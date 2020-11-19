Plasebo Etkisi İşe Yarıyor — İşte Nedeni

Plasebo Etkisinin Arkasındaki Psikoloji

Peki bu, insanların yaşadıklarının gerçek olmadığı anlamına mı geliyor? Halson, öyle olmadığını söylüyor. Hissin kendisi kafanda olsa bile etkileri kesinlikle gerçek.



National Institutes of Health, National Center for Complementary and Integrative Health duygusal sinir bilimi ve acı araştırmacısı Dr. Lauren Atlas, "Plasebo etkisi genellikle beklentilerle ilgilidir. Beklentileri beynin prefrontal korteksi yönetir. Bu bölge, [mutluluk veren] endorfin hormonu gibi kimyasal maddelerin salgılanmasına neden olan ve vücudun tepkisini etkileyen diğer bölgelerle bağlantı kurabilir." diyor. Atlas'a göre farklı türde plasebolar bulunuyor. Bunların bazıları opioid sistemini harekete geçirerek acı sinyallerinin beynine ulaşmasını engellerken bazıları duygularını değiştirip kendini daha rahat hissetmeni sağlayabilir.



Plasebo etkisinin özellikle güç toplama araştırmalarında bu kadar sık karşımıza çıkmasının bir nedeni daha var. Halson şöyle diyor: "Sporda zafer saliselerle ölçülür. Çoğu ciddi sporcu, bu avantaja sahip olmak için hemen her şeyi deneyecektir." Bu yüzden çorap giymek, onlar için hiçbir şeydir.



Halson, ritüel hissinin plasebo etkisinin potansiyelini artırabileceğini ekliyor: "Güç toplama tekniklerinin çoğu çok duyusal deneyimlerdir." Yani buz banyosu yaparken ya da kaslarına serinletici jel sürerken vücudun için iyi bir şey yaptığını düşünüyorsan bu inanç (ve uyandırdığı öz güven), gelecekteki performanslarını olumlu yönde etkileyebilir. Halson, bir şeyin işe yaramasını ne kadar çok istersen ona inanma ihtimalinin de o kadar arttığını söylüyor.