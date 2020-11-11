Uykunun Bağışıklık Sistemin Üzerindeki Etkileri

01. Kendini yor.

Dr. Schneider'a göre egzersiz, daha iyi uyumayı sağlamanın en iyi yoludur. Egzersiz, özellikle günün erken saatlerinde yapıldığında uykuya dalmayı kolaylaştırır ve restoratif derin uykuya girmeyi kolaylaştırır. Amerikan Kalp Vakfı'nın tavsiyeleri doğrultusunda her hafta 150 dakika orta yoğunlukta aerobik aktivite ve en az iki gün kuvvet antrenmanı yapmaya çalış. Ancak gereğinden fazla yapmamaya dikkat et. Bazı araştırmalar, aşırı antrenmanın inflamasyona neden olabileceğini ve bunun da bağışıklık hücrelerini istilacılarla mücadele etmekten alıkoyacağını işaret ediyor.



02. İçkiyi azalt.

Yatmadan önce bir kadeh içki içmek uykuya dalmana yardımcı olabilir ama uykunun kalitesini düşürecektir. Araştırmalar, alkolün dinlenmeyle (uyku değil) ilişkili bir beyin modelini etkinleştirebildiğini ve uykunun restoratif etkisini ortadan kaldırdığını gösteriyor. Dr. Schneider, canın içki içmek istiyorsa (ve içki içebilecek yaştaysan) yatmadan birkaç saat önce sadece bir kadeh içmeni ve vücudunun alkolü metabolize ederek etkilerini en aza indirebilmesi için yanında bir şeyler yemeni söylüyor.



03. Uykuyu olumsuz etkileyen hareketlerden uzak dur.

Dr. Schneider, gece yarısı sık sık veya uzun süreli uyanmanın uyku döngüsünün en restoratif aşamalarına girmeni engelleyebileceğini söylüyor. Gece sindirim için çalışan midenin (veya mesanenin) seni uyandırmaması için yatmadan iki üç saat önce yemek yemeyi (ve hatta su içmeyi) bırak.



Uyku, hem sağlığını korumaya çalışırken hem de hastalandığında en iyi dostundur. Hastayken kendini normalden daha yorgun hissedersin. O yüzden kendine bir iyilik yap ve akıllıca bir karar verip vücudunun sesini dinle.