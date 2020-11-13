Daha Güçlü Performans İçin Zihinsel Enerjini Yükselt

1.600 metreyi 9 dakikada rahatça koştuğun tempo bu sabah seni 7 dakikalık 1.600 metre temposu kadar yorduysa sorun kaslarında değil, zihninde olabilir.
"Medicine & Science in Sport & Exercise" dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, profesyonel dayanıklılık koşucularından önce 45 dakikalık bir bilgisayar görevi gerçekleştirmeleri (kendilerine söylendiği zaman hızla bir tuşa bastılar), sonra da ellerinden geldiği kadar uzun koşmaları istendi. Kaydettikleri süre, aynı koşu testini belgesel izledikten sonra yaptıklarında kaydettikleri süreden daha kısa çıktı. İki testte de nabızları, oksijen tüketimleri ve laktat seviyeleri aynıydı. Yani sorun vücutlarında değil, beyinlerindeydi.
Brezilya São Paulo Üniversitesi fizyoloji departmanında yardımcı doçent doktor olan ve çalışmayı yöneten Dr. Bruno Moreira Silva, algılanan efor derecesi (RPE) adıyla da bilinen ve koşucuların koşu sırasında ne kadar efor harcadıklarını düşündüklerinin göstergesi olan algılanan eforun zihinsel yorgunluk yüzünden arttığını ve bu yüzden koşucuların çok uzağa koşamadığını söylüyor.
Zihinsel Yorgunluğun Bilimi
Avustralya Canberra Üniversitesi Spor ve Egzersiz Araştırma Enstitüsünde yardımcı doçent doktor olan Kristy Martin'e göre, 16 km koştuktan veya hızlı bir yüksek yoğunluklu interval antrenmanı yaptıktan sonra fiziksel açıdan yorulduğun gibi uzun bir iş gününden ya da sadece birkaç dakikalık zorlu bir işten sonra zihinsel açıdan yorulabilirsin. Martin, zihinsel yorgunluğa (veya günlük dildeki karşılığıyla "beyin yorgunluğuna") neden olan işlerin genellikle "ya çok zor ya da çok sıkıcı olduğu için yapmak istemediğin işler" olduğunu söylüyor.
Başka çalışmalar, beyin yorgunluğunun kondisyon bisikletinde belirli bir güç seviyesini koruma, bir izometrik egzersizi yapma (plank gibi) veya 1.500 metre yüzmede hızını koruma kabiliyetini olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Ancak fark ettiysen depara kalkmak bunların arasında yok. Çünkü dayanıklılık (Martin'e göre "temponu kontrol etmen gereken her türlü aktivite), devam etmek için bilinçli bir zihinsel efor gerektirebilir. Martin, "Zihinsel yorgunluk efor algısını artırdığı için zaman geçtikçe bu kararı vermek zorlaşır." diyor. 20 saniyelik bir koşuda ise düşünmeye veya motivasyonunu kaybetmeye zamanın olmaz.
Zihinsel yorgunluğa (veya günlük dildeki karşılığıyla "beyin yorgunluğuna") neden olan işler genellikle "ya çok zor ya da çok sıkıcı olduğu için yapmak istemediğin işlerdir".
Kristy Martin, Canberra Üniversitesi Spor ve Egzersiz Araştırma Enstitüsünde Yardımcı Doçent Doktor
Beyin yorgunluğunun semptomları kolayca tespit edilebilir: Enerji eksikliği, kendini zorlama isteğinin olmaması, ruh halinde değişiklikler, geciken tepkiler, dikkat bozukluğu, hatta futbol maçı sırasında hedefe odaklanamamaya yol açabilecek isabetlilik düşüşü, bu semptomlara verilebilecek örneklerdir. Ancak bunun nedenini tespit etmek, beynini açıp inceleme şansımız olmadığı için daha zordur.
Martin ve meslektaşlarının yakın tarihli bir incelemede ana hatlarını çizdiği teori, beynin algılanan eforu, göreve karşı sabır göstermeyi ve efor-ödül yargısını kontrol eden bölümündeki adenosin adlı bir bileşik etrafında dönüyor. Adenosin yoğun zihinsel ve fiziksel aktiviteler tarafından üretilir. Araştırmacılar, beyninde biriken adenosin miktarı arttığında beyninin kürek çekmeye, plank duruşunu korumaya veya yüzmeye devam etmen için daha güçlü sinyal göndermesi gerekeceğini ve bunun da görevin algılanan zorluğunu artıracağını düşünüyor. Adenosin ayrıca motivasyonu kontrol eden dopamin adlı kimyasal maddeyi bloke eder. Bu yüzden zihin tarafında işini iki kat zorlaştırır.
Ancak iyi bir haberimiz var: Beyninin işini kolaylaştırırsan vücudun en iyi performansını sergileyebilecektir. İşte yapman gerekenler.