Güç Toplamanın 4 Anahtarı

Herkesin güç toplamak için zamana ihtiyacı vardır. Güç toplarken kasların onarılır ve yenilenir, zihnin ise dinlenip boşalır. Spor fizyoterapisi alanında kurul sertifikalı bir klinik uzman ve Nike Performance Council Üyesi olan Sue Falsone, "Bu sadece bir dinlenme süresi değildir; her türlü antrenman programının çok önemli bir bileşenidir." diyor.
Falsone, her antrenmandan sonra güç toplamanın dört temel yolunu paylaştı. Bu yolları kullanarak vücudunu ve zihnini bir sonraki antrenmana hazırlayabilirsin.