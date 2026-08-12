  1. Buty
    2. /
  2. Air Force 1

Nike Air Force 1

Nike Air Force 1 '01
Nike Air Force 1 '01 Buty męskie
Dostępne w SNKRS
Nike Air Force 1 '01
Buty męskie
599,99 zł
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Buty męskie
+2
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Buty męskie
519,99 zł
Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Buty damskie
Bestseller
Nike Air Force 1 Shadow
Buty damskie
569,99 zł
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Buty dla dużych dzieci
+8
Produkt premierowy
Nike Air Force 1
Buty dla dużych dzieci
429,99 zł
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Buty damskie
Bestseller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Buty damskie
519,99 zł
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Buty męskie
Nike Air Force 1 '07
Buty męskie
519,99 zł
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram Buty męskie
Nike Air Force 1 ’07 LX Vibram
Buty męskie
569,99 zł
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Buty damskie
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Buty damskie
599,99 zł
Nike Air Force 1 '07 „Florette”
Nike Air Force 1 '07 „Florette” Buty damskie
Nike Air Force 1 '07 „Florette”
Buty damskie
569,99 zł
Nike Force 1 Low
Nike Force 1 Low Buty dla małych dzieci
+6
Nike Force 1 Low
Buty dla małych dzieci
299,99 zł
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Buty męskie
Nike Air Force 1 '07
Buty męskie
569,99 zł
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Buty damskie
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Buty damskie
519,99 zł
Nike Air Force 1 '07 Edge
Nike Air Force 1 '07 Edge Buty męskie
Nike Air Force 1 '07 Edge
Buty męskie
569,99 zł
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Buty damskie
Produkt premierowy
Nike Air Force 1 '07
Buty damskie
569,99 zł
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Buty damskie
Nike Air Force 1 '07
Buty damskie
569,99 zł
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Buty damskie
Nike Air Force 1 '07
Buty damskie
519,99 zł
Nike Air Force 1 ’07 LV8 „USA”
Nike Air Force 1 ’07 LV8 „USA” Buty męskie
Nike Air Force 1 ’07 LV8 „USA”
Buty męskie
519,99 zł
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Buty męskie
Nike Air Force 1 '07 LV8
Buty męskie
519,99 zł
Kobe Air Force 1 Low
Kobe Air Force 1 Low Buty męskie
Kobe Air Force 1 Low
Buty męskie
519,99 zł
Nike Air Force 1 Mid '07
Nike Air Force 1 Mid '07 Buty męskie
Nike Air Force 1 Mid '07
Buty męskie
569,99 zł
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Nike Air Force 1 Low Retro Premium Buty męskie
Nike Air Force 1 Low Retro Premium
Buty męskie
599,99 zł
Nike Force 1 Low EasyOn
Nike Force 1 Low EasyOn Buty dla niemowląt i maluchów
+1
Nike Force 1 Low EasyOn
Buty dla niemowląt i maluchów
269,99 zł
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Buty damskie
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Buty damskie
649,99 zł
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Buty
Bestseller
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Buty
569,99 zł

Postaw na klasykę w nowym wydaniu, wybierając buty Nike Air Force 1

Buty Air Force 1 przeszły długą drogę od czasu, kiedy zadebiutowały jako pierwsze obuwie na boisko wyposażone w technologię Nike Air. Ta ikona kultury, mimo że stale ulepszana, pozostaje wierna swoim korzeniom, zachowując tę samą sprężystą amortyzację, która zmieniła historię sneakersów.

Poczuj legendarną wygodę

Te ulubione buty miłośników sneakersów zapewniają długotrwałą wygodę. Amortyzacja Nike Air, początkowo zaprojektowana z myślą o meczach koszykówki, absorbuje wstrząsy, a zaraz potem powraca do swojego pierwotnego kształtu. Bardzo miękka wyściółka w obszarze kostki i języka zapewnia optymalną ochronę. Wybierz modele z technologią Nike React, która sprawi, że każdy Twój krok będzie niezwykle dynamiczny. Na gumowych podeszwach znajduje się nasz kultowy kolisty wzór, który zapewni Ci trwałą przyczepność, więc możesz skupić się już tylko na grze. Jeśli zależy Ci na dodatkowej przyczepności i wytrzymałości, postaw na podeszwy z poduszeczkami z mieszanki pianki i gumy w obszarach, które szybko się zużywają.



Przygotuj się na każdą pogodę


Aby zapewnić sobie wygodę niezależnie od pogody, wybierz buty sportowe Air Force 1 z wodoodporną wyściółką Gore-Tex. Wysokowydajne detale, takie jak odprowadzające wilgoć sznurowadła oraz wyprofilowana skóra na wierzchu stopy, również zapobiegają przedostawaniu się wody do środka buta. Postaw na izolację 3M™ Thinsulate™, aby Twoim stopom było ciepło, kiedy jesteś na zewnątrz. Przeszywane powłoki zapewniają jeszcze lepszą ochrobę przed wilgocią.



Poczuj przyjemny chłód


Gładka i oddychająca skóra licowa zapewni Ci niebywały komfort, natomiast lekkie materiały nigdy nie spowolnią Cię w upalne dni. Dodatkowy przepływ powietrza zapewnią Ci buty z perforacją na cholewce.



Stwórz swoje własne jedynki

Chcesz wyglądać niepowtarzalnie? Możesz to osiągnąć dzięki naszym konfigurowalnym butom AF1. Zacznij od wyboru materiałów — postaw na klasyczną gładką skórę premium, wypróbuj buty z efektem marszczenia albo wybierz funkcjonalne materiały zapewniające najwyższą wydajność. Następnie zmień detale, aby stworzyć spersonalizowane obuwie. Ozdób język lub tylną etykietkę naszym niepowtarzalnym logo albo wstaw tam swoje inicjały bądź wiadomość.



Wyposaż swoje dzieci

W legendarnej rodzinie obuwia Air Force znajdziesz też kolekcje dla dzieci. Starszym dzieciakom spodobają się nowe wersje sneakersów OG. Oprócz komfortu i trwałości klasycznego buta, modele te są dostępne w wyrazistej kolorystyce z modnymi detalami. Stoper przy sznurowadłach butów Nike Air Force 1 bardzo ułatwia młodszym dzieciom wkładanie i zdejmowanie butów. Większe wyściełanie na nylonowym języku zapewnia dodatkowy komfort tam, gdzie dzieciaki potrzebują go najbardziej. A dla małych stópek nasze buciki z elastycznymi sznurowadłami są po prostu idealne.



Odkryj właściwe dla siebie obuwie Air Force 1


Nasze oryginalne buty do koszykówki zachowały tradycyjny styl do dziś, ale dodaliśmy tym kultowym sneakersom kilka nowych elementów — począwszy od bardzo wytrzymałych podeszw, a skończywszy na nowoczesnym, miejskim designie. Niezależnie od tego, czy chcesz wznieść swoją grę na boisku na wyższy poziom, czy uzupełnić swoją stylizację o niepowtarzalny element, tutaj znajdziesz odpowiednią dla siebie parę butów Air Force 1.