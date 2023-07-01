Grace Geyoro - Futbol Hikayeleri - Nike

Fransız oyuncu Grace Geyoro, sekiz yaşındayken şehri Orléans'daki futbol sahasına adım attı. Grace, sadece erkek çocukların oynadığı takımındaki ilk ve tek kız çocuktu.

Herkes Grace'in futbol oynamasını garip buldu. Hatta annesi Angelique bile futbolun kızlara uygun olmadığını söyledi. Ama erkek kardeşi, annelerini Grace'in sadece iyi bir oyuncu değil, muhteşem bir oyuncu olduğuna ikna etti. Grace o kadar yetenekliydi ki 15 yaşında profesyonel futbol kulübü Paris Saint-Germain'de (PSG) antrenman yapmaya başladı. 2017'de, yani 19 yaşına geldiğinde ise profesyonel olarak PSG'nin kadrosuna katıldı.

2022 yılına geldiğimizde Grace, Fransa milli takımının yıldızı olmuştu bile. 2022 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya karşı oynadıkları maçta, turnuva tarihinde ilk yarıda üç gol atan ilk oyuncu olarak seyircileri şaşkına çevirdi. Üçüncü golünden sonra ellerini kalp şekline getirip ailesinin oturduğu koltuklara doğru çevirdi. Tüm taraftarlar arasından en güçlü tezahüratı yapan kişi, annesi Angelique oldu.

"Devam etmekten azla vazgeçme."

— Grace Geyoro