Zawodniczka WNBA Kayla McBride opowiada o znaczeniu zdrowia psychicznego w życiu sportowców

Podcast „Trained”: miniseria poświęcona zdrowiu psychicznemu – rozmowa z Kaylą McBride

Na boisku Kayla McBride gra z numerem 21, ale na co dzień dla samej siebie jest numerem jeden. Dowiedz się, jak skupienie się na zdrowiu psychicznym pomogło jej zmienić swoje podejście do gry – i do życia.