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Son güncellenme tarihi: 3 Temmuz 2023
Okuma süresi: 3 dk

Rebel Girls İş Birliğiyle

Grace Geyoro

Grace, futbol topunun ayağına ilk değdiği andan beri kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarıyor. Hikayesini ve hem kulübü hem de ülkesi için nasıl bir yıldıza dönüştüğünü keşfet.

Grace Geyoro - Futbol Hikayeleri - Nike

Grace Geyoro. Fransız Orta Saha Oyuncusu. Doğum Tarihi: 2 Temmuz 1997.

Fransız oyuncu Grace Geyoro, sekiz yaşındayken şehri Orléans'daki futbol sahasına adım attı. Grace, sadece erkek çocukların oynadığı takımındaki ilk ve tek kız çocuktu.

Herkes Grace'in futbol oynamasını garip buldu. Hatta annesi Angelique bile futbolun kızlara uygun olmadığını söyledi. Ama erkek kardeşi, annelerini Grace'in sadece iyi bir oyuncu değil, muhteşem bir oyuncu olduğuna ikna etti. Grace o kadar yetenekliydi ki 15 yaşında profesyonel futbol kulübü Paris Saint-Germain'de (PSG) antrenman yapmaya başladı. 2017'de, yani 19 yaşına geldiğinde ise profesyonel olarak PSG'nin kadrosuna katıldı.

2022 yılına geldiğimizde Grace, Fransa milli takımının yıldızı olmuştu bile. 2022 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya karşı oynadıkları maçta, turnuva tarihinde ilk yarıda üç gol atan ilk oyuncu olarak seyircileri şaşkına çevirdi. Üçüncü golünden sonra ellerini kalp şekline getirip ailesinin oturduğu koltuklara doğru çevirdi. Tüm taraftarlar arasından en güçlü tezahüratı yapan kişi, annesi Angelique oldu.

"Devam etmekten azla vazgeçme."

— Grace Geyoro

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Grace Geyoro - Futbol Hikayeleri - Nike

Çizimler: Kaitlin June Edwards.

Orijinal yayınlanma tarihi: 1 Temmuz 2023