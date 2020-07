Performansını Artırmak İçin Uyu

Sıklığı Doğru Ayarla

Gün ortasında kestirme sıklığına ilişkin kesin herhangi bir kural bulunmuyor. Bender, sporcuların haftada en az üç gün veya her iki günde bir kestirmesini öneriyor. Dr. Mah ise her bir uyku aşamasında geçen sürenin, toptan uyku ile bölünmüş uyku arasında farklı olduğunu söylüyor; o yüzden vücudunun gerçekten güç toplamaya ihtiyaç duyduğu günlerde gece sekiz saat uyumaya gayret et.



Yapmak istemeyeceğin bir şey varsa o da kestirmeyi sürekli olarak kötü uyumanın ilacı olarak görmektir. Kestirmek bir güç toplama aracıdır; ilk yardım çantanın parçası değildir.