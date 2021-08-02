Kendine Daha İyi Bakmanın Yolları

5. Moralin Bozukken: Minnet Listesi Yap

Leslie, "Yapılan birçok araştırma, minnettar olduğu şeyleri günlüğüne yazanların hayattan daha çok tatmin olduğunu ve kendine daha çok saygı duyduğunu gösteriyor." diyor. Bu, günlük defterine saatlerce hayatını yazman gerektiği anlamına gelmiyor. Melito-Conners şöyle diyor: "Her gün birkaç dakikanı ayırıp Google Dokümanlar'a veya telefonuna minnettar olduğun iki üç şeyi yaz ya da sürekli bir envanter tut. Kendini mutsuz hissettiğinde bu listeye bakıp minnet duyman gereken ne kadar çok şey olduğunu hatırlayabilirsin."





Sonuç olarak, mesele senin işine yarayacak yöntemleri bulmaktır. Bu tavsiyeler ihtiyacın olan sonuçları sunmuyorsa kendini daha iyi hissedene kadar denemeler yapmaya devam et. Bard, işini kolaylaştırmak için kendine "Şu anda neye ihtiyacım var?" ve "Gelecekteki benin neye ihtiyacı var?" sorularını sormanı öneriyor. Bunları yaptığın zaman işine yarayacak kişisel bakım yöntemlerini bulabilirsin.