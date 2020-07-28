Masaj Tabancası Nedir ve Neden Gereklidir?

Önce masaj tabancasının nasıl çalıştığına bakalım. Tabancanın pille çalışan motoru, kauçuk ve/veya köpük başlık kısmına bağlanarak hızlı ve tekrar eden darbeler üretir. Cihaza bağlı olarak dakikada yaklaşık 40 adet üretilen bu darbelere vuruşlu terapi adı verilir. Başlık kısmı vücuduna temas ettiği zaman kaslarına yumuşak fakat yoğun bir kuvvetle vurur.



Sporcu müşterilerinde sıklıkla masaj tabancası kullanan lisanslı masaj terapisti ve St. Louis ile Philadelphia'daki Helms Performance'ın kurucusu Paul Helms, "Bu kuvvetin bağ dokusunda, yani fasyadaki katı maddeleri sıvılaştırdığını düşünüyoruz. Yani kasları saran fasya esner, bu da kasları gevşetir." diyor.



Bu aletin muhtemelen nörolojik bir etkisi de var. Helms, bunu şu şekilde açıklıyor: "Bir kasa masaj yaparken onu hemen gevşetmezsin. Vuruş teması, kasın tendonlarındaki duyu sinirlerinin tendon gerginliğinde artış algılamasına neden olur. Bu etki beynine bir sinyal gönderir, beynin bu sinyali işler ve kasına rahatlamasını söyler."