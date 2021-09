Zdaniem ekspertów: 5 porad, jak znaleźć swój rytm

Może się wydawać, że całkowite zatracenie się w danej czynności (może to być lektura fascynującej książki albo surfowanie), które sprawia, że zapominamy o liście rzeczy do zrobienia, codziennych troskach, a nawet o telefonie, to wręcz magia. Tak naprawdę doświadczamy jednak konkretnego psychologicznego stanu: przepływu.



Przepływu doświadczamy wtedy, gdy całkowicie absorbuje nas to, co akurat robimy. „To stan, w którym jesteśmy całkowicie pochłonięci tym, co jest tu i teraz” – wyjaśnia dra Morgan Levy, dyplomowana psycholożka z Boca Raton na Florydzie zajmująca się kwestiami stresu, lęku i wypalenia. „Można odnieść wrażenie, że czynności wykonywane przez daną osobę i jej świadomość łączą się ze sobą. To całkowite przeciwieństwo tego, w jaki sposób funkcjonujemy przez większość czasu, gdy w naszych głowach odbywa się gonitwa myśli, które wywołują stres” – zaznacza.



„Pomyśl o swoim umyśle jak o laptopie lub telefonie. Przez większość czasu masz otwartych jednocześnie wiele okien lub aplikacji, przez co urządzenie pracuje wolniej” – wyjaśnia dr Randy Paterson, psycholog z Vancouver, autor książki „How to Be Miserable In Your Twenties”. Podczas przepływu na urządzeniu otwarta jest tylko jedna, potężna aplikacja, która działa na pełnych obrotach.



Zdaniem ekspertów nawet przy niewielkim wysiłku osiąganie przepływu może być świadomym i częstym doświadczeniem.