Jak konsekwencja może wpłynąć na grę

Jak działać w myśl hasła „Just Do It”

Zachowanie systematyczność wydaje się łatwiejsze w teorii niż w praktyce. Ale niekoniecznie musi tak być. „Jedną z największych pułapek związanych z wykształcaniem w sobie systematyczności jest podejście »wszystko lub nic«” – mówi dr Nicole Gabana, kierowniczka zakładu psychologii sportu na University of Massachusetts Amherst. Wiesz, o co chodzi – „nie mam hantli potrzebnych do tego ćwiczenia, więc nie mogę go wykonać” lub „nie mam 45 minut, więc odpuszczę sobie bieg”. „Zrobienie czegoś jest zawsze lepsze niż niezrobienie niczego” – mówi Gabana. Nawet jeśli niektóre z wykonywanych przez Ciebie treningów nie są doskonałe, nie musisz się tym martwić. Zamiast myśleć o tym, czego nie udało Ci się zrobić lub co mogło zostać zrobione lepiej, ciesz się tym, co udało Ci się dokonać. Jeśli dasz radę wziąć się w garść wtedy, gdy nie masz ochoty na ćwiczenia, będziesz mieć motywację następnym razem, gdy będziesz zastanawiać się, czy odpuścić trening.



Ostatecznie wszystko sprowadza się do jednego: rób to, co możesz, z tym, co masz. To wystarczy, żeby znaleźć się na ścieżce do zdrowszego i bardziej szczęśliwego życia.