Bardağı taşıracak son damlanın yakın olduğunu hissediyorsan uykunu ve stresini kontrol etmek için tavsiyelerimize kulak ver.



01. Alkolden kaçın.



Pek çok kişi yatmadan önce rahatlamak için bir kadeh şarap veya bira içer. Martin, özellikle akşamları stresten kaçmak için alkole sıkça başvurulduğunu söylüyor. Bunu yapanlar, alkolün uyumalarına yardımcı olacağını düşünür ama aslında tam tersi olur. Martin, "Alkol seni kandırır. Başta kendini rahatlamış hissedersin. Uykun gelir. Ama üç saat sonra metabolizman alkolü işlerken seni uyandırır ve uykun da bundan olumsuz etkilenir." diyor. Akşamları içki içmek yerine bir fincan kafeinsiz bitki çayı içmeyi dene (papatya çayı gibi). Bazı araştırmalar, bunun daha iyi uyumana yardımcı olabileceğini gösteriyor.





02. Tetikleyicileri yatak odasının dışında tut.



Uyuduğun oda, daha iyi dinlenmeni ve rahatlamanı sağlayacak huzurlu bir ortama sahip olmalıdır. Martin, yatak odanın iş yaptığın, ders çalıştığın, faturalarını ödediğin, haberleri izlediğin veya partnerinle tartıştığın yer olmaması gerektiğinin altını çiziyor ve stres kaynağını yattığın yerden ne kadar uzak tutabilirsen stres ve uyku arasına o kadar büyük bir psikolojik mesafe koyabileceğini söylüyor.





03. Sakinleştirici bir aktivite seç.



Seni rahatlatan birkaç aktiviteden oluşan sakinleştirici bir rutin oluşturmak, akşamları iyi uyumanı sağlayabilir. Martin, okumanın (ekran yerine gerçek kitap ve dergileri tercih et) beynini kaygı uyandıran düşüncelerden uzaklaştırabileceğini söylüyor ve günlük tutmanın (günün güzel olaylarına veya minnet duyduğun şeylere odaklanarak) negatif düşünceleri iyimser düşüncelerle değiştirmeye yardımcı olabileceğini ekliyor. Yapabiliyorsan meditasyon, "dinlen ve hazmet" moduna geçmene yardımcı olabilir. Rahatlatıcı müzikler dinlemeyi de deneyebilirsin. Meditasyon gibi bu müzikler de kortizol seviyesini azaltıp dopamin salgılatarak "savaş ya da kaç" modundan çıkıp uykuya hazırlanmana yardımcı olabilir. Araştırmalar, bu tür müzikleri her akşam dinlersen daha iyi uyuyabileceğini gösteriyor.





Sonuç olarak yapman gereken tek bir şey var: Daha az stres olmak ve kendini daha iyi hissetmek için daha çok uyumalısın.