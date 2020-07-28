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Masaj Tabancası Nedir ve Neden Gereklidir?

Matkap ile masaj topunun bir çocuğunun olduğunu hayal et. Ortaya çıkan sonuç, spor salonlarında silindir köpüklerin yanında, fizyoterapistinin aletleri arasında veya favori trainer'ının sosyal medya akışında görülmeye başlanan o garip cihaz olurdu: Masaj tabancası. Peki, masaj tabancası nedir ve 99 dolardan 600 dolara kadar değişen fiyatlarıyla kimlere yöneliktir?

Masaj Tabancası Nedir ve Neden Gereklidir?

Önce masaj tabancasının nasıl çalıştığına bakalım. Tabancanın pille çalışan motoru, kauçuk ve/veya köpük başlık kısmına bağlanarak hızlı ve tekrar eden darbeler üretir. Cihaza bağlı olarak dakikada yaklaşık 40 adet üretilen bu darbelere vuruşlu terapi adı verilir. Başlık kısmı vücuduna temas ettiği zaman kaslarına yumuşak fakat yoğun bir kuvvetle vurur.

Sporcu müşterilerinde sıklıkla masaj tabancası kullanan lisanslı masaj terapisti ve St. Louis ile Philadelphia'daki Helms Performance'ın kurucusu Paul Helms, "Bu kuvvetin bağ dokusunda, yani fasyadaki katı maddeleri sıvılaştırdığını düşünüyoruz. Yani kasları saran fasya esner, bu da kasları gevşetir." diyor.

Bu aletin muhtemelen nörolojik bir etkisi de var. Helms, bunu şu şekilde açıklıyor: "Bir kasa masaj yaparken onu hemen gevşetmezsin. Vuruş teması, kasın tendonlarındaki duyu sinirlerinin tendon gerginliğinde artış algılamasına neden olur. Bu etki beynine bir sinyal gönderir, beynin bu sinyali işler ve kasına rahatlamasını söyler."

"Bu kuvvetin bağ dokusunda, yani fasyadaki katı maddeleri sıvılaştırdığını düşünüyoruz."

Paul Helms, Helms Performance'ın Kurucusu ve Lisanslı Masaj Terapisti

Nispeten yeni olan masaj tabancalarını inceleyen bir bilimsel çalışma bulunmuyor. Ancak Journal of Clinical and Diagnostic Research'te yayınlanan bir çalışma, beş dakikalık titreşim terapisi veya 15 dakikalık masaj yaptıran katılımcıların egzersizden sonraki 72 saat içinde, ikisini de yaptırmayan kişilere kıyasla önemli oranda daha az ağrı bildirdiğini ve titreşimli cihaz kullananların ilk 24 saat içinde masaj grubundan da hızlı güç topladığını buldu.

Masaj tabancaları özellikle sıkı ve sık antrenman yapan kişilerde etkilidir. Helms, masaj tabancasının güç toplamayı hızlandırmakla kalmayıp antrenmandan önce kullanıldığı zaman fasyayı gevşeterek hareket kabiliyetini artırdığını söylüyor. Masaj tabancası bir etkinlik için antrenman yapan kişilere de uygundur, çünkü fazla kullanımdan doğan sakatlıklara yol açabilecek gerginlikleri gidermeye ve kas düğümlenmesi ve lokal ağrı sorununa yatkın kişilere yardımcı olabilir. Helms, "Standart silindir köpük, dokunun derinlerine veya lokal bir noktasına tesir edemez ve elleriniz de motorla çalışan başlık kısmı kadar hızlı hareket edemez." diyor.

Masaj tabancan varsa veya almayı düşünüyorsan işte bilmen gerekenler:

  1. Tehlikeli bölgelerden kaçın.
    Kaslarına odaklan ve damarların yoğun olduğu yerlerden (boynun, üst kol bölgesinin alt tarafı ve kasığın dahil) ve omurgan dahil olmak üzere kemiklerinden kaçın. Helms, titreşim çok agresif olabileceği için kadınların masaj tabancasını göğüs dokusunda da kullanmaması gerektiğini söylüyor.
  2. En düşük hız ayarına odaklan.
    Helms, "İlk ayarın çoğu yer ve sorun için yeterince güçlü olduğunu düşünüyorum." diyor. Masaj tabancasını kullanırken yeterince hissedemiyorsan veya sonrasında gevşeyemiyorsan bir seviye yukarısını kullanmayı deneyebilirsin ama yoğunluğu artırmak yerine o bölgeye daha fazla zaman ayırman daha iyi olacaktır: "Özellikle kasların ağrırken hedefin onlara saldırmak değildir. Daha az genellikle daha iyi sonuç verir."
  3. Hedefin için ayarla.
    Isınıyor musun? Helms, geniş bir başlık aparatıyla (büyük küre benzeri) bir alana nazikçe üç-beş saniye bastırmanı ve yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı hareket ettirmeni söylüyor. Hafif kuvvet, dokuyu antrenmanın için kapatmadan uyarır. Antrenmandan sonra boydan boya masaja mı ihtiyacın var? Dar bir başlık aparatıyla (küçük üçgen benzeri) 5-10 dakika vücudunun alt ve üst kısımlarına masaj yap; kalça kası, hamstring, kolların ön kısmı ve kürek kemiklerinin arası gibi büyük bölgelere odaklan (omurgana değil). Baldırlarının üst kısmı gibi zor bir noktada kullanmak istiyorsan (gene dar bir başlıkla) 10-30 saniye boyunca masaj yap ve rahatsızlığa dayanmak için nefes alıp ver.

Güç toplama aletine para vermek istemiyor musun? (Seni anlıyoruz.) Helms, lakros veya golf topu kullanmanın stratejik basıncı çok daha uygun bir maliyet karşılığında sunacağını söylüyor.

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