İçki İçmenin Kasları Güçlendirme Üzerindeki Etkileri

Dengeyi Kurmak

Tüm bunlar, antrenmandan sonra soğuk bir şeyler içemeyeceğin veya içmemen gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak içki içmenin bir doğru bir de yanlış yolu var ve burada belirleyici olan ana faktör, ne kadar içtiğin. Barnes, "Alkolün güç toplamayı ve kas adaptasyonunu etkileyen olumsuz yanları, genellikle vücut ağırlığının her kilogramı için 1 gram alkol seviyesi aşıldığında görülüyor." diyor.



Hesap kitap yapmana gerek yok: Barnes, Dietary Guidelines for Americans'ın ölçülü içme tavsiyelerini (yani kadınlar için günde bir, erkekler için günde en fazla iki standart içki; bir standart içki ise 14 gram alkole, yani 355 ml normal biraya, 145 ml şaraba ya da 44 ml damıtılmış içkiye karşılık geliyor) izlediğin takdirde alkolün güç toplama ve adaptasyon açısından sorun teşkil etmeyeceğini söylüyor (Alkolü metabolize etmek için gereken enzim ve seyreltmek için gereken su miktarı erkeklerde daha fazladır, o yüzden daha fazla içki içebilirler.)



"Journal of the International Society of Sports Nutrition" adlı dergide yayınlanan yeni bir çalışma, haftada beş kez ölçülü alkol almanın (bu çalışma bağlamında kadınlar için bir, erkekler için iki adet yüzde 5,4 alkol içeren bir içki; yani bira ya da votka soda) 10 haftalık yüksek yoğunluklu interval antrenmanı programından sonra pozitif VO2 maks. ve kavrayış kuvveti adaptasyonlarını etkilemediğini buldu. Bir başka deyişle, içilen içkinin antrenmanın olumlu etkisini azalttığı görülmedi.



"Journal of Functional Morphology and Kinesiology" adlı dergide yayınlanan bir çalışma incelemesi ise direnç antrenmanından sonraki saatlerde ölçülü alkol tüketen kişilerin, egzersizden en fazla 60 saat sonra test edildiği zaman kuvvet, güç, kas dayanıklılığı, ağrı ve algılanan efor derecesi (yani ne kadar sıkı çalıştığını düşündüğün) açısından olumlu ya da olumsuz bir değişiklik yaşamadığını gördü. Bu bulgudan çıkarılacak ders şu: Barnes, "Antrenmandan sonra içilen bir iki içki, özellikle kararında alkol tüketmeye alışıksan güç toplamanı olumsuz etkilemez." diyor.