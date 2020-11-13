Akut Uykusuzluk Nedir ve Nasıl Durdurulur?

Neden Azı Bile Önemlidir?

Haftada birkaç akşam iyi uyuyamamak, kulağa büyük bir sorunmuş gibi gelmese de performansını ve sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sık sık kötü uyumak kendini bunalmış ve mutsuz hissetmene neden olabilir. Ayrıca "Sleep" adlı dergide yayınlanan bir araştırmaya göre akut uykusuzluk yaşayan kişiler, vücudun iyileşmesini ve kendisini onarmasını sağlayan derin uykuda daha az vakit geçirirler. Bu da antrenmanlar arasında güç toplama sürecini yavaşlatır ve yeniden antrenman yapmak için ihtiyacın olan uzun süreli enerjiden yoksun olmana yol açar.



Dr. Green, "Bazı çalışmalar, bir veya iki akşam uykusuz kalan kişilerin yüksek performans gerektiren durumlarda muhakeme ve reaksiyon sürelerinin yavaşladığını gösteriyor." diyor. Sporcu olduğunu veya arabayla bir yere gitmen gerektiğini varsayalım (araç sürmek, düşündüğünden daha fazla beyin gücü gerektirir). Zihnin yeterince açık değilse topu kaydedebilir, ağırlığı düşürebilir ya da daha kötüsü kaza riskiyle karşı karşıya kalabilirsin.



Dr. Green, araştırmacıların bunun nedenini bilmediğini ancak muhtemelen toplam uyku süresiyle ilgisi olduğunu söylüyor: "Çoğu yetişkinin tam performans seviyesinde çalışması için her gece en az yedi saat uyuması gerektiğini gösteren pek çok kanıt var. Sürekli olarak daha az uyuyorsan ya da kısa bir süre için çok daha az uyursan bunun olumsuz etkileri olacaktır."