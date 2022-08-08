Plasebo Etkisi İşe Yarıyor — İşte Nedeni

Partnerin kahve yaptı. Kahveyi yarılamışken kafeinsiz olduğunu öğrendin. Ama kendini hala enerjik ve zinde hissediyorsun. Kahveyi içmeyi bırakır mıydın? Bu soruya vereceğin yanıttan daha önemli olan bir şey varsa o da kafeinsiz kahvenin yaptığı güç takviyesinin sorumlusu olan olgu, yani plasebo etkisi.



Güç toplama üzerine uzmanlaşmış olan Avustralya Katolik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Shona Halson, "Plasebo etkisi, bir müdahalenin nitelikleri yerine o müdahale hakkında duyulan inanç yüzünden pozitif sonuç yaşanmasıdır." diyor. Plasebo etkisi aynı zamanda, hiçbir kanıt olmasa bile, yapmaya çalıştığın şeyin pozitif sonuçlanacağına inanmaktır.



Çoğu sporcu fark etmese bile popüler yeni güç toplama tekniklerini denerken plasebo etkisi yaşıyor olabilir. Vuruşlu masaj tabancası (ucuna köpük top takılmış matkaba benzeyen bir alet) ve kriyoterapi (buz gibi soğuk bir yerde durma) dahil olmak üzere bu yöntemlerin çoğu, popüler olmalarına rağmen başarılarını bazen fizyolojik faydalardan çok bu psikolojik deneyime borçlu olabilir.



Basınçlı çorapları ele alalım. Bu çorapların antrenman sonrasında şişme ve ağrıları azalttığı söylenir. Ancak Open Access Journal of Sports Medicine dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir sistematik bilimsel literatür taraması, bu çorapları giyen kişilerin kas ağrılarını daha az algılarken kas hasarı veya inflamasyon işaretleri açısından herhangi bir fayda görmediğini öne sürüyor. International Journal of Sports Physiology and Performance dergisinde yayınlanan bir başka çalışma ise çorapların güç toplama etkilerinin, sporcular çorapların işe yaradığına inandığında daha güçlü olduğunu buldu.



Bir de yumuşak kol ve bacak alçılarına benzeyen pnömatik basınç cihazları var. International Journal of Exercise Science dergisinde araştırmacılar, sürekli giyilen geleneksel basınçlı kolluklar ve bacak koruyucuları yerine bunları giyen kişilerin daha hızlı güç topladıklarını ve gecikmiş kas ağrılarını daha az yaşadıklarını bildirmelerinin plasebo etkisiyle açıklanabileceğine işaret etti. (Belki de pnömatik cihazların teknolojik görünümleri, işe yaradıkları izlenimini uyandırıyordur. Kim bilir?)



Buz banyosu ve masaj gibi diğer güç toplama yöntemleri için de benzer bulgular var. Bazı araştırmalar, çoğu katılımcının terapinin faydasına inandığı zaman daha iyi sonuçlar aldığını buldu. Bu da beynin ilerlememizde ne kadar önemli bir rol oynadığını bir kez daha kanıtlıyor.