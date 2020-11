Plasebo Etkisi İşe Yarıyor — İşte Nedeni

Basınçlı çorapları ele alalım. Bu çorapların antrenman sonrasında şişme ve ağrıları azalttığı söylenir. Ancak "Open Access Journal of Sports Medicine" dergisinde bu sene yayınlanan yakın tarihli bir sistematik bilimsel literatür taraması, bu çorapları giyen kişilerin kas ağrılarını daha az algılarken kas hasarı veya inflamasyon işaretleri açısından herhangi bir fayda görmediğini iddia ediyor. "International Journal of Sports Physiology and Performance" dergisinde yayınlanan bir başka çalışma ise çorapların güç toplama etkilerinin, sporcular inandığında daha güçlü olduğunu buldu.



Bir de yumuşak kol ve bacak alçılarına benzeyen pnömatik basınç cihazları var. "International Journal of Exercise Science" dergisinde araştırmacılar, sürekli giyilen geleneksel basınçlı kolluklar ve bacak koruyucuları yerine bunları giyen kişilerin daha hızlı güç topladıklarını ve gecikmiş kas ağrılarını daha az yaşadıklarını bildirmelerinin plasebo etkisiyle açıklanabileceğine işaret etti. (Belki de pnömatik cihazların teknolojik görünümleri, işe yaradıkları izlenimini uyandırıyordur. Kim bilir?)



Buz banyosu ve masaj gibi diğer güç toplama yöntemleri için de benzer bulgular var. Bazı araştırmalar, çoğu katılımcının terapinin faydasına inandığı zaman daha iyi sonuçlar aldığını buldu. Bu da beynin gücünü bir kez daha kanıtlıyor.