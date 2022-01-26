Zawodniczka WNBA Kayla McBride opowiada o znaczeniu zdrowia psychicznego w życiu sportowców

Koszykówka nigdy nie była dla Kayli McBride tylko grą. Sport ten pozwalał jej na ucieczkę od traum z dzieciństwa oraz późniejszych problemów psychicznych. Gdy z powodu pandemii zawieszono wszystkie rozgrywki, musiała zmierzyć się z tym, kim jest jako osoba, a nie tylko jako sportsmenka. W ostatnim odcinku naszej miniserii poświęconej zdrowiu psychicznemu weteranka ligi WNBA dołącza do prowadzącej Jaclyn Byrer, aby porozmawiać o swojej drodze, a zwłaszcza o decyzji, by publicznie opowiedzieć o swojej historii. Kayla szczerze mówi o wyzwaniach, na które była narażona jako wrażliwa osoba, oraz o radości, jaką dają pozytywne zmiany: silniejsze więzi z rodziną i lepsza relacja ze sportem, który uprawia. Opowiada też, jak bycie częścią toczącej się rozmowy o zdrowiu psychicznym pomogło pokazać innym – a także jej samej – że za numerami na koszulkach i statystykami sezonu znajdują się sportsmenki i sportowcy, a więc osoby z krwi i kości. Posłuchaj całego odcinka, aby dowiedzieć się, w jaki sposób opuszczenie gardy i pozwolenie innym na zrobienie tego samego, może pomóc nam stworzyć świat, w którym zdrowie psychiczne jest traktowane priorytetowo.