Akut Uykusuzluk Nedir ve Nasıl Durdurulur?

"Akut" Ne Anlama Geliyor?

Seattle Virginia Mason Tıp Merkezinde uyku doktoru olan, "Sleep Through Insomnia" kitabının yazarı Dr. Brandon Peters-Mathews, akut uykusuzluğun üç aydan daha kısa süren ancak belirli sıklığı olmayan bir uykusuzluk türü olduğunu söylüyor. Yani bu süre içinde her hafta bir veya birkaç gece uykusuzluk çekebilirsin. Kronik uykusuzluk ise en az üç ay, haftada en az üç akşam görülen uykusuzluktur ve tıbbi teşhis gerektirir (bu kadar uzun süredir akşamların uykusuz geçiyorsa doktorundan randevu almalısın).



Akut uykusuzluk sık görülen bir sorundur: Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların yaklaşık yüzde 25'i akut uykusuzluk sorununu her sene yaşıyor. Ayrıca epidemiyologlar, önümüzdeki birkaç yıl boyunca dünyanın başlıca ülkelerinde akut uykusuzluk vakalarının artmaya devam edeceğini tahmin ediyor.



İyi uyuyamamak her ne kadar sinir bozucu bir durum olsa da, adından da anlaşılacağı gibi akut uykusuzluk genellikle geçici bir sorundur. Ayrıca Pennsylvania Üniversitesi araştırmacılarının bulgularına göre, akut uykusuzluk yaşayanların yaklaşık yüzde 75'i, sorunu kronikleşmeden iyileşiyor. Akut uykusuzluğun neden yaşandığını ve nasıl azaltılabileceğini bilirsen bu sorunla daha iyi başa çıkabilirsin.