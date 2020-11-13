Daha Güçlü Performans İçin Zihinsel Enerjini Yükselt

Zihinsel Yorgunluğun Bilimi

Avustralya Canberra Üniversitesi Spor ve Egzersiz Araştırma Enstitüsünde yardımcı doçent doktor olan Kristy Martin'e göre, 16 km koştuktan veya hızlı bir yüksek yoğunluklu interval antrenmanı yaptıktan sonra fiziksel açıdan yorulduğun gibi uzun bir iş gününden ya da sadece birkaç dakikalık zorlu bir işten sonra zihinsel açıdan yorulabilirsin. Martin, zihinsel yorgunluğa (veya günlük dildeki karşılığıyla "beyin yorgunluğuna") neden olan işlerin genellikle "ya çok zor ya da çok sıkıcı olduğu için yapmak istemediğin işler" olduğunu söylüyor.



Başka çalışmalar, beyin yorgunluğunun kondisyon bisikletinde belirli bir güç seviyesini koruma, bir izometrik egzersizi yapma (plank gibi) veya 1.500 metre yüzmede hızını koruma kabiliyetini olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Ancak fark ettiysen depara kalkmak bunların arasında yok. Çünkü dayanıklılık (Martin'e göre "temponu kontrol etmen gereken her türlü aktivite), devam etmek için bilinçli bir zihinsel efor gerektirebilir. Martin, "Zihinsel yorgunluk efor algısını artırdığı için zaman geçtikçe bu kararı vermek zorlaşır." diyor. 20 saniyelik bir koşuda ise düşünmeye veya motivasyonunu kaybetmeye zamanın olmaz.