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Temeller: Güç Toplamanın 4 Anahtarı

Herkesin güç toplamak için zamana ihtiyacı vardır. Güç toplarken kasların onarılır ve yenilenir, zihnin ise dinlenip boşalır. Spor fizyoterapisi alanında kurul sertifikalı bir klinik uzman ve Nike Performance Council Üyesi olan Sue Falsone, "Bu sadece bir dinlenme süresi değildir; her türlü antrenman programının çok önemli bir bileşenidir." diyor.

Güç Toplamanın 4 Anahtarı

Falsone, her antrenmandan sonra güç toplamanın dört temel yolunu paylaştı. Bu yolları kullanarak vücudunu ve zihnini bir sonraki antrenmana hazırlayabilirsin.

  1. Hareket Et ve Gevşe
    Antrenmandan hemen sonra kan dolaşımını ve esnekliği artırmak için vücudunu birkaç dakika esnet. Antrenman sonrası ağrılarını azaltmak için bir köpük silindir ya da lakros topu kullan. Dilersen masaj yaptırabilirsin (partnerinin yapacağı amatör bir masaj bile işe yarayacaktır). Masaj, tüm bu bahsettiklerimiz konusunda işe yarar ve ayrıca kendini iyi hissetmeni sağlayan oksitosin hormonunun salınımını artırır.
  2. Ye ve İç
    Meyveler, sebzeler, proteinler ve sağlıklı yağlar, vücudunun kendini onarması için gereken yapı taşlarını sağlar. Bir diğer ihtiyaç da elektrolitlerdir. Bu eser mineraller (magnezyum ve selenyum gibi) çok önemlidir. Vücudun terle birlikte elektrolitleri de atar: Hindistan cevizi suyu, muz ya da şeker miktarı az bazı besin takviyeleriyle bunları yenileyebilirsin.
  3. Dinlen ve Derin Nefes Al
    Antrenman yaparken sempatik sinir sistemini kullanırsın, yani savaş ya da kaç modunda olursun. Ancak güç toplama sadece parasempatik sistemi (dinlen ve beslen durumu) kullanırken gerçekleşir. Nefese dayalı meditasyon bu sistem değişikliğini sağlayabilir. Bir antrenmandan sonra şu egzersizi dene: Dörde kadar sayarak nefes al, nefesini tutup dörde kadar say, dörde kadar sayarak nefes ver ve bunu üç kez daha tekrarla.
  4. İyi Uyu
    Vücudun uyku sırasında vücut yapısını ve metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olan HGH adlı büyüme hormonunu üretir. Kortizol adlı bir diğer hormon da uyku-uyanıklık döngünü düzenlemeye yardımcı olur. Bu hormon sabahları sana enerji verirken ritminin bozuk olması durumunda geceleri seni uyanık tutabilir. Hormonları dengede tutmak için her gece aynı saatte yatmaya ve en az yedi saat uyumaya çalış.

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