Çocuklarda Cesaret Duygusu Uyandırmak

Uzmanlar, spor yapma şansı bulan kız çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan daha başarılı olduğunu söylüyor. Ancak günümüzde spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocuklardan iki kat fazla. Nike'ın bu olumsuz trendi tersine çevirmek amacıyla topluluk iş ortakları ve uzmanlarla birlikte yaptığı çalışmanın parçası olarak genç sporculara mentorluk yapmana, güç vermene ve destek sunmana yardımcı olacak bir kaynak oluşturduk: Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi.



Spor yaparken sık sık risk almak gerekir. İnsan yeni bir beceri öğrenirken, bilmediği bir egzersizi yaparken ya da son defans oyuncusunu geçmeye çalışırken savunmasız olur. Ayrıca kız çocuklar bir şeyi doğru yaptıklarında kutlanıp ödüllendirilirken yeni bir tekniği deneyip başarısız olduklarında aynı pozitif geri bildirimi almaz.



Spor açısından baktığımızda, bir kız çocuk başarılı olacağından emin değilse yeni bir şeyi denemeye tereddüt edebilir. Ancak o riskli pası vermezse, topa girmekten kaçınırsa ya da yalnızca en iyi olduğu pist yarışında yarışırsa birçok olağanüstü deneyimden mahrum kalır.



Gol atacağından emin olmasa bile şut çeken bir kız çocuk düşün. En iyi serbest stilde yüzen bir kız çocuğun kelebeği denediğini farz et. Bir kız çocuğun atacağı sekiz golden kaleci olmak için vazgeçtiğini ve kurtardığı topla akıllarda kaldığını hayal et. Bu kız çocuklar cesur olmayı öğrenir ve bu da hem sporda hem de hayatta işlerine yarar.



