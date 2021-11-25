İyi Uyku Bilimi

Temeller: Deliksiz Uykunun Bilimi
Rehberlik
Dinlenmiş bir şekilde uyanmak ve rekabet avantajına sahip olmak için bu beş uzman ipucunu izle.
Tüm hayatının üçte birini dinlendirici ve deliksiz bir şekilde uyuyarak geçirmelisin. Ama sen de çoğu kişi gibiysen yeterince uyumuyorsundur. UCLA'de tıp dalında doçent doktor ve Nike Performance Council üyesi olan Dr. Jennifer Martin, "Genel sağlığın üzerinde son derece etkili olan uyku, aynı zamanda daha iyi hareket etmene yardımcı olur, beslenmen hakkında daha akıllı kararlar vermeni sağlar ve rekabet avantajı kazandırır." diyor.
Martin; hastaların, doktorların ve sporcuların her gün dinlenmiş olarak uyanmasına yardımcı olmak için uyku biliminden yararlandığını söylüyor. Bu sayede kendilerini daha iyi hissediyorlar, daha hızlı güç topluyorlar ve daha sağlıklı yaşıyorlar. İşte senin de aynısını yapmana yardımcı olacak beş temel kural.
- Öncelik Haline Getir
Biyolojik olarak çoğu yetişkinin kendisini iyi hissetmesi için her gece en az yedi saat uyuması gerekir. Bunu başarmak için günlük hayatında önemli toplantıları ve aile sorumluluklarını programladığın gibi uyku zamanını da programla ve programını bozmamaya özen göster.
- Kendi Ritmini İzle
Herkes sabah 5'te zinde bir şekilde uyanamaz. Herkes geç saate kadar uyumayı da sevmez. Tercihlerine karşı koymaya çalışmak yerine günlük hayatını biyolojik saatine göre planlayarak onlara ayak uydur. Sabah insanı değilsen önemli işlerini ve antrenmanlarını öğleden sonraya bırak.
- İstikrarlı Ol
Hafta içi az uyuduğun için hafta sonu çok uyuyarak arayı kapatmaya çalışmak, biyolojik saatinin zaman ayarını değiştirebilir. Pazartesi sabahı kendini jet lag olmuş gibi hissedebilirsin. Her gün aynı saatte yatağa gidip aynı saatte kalkarsan daha kolay uyanır ve daha enerjik olursun. Bunu, biyolojik saatini daha hassas hale getirmenin bir yolu olarak düşünebilirsin.
- Ortamı Ayarla
Huzurlu bir yatak odası, daha hızlı uykuya dalmana ve daha deliksiz uyumana yardımcı olabilir. Vücudunun tamamen rahatlaması için yatak odanın sessiz, serin ve karanlık olmasına özen göster. Zihninin rahatlayabilmesi için kalabalık yaratan eşyaları, ekranlı cihazları ve işle ilgili eşyaları odadan çıkar.
- Kendini Sıkma
Uykuya dalmakta zorlanıyorsan yatağa yatmadan önce rahatlamaya çalış. Yatağın kenarına otur, gözlerini kapat ve ellerini yumuşak bir şekilde kucağına koy. Dikkatini yerde duran ayaklarına ve kucağına koyduğun ellerine ver. Sessizce oturmanın nasıl bir his olduğunu düşün. Hala uyuyamıyor musun? Başka bir odaya gidip kitap oku, çamaşırları katla, evrakları sıraya koy ya da aklını uykudan uzaklaştıracak herhangi bir iş yap. Uykun geldiğinde yatağa geri dön.