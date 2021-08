Kendine Daha İyi Bakmanın Yolları

"Kişisel bakım" dediğimizde aklına "köpük banyoları ve yorgan altında film maratonları" mı geliyor? Öyleyse haksız değilsin ama eksik olduğun bazı noktalar var. Massachusetts'li kişisel bakım uzmanı, eğitim danışmanı ve yazar Dr. Theresa Melito-Conners, "Kişisel bakım her gün, istikrarlı bir şekilde fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığın da dahil kendin için yaptığın, seni daha iyi hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerin tümüdür." diyor.



Kişisel bakım kendini şımartmaktan ibaret değildir. British Psychological Society yardımcı üyesi ve This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care kitabının yazarı Ellen Bard'a göre, senin iyiliğine olacak keyifsiz şeyler (örneğin, dişçiye gitmek) ve belirli bir durumda ihtiyacın olan şeyi yapmak da (öğle yemeği molası vermek gibi) kişisel bakımdır. Bard, bunu yaptığın zaman enerjini toplayacağını ve işte, antrenmanda ve ilişkilerinde daha iyi olacağını söylüyor. Ayrıca sakinleşmeye çalışmaya zaman ve enerji harcamak yerine iç kaynaklarını stres yapmamaya çalıştığın sorunları çözmek için kullanabilirsin. Bu, alakasız parçaları birleştirip ortaya anlamlı bir şey çıkmasını beklemek yerine bulmacanın parçalarını birleştirmek gibidir.