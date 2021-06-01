Tepkinizi Kontrol Etmenize Yardımcı Olması İçin Bu Zihin Hilesini Kullanın

Restoranda bir müşterinin garsona kaba davrandığını görüp kendi kendine "Bu garson da inanılmaz sabırlıymış." dediysen Yoda'yı kıskandıracak sükunetin mümkün olduğunu biliyorsun demektir. Elbette garson kaba müşterilere alışık olabilir ya da kendisine tartışmaya girmemesi söylenmiş olabilir. Ancak birçok psikoloji uzmanının "duraksama" adını verdiği yöntemi uyguluyor da olabilir.

Philadelphia'lı lisanslı klinik sosyal görevlisi ve kayıtlı yoga eğitmeni Djuan Short, duraksamayı tetikleyici olay ile bu olaya verilen sözlü ya da fiziksel tepki arasında geçen süre olarak tanımlıyor. Short, birkaç saniye sürebileceği gibi daha uzun da olabilecek bu sürenin, vereceğin tepkiye bilinçli bir şekilde karar vererek düşünmeden hareket etmek yerine bilinçli şekilde hareket etmeni sağlayacağını söylüyor.

Peki, bu nasıl oluyor? Duraksadığında yavaşlayıp kendine odaklanarak öz farkındalık kazanırsın. Düşüncelerini toparlayıp verimsiz olanlardan kurtulabilirsin. Bu, çoğumuzda olmayan bir beceri. Ama bunun sorumlusu biz değiliz.

Nashville'de yaşayan lisanslı klinik psikolog Dr. Raquel Martin, "Dünyamız, bize bu yeteneği geliştirme fırsatı tanımıyor. Her şeye hemen yanıt vermemiz gerektiğini hissediyoruz." diyor. Martin, bunun nedenini günümüz toplumunun hıza dayalı olması ve olup biten her şeyi işleyemediğimiz için patlamaya hazır bir bomba gibi yaşamamızla açıklıyor.

Short, bir duruma negatif tepki vermenin genellikle stresten, kendini güvende hissetmemekten veya tehdit altında görmekten (kişisel saldırı altındaymışsın gibi hissetmene neden olan öfke ve incinme duyguları da buna dahildir) kaynaklandığını söylüyor. Bu duygular, vücudunun savaşma, kaçma ve donma tepkilerinden sorumlu olan sempatik sinir sistemini tetikleyebilir. Nabzının ve nefesinin hızlandığını, kaslarının gerildiğini ve terlemeye başladığını hissedebilirsin. Short, bu tepkinin hayati tehlike içeren durumlara hızla yanıt vermeni sağlayan bir hayatta kalma mekanizması olduğunu söylüyor. Ancak trafik sıkışıklığı ya da bitmek bilmeyen bir yapılacaklar listesi, onlardan ne kadar kaçmak istersen iste, hayati tehlike içeren durumlar değildir.