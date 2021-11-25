İyi Uyku Bilimi

Tüm hayatının üçte birini dinlendirici ve deliksiz bir şekilde uyuyarak geçirmelisin. Ama sen de çoğu kişi gibiysen yeterince uyumuyorsundur. UCLA'de tıp dalında doçent doktor ve Nike Performance Council üyesi olan Dr. Jennifer Martin, "Genel sağlığın üzerinde son derece etkili olan uyku, aynı zamanda daha iyi hareket etmene yardımcı olur, beslenmen hakkında daha akıllı kararlar vermeni sağlar ve rekabet avantajı kazandırır." diyor.