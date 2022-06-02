Zdaniem ekspertów: 5 porad, jak znaleźć swój rytm

Mihaly Csikszentmihalyi, psycholog, który w 1990 r. stworzył koncepcję „przepływu”, opisywał go jako optymalny stan w życiu. Przepływ osiągamy, gdy jesteśmy całkowicie pochłonięci czymś, co jest jednocześnie wymagające, satysfakcjonujące i niezwykle przyjemne. „Czujemy się wtedy silni i pobudzeni, mamy też poczucie, że w pełni kontrolujemy sytuację i jesteśmy u szczytu swoich możliwości. Wszystkie problemy wydają się nieistotne” – tłumaczy.



Inni uznani psychologowie, tacy jak Martin Seligman, uważają, że chwile, w których osiągamy stan przepływu, są konieczne do bycia naprawdę szczęśliwym. Wykonując czynności, które pozwalają nam znaleźć się w takim stanie, nie tylko czujemy się dobrze, ale jesteśmy też spokojniejsi i odczuwamy większą satysfakcję po ich zakończeniu. („Warto delektować się tym okresem po przepływie” – mówi Paterson. „Dzięki niemu doceniamy, co właśnie zrobiliśmy, zamiast wybiegać myślami w przyszłość”).



Istnieje biologiczne wytłumaczenie tej zależności. „W stanie przepływu mózg uwalnia neuroprzekaźniki, takie jak dopamina i serotonina, które sprawiają, że czujemy się dobrze” – wyjaśnia Levy. Regularne doświadczanie takiego stanu bardzo dobrze wpływa więc na nasze zdrowie psychiczne oraz naszą efektywność.



Badania pokazują, że istnieje bezpośredni związek między przepływem u sportowców a ich najlepszymi wynikami. „Z perspektywy psychologii sportu przepływ to stan, w którym umysł i ciało znajdują się w całkowitej harmonii” – mówi dr Joel Fish, kierownik Center for Sport Psychology w Filadelfii. Stan ten może pomóc Ci wykonać trening, błyszczeć na boisku piłkarskim lub trzymać się postanowienia, aby jeść więcej jakościowych węglowodanów.



Regularne doświadczanie stanu przepływu przekłada się również na większą pewność siebie i lepszą samoocenę – tak wynika z badań. Dzieje się tak, ponieważ aktywności, które wywołują w nas ten stan, dają nam satysfakcję, a wykonywanie ich sprawia, że jesteśmy w nich coraz lepsi. „Osoby, które regularnie osiągają ten stan, poprawiają swoje umiejętności, przez co rośnie ich pewność siebie” – mówi Levy.



Gdy dodasz do siebie wszystkie te korzyści, będziesz w stanie skutecznie i z entuzjazmem realizować swoje cele.