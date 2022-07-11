Kendine Daha İyi Bakmanın Yolları

Her Duruma Uygun Kişisel Bakım Çözümleri
Rehberlik
Hayatındaki sorunların seni ilerlemekten alıkoymasını nasıl önleyeceğini bu rehberde öğren.
- Kişisel bakım, cumartesi günü manikür ve pedikür yaptırmak değildir. Düzenli olarak kendine bakmaktır.
- Aktivitelerini ihtiyaçlarına uyarla. Yüksek yoğunluklu bir antrenman, sana masajdan daha iyi gelebilir.
- Minnet duyduklarının bir listesini yapmak ve uzman ipuçlarını dinlemek, duygularının sebep olduğu engeli aşmana ve kişisel bakımı aksatmamana yardımcı olabilir.
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"Kişisel bakım" dediğimizde aklına "köpük banyoları ve yorgan altında film maratonları" mı geliyor? Öyleyse haksız değilsin ama eksik olduğun bazı noktalar var. Massachusettsli kişisel bakım uzmanı, eğitim danışmanı ve yazar Dr. Theresa Melito-Conners, "Kişisel bakım her gün istikrarlı bir şekilde fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığın da dahil kendin için yaptığın, seni daha iyi hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerin tümüdür." diyor. Kendine baktığında geçmişten gelen büyük ve küçük zorlukların üstesinden de daha iyi geleceksin.
Kişisel bakım kendini şımartmaktan ibaret değildir. British Psychological Society yardımcı üyesi ve This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care kitabının yazarı Ellen Bard'a göre, senin iyiliğine olacak keyifsiz şeyler (örneğin, dişçiye gitmek) ve belirli bir durumda ihtiyacın olan şeyi yapmak da (öğle yemeği molası vermek gibi) kişisel bakımdır. Bard, bunu yaptığın zaman enerji toplayacağını ve işte, antrenmanda ve ilişkilerinde daha iyi olacağını söylüyor. Ayrıca sakinleşmeye çalışmaya zaman ve enerji harcamak yerine iç kaynaklarını stres yapmamaya çalıştığın sorunları çözmek için kullanabilirsin. Bu, alakasız parçaları birleştirip ortaya anlamlı bir şey çıkmasını beklemek yerine bulmacanın parçalarını birleştirmek gibidir.
Bard, etkili bir kişisel bakım için kendini iyi tanıman gerektiğini söylüyor: "Bir kişinin işine yarayan, başka birinin işine yaramayabilir. Bazen ihtiyaç duyduğumuz bir şey, başka zamanlarda faydasız olabilir. Kişisel bakım, kendinle daha derin bir bağ kurup kalbine, zihnine ve vücuduna kulak vermektir."
Kişisel bakım aktivitelerini mevcut ihtiyaçlarına göre ayarlamalısın. Bunu doğru şekilde yaptığında hedeflerine ulaşacaksın. Uzman görüşlerine dayanarak hazırladığımız bu rehberi izlemeyi dene.
1. Bunaldığın Zaman: Yüksek Enerjili Antrenman Yap
Kafanı boşaltmak için sakinleştirici bir masaj yaptırmak iyi bir fikirmiş gibi gelebilir. Ancak Melito-Conners, masöz sana masaj yaparken aklın yapılacak işlerde olursa masaj bittikten sonra kendini daha bunalmış hissedebileceğini söylüyor.
Melito-Conners, bunun yerine sana güç vereceğini ve stresini alacağını bildiğin bir antrenmanı yapmanı öneriyor. Beş dakika dans edebilir, ağırlık kaldırabilir, mahallende kısa ve hızlı bir koşuya çıkabilir ya da yüksek enerjili bir yoga akışı yapabilirsin. Melito-Conners, vücudunu birkaç dakika hareket ettirip nabzını hızlandırdığında enerjinin de artacağını ve üzerinde çalıştığın proje veya sorunu halletmeye hazır olacağını söylüyor. Araştırmalar da her türlü egzersizin öz güven kazandırabileceğini söylüyor. İşleri halletmek ve ilerleme kaydetmek için enerji ve öz güven ikilisinden iyisi yoktur.
2. Uyuyamadığında: Banyo Yap
Stres uykusuzluğu da beraberinde getirir. Ancak yorulduğumuzda yaptığımız klasik bir kişisel bakım aktivitesi olan şekerleme, ters tepebilir. Atlantalı lisanslı psikolog Dr. Rebecca Leslie, gün ortasında uyumanın biyolojik saatini bozabileceğini ve akşam uykuya dalmanı olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.
Böyle bir durumda sıcak banyo yapmayı dene. Sleep Medicine Reviews'ta yayınlanan bir çalışma, yatmadan bir saat önce yapılan banyonun daha çabuk uykuya dalmaya ve daha kaliteli uyumaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Leslie, banyonun vücudun ısı düzenleme sistemini çalıştırdığını, bunun da vücut sıcaklığını düşürüp daha kolay uykuya dalmanı sağlayabileceğini söylüyor: "Küvete girdiğinde dinlenirsin, rahatlarsın ve aklını gün içinde olanlardan uzaklaştırırsın. Bu da sakinleşmene ve uykuya hazırlanmana yardımcı olabilir."
3. Kaygı Duyduğunda: Bir Arkadaşını Ara
Robdöşambrını giyip kendine bir kadeh kırmızı şarap koymak veya maç izlemek, zihnini sakinleştirmede genellikle etkisiz kalır çünkü aklındaki düşünceler hiçbir yere gitmez. Böyle durumlarda arkadaşını arayıp konuşman daha faydalı olabilir.
Bard şöyle diyor: "Kaygı genellikle gelecek hakkında duyulan endişedir. Kaygını bir arkadaşına anlatman, onun fikrini alman ve plan yapmana yardımcı olmasını istemen, kontrolün sende olduğunu hissettirecektir." Ayrıca seni destekleyenler olduğunu hatırlamanın da rahatlatıcı olduğunu ekliyor. Arkadaşın sorunu çözmene yardımcı olmasa bile arkanda birilerinin olduğunu bilmek güzel bir histir.
4. Öfkeli Olduğunda: Meditasyon Yapmayı ve/veya Derin Nefes Almayı Dene
İçinde biriken öfkeyi, takınacağın ifadeyle gizleyemezsin. Melito-Conners şöyle diyor: "Beş dakikalık kısa bir meditasyon veya derin nefes alma egzersizleri sinir sistemini sakinleştirmeye, zihni berraklaştırmaya ve dengeyi geri kazanmaya yardımcı olabilir. Mümkünse hissettiğin öfkenin nedenini tespit etmeye çalış." Bunu yaptığında duruma olgun ve akılcı bir şekilde yaklaşabilir ya da sorunu umursamayıp hayatına devam edebilirsin (genellikle daha iyi çözüm budur).
Rahatlayamayacak kadar öfkeli misin? Bu hepimizin başına gelmiştir. Melito-Conners, "İçin içine sığmıyorsa hareket et. Ruh durumunu değiştirmek için yürüyüşe çık, favori şarkını dinle veya dans edip şarkı söyle." diyor. Sonra mutlu bir şekilde kaldığın yerden devam edebilir ya da daha da sakinleşmek için meditasyona veya nefes çalışmasına başlayabilirsin.
5. Moralin Bozukken: Minnet Listesi Yap
Leslie, "Yapılan birçok araştırma, minnettar olduğu şeyleri günlüğüne yazanların hayattan daha çok tatmin olduğunu ve kendine daha çok saygı duyduğunu gösteriyor." diyor. Bu, günlük defterine saatlerce hayatını yazman gerektiği anlamına gelmiyor. Melito-Conners şöyle diyor: "Her gün birkaç dakikanı ayırıp Google Dokümanlar'a veya telefonuna minnettar olduğun iki üç şeyi yaz ya da koşularını kaydet. Kendini mutsuz hissettiğinde bu listeye bakıp minnet duyman gereken ne kadar çok şey olduğunu hatırlayabilirsin."
Sonuç olarak, mesele senin işine yarayacak yöntemleri bulmaktır. Bu tavsiyeler, sağlık yolculuğunda karşılaştığın sorunların üstesinden gelmene yardımcı olmuyorsa kendini daha iyi hissedene kadar denemeler yapmaya devam et. Bard, işini kolaylaştırmak için kendine "Şu anda neye ihtiyacım var?" ve "Gelecekteki benin neye ihtiyacı var?" sorularını sormanı öneriyor. Bunları yaptığın zaman işine yarayacak kişisel bakım yöntemlerini bulabilirsin.
Yazan: Celia Shatzman
Çizen: Xoana Herrera
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