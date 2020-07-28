Performansını Artırmak İçin Uyu

Kanada Calgary Üniversitesi Kinesiyoloji bölümünde misafir yardımcı doçent olan Amy Bender, "Kestirmek, hemen akla gelmese bile sporcuların performanslarını çok fazla 'uğraşmadan' iyileştirmeleri için büyük bir fırsattır." diyor.



Kestirmenin faydalarından biri, parasempatik sinir sistemini (yani "dinlen ve hazmet" yanıtı) harekete geçirmesi ve bunun da vücudunu homeostaza geri döndürmesidir. Bender'a göre nabzın yavaşlar, tansiyonun düşer, kasların gevşer ve enerji kapasiten artar. Tüm bu fizyolojik değişiklikler vücudunun stresini azalttığı zaman güç toplayabilirsin. Kestirmeyi, sistemin yeniden başlatılması gibi düşünebilirsin: Gücün tamamen kapatılması, vücudun tekrar çalışmaya başladığında miskinliği tamamen yok edebilir.



UCSF Human Performance Center'da çalışan bir tıp bilimcisi ve elit sporcularda uyku ve performansa odaklanan bir Nike Performance Council Üyesi olan Dr. Cheri Mah, "Kısa süre kestirmek bile uyanıklığı ve tepki süresini geliştirebilir." diyor. Araştırmalara göre kestirmek ayrıca antrenman sırasında algılanan efor derecesini (RPE, yani ne kadar sıkı çalıştığını hissettiğin) düşürebilir ve aynı gün içinde dayanıklılığını artırabilir. Bu iki fayda sayesinde bir yüksek yoğunluklu interval antrenmanı sırasında maksimum efor harcayabilir ya da koşu mesafeni artırabilirsin.



Özel ihtiyaçlarını karşılayan bir kestirme stratejisine sahip olmak, bu önemli avantajlardan yararlanmanı sağlayabilir. İşte gün ortasında doğru kestirmenin sırları.