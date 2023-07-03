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Son güncellenme tarihi: 3 Temmuz 2023
Okuma süresi: 3 dk

Rebel Girls İş Birliğiyle

Alex Morgan

Favori sporunu ararken ülkesinin kahramanı haline geldi. Alex Morgan'ın futbolun ötesinde nasıl ikonik bir sporcu haline geldiğini keşfet.

Alex Morgan - Futbol Hikayeleri - Nike

Alex Morgan. Amerikalı Forvet. Doğum Tarihi: 2 Temmuz 1989.

Alex Morgan, sekiz yaşında Olimpiyatlar'a katılmak istiyordu ama hangi dalda yarışacağını bilmiyordu. O yüzden her şeyi denedi. Bazı günlerde ebeveynleri onu softbol antrenmanından futbol antrenmanına, sonrasında basketbol antrenmanına götürüyordu. Ancak lisede en çok futbolu sevdiğini fark etti.

Alex, zirveye giden yolunda sakatlıklarla ve zorluklarla mücadele etti. Sonunda profesyonel futbol kariyerine başladı ve ABD Kadın Milli Takımına katıldı. 23 yaşında ise heyecan verici Londra'da ilk kez Olimpiyat Oyunları'na katılarak hayaline ulaştı.

ABD, Kanada'ya karşı yarı final maçı oynuyordu. Her iki takımın da üç golü vardı. Uzatma dakikaları oynanıyordu ve heyecan doruktaydı. Maçın son dakikasında top, kalenin yakınındaki Alex'e doğru uçtu. Her yer defans oyuncusu kaynıyordu. Alex zıplayarak topa kafasıyla vurdu. Top defans oyuncularını geçti ve ağlarla buluştu. Tribünler kükremeye başladı. ABD takımı maçı 4-3 kazandı. Alex, üç gün sonra Olimpiyat altın madalyasının sahibi oldu.

"Her zaman sıkı çalış, asla pes etme ve sonuna kadar mücadele et. Maç son düdük çalana kadar devam eder."

— Alex Morgan

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Alex Morgan - Futbol Hikayeleri - Nike

Çizim: K. Wroten.

Orijinal yayınlanma tarihi: 3 Temmuz 2023