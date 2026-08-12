Postaw na klasykę w nowym wydaniu, wybierając buty Nike Air Force 1
Buty Air Force 1 przeszły długą drogę od czasu, kiedy zadebiutowały jako pierwsze obuwie na boisko wyposażone w technologię Nike Air. Ta ikona kultury, mimo że stale ulepszana, pozostaje wierna swoim korzeniom, zachowując tę samą sprężystą amortyzację, która zmieniła historię sneakersów.
Poczuj legendarną wygodę
Te ulubione buty miłośników sneakersów zapewniają długotrwałą wygodę. Amortyzacja Nike Air, początkowo zaprojektowana z myślą o meczach koszykówki, absorbuje wstrząsy, a zaraz potem powraca do swojego pierwotnego kształtu. Bardzo miękka wyściółka w obszarze kostki i języka zapewnia optymalną ochronę. Wybierz modele z technologią Nike React, która sprawi, że każdy Twój krok będzie niezwykle dynamiczny. Na gumowych podeszwach znajduje się nasz kultowy kolisty wzór, który zapewni Ci trwałą przyczepność, więc możesz skupić się już tylko na grze. Jeśli zależy Ci na dodatkowej przyczepności i wytrzymałości, postaw na podeszwy z poduszeczkami z mieszanki pianki i gumy w obszarach, które szybko się zużywają.
Przygotuj się na każdą pogodę
Aby zapewnić sobie wygodę niezależnie od pogody, wybierz buty sportowe Air Force 1 z wodoodporną wyściółką Gore-Tex. Wysokowydajne detale, takie jak odprowadzające wilgoć sznurowadła oraz wyprofilowana skóra na wierzchu stopy, również zapobiegają przedostawaniu się wody do środka buta. Postaw na izolację 3M™ Thinsulate™, aby Twoim stopom było ciepło, kiedy jesteś na zewnątrz. Przeszywane powłoki zapewniają jeszcze lepszą ochrobę przed wilgocią.
Poczuj przyjemny chłód
Gładka i oddychająca skóra licowa zapewni Ci niebywały komfort, natomiast lekkie materiały nigdy nie spowolnią Cię w upalne dni. Dodatkowy przepływ powietrza zapewnią Ci buty z perforacją na cholewce.
Stwórz swoje własne jedynki
Chcesz wyglądać niepowtarzalnie? Możesz to osiągnąć dzięki naszym konfigurowalnym butom AF1. Zacznij od wyboru materiałów — postaw na klasyczną gładką skórę premium, wypróbuj buty z efektem marszczenia albo wybierz funkcjonalne materiały zapewniające najwyższą wydajność. Następnie zmień detale, aby stworzyć spersonalizowane obuwie. Ozdób język lub tylną etykietkę naszym niepowtarzalnym logo albo wstaw tam swoje inicjały bądź wiadomość.
Wyposaż swoje dzieci
W legendarnej rodzinie obuwia Air Force znajdziesz też kolekcje dla dzieci. Starszym dzieciakom spodobają się nowe wersje sneakersów OG. Oprócz komfortu i trwałości klasycznego buta, modele te są dostępne w wyrazistej kolorystyce z modnymi detalami. Stoper przy sznurowadłach butów Nike Air Force 1 bardzo ułatwia młodszym dzieciom wkładanie i zdejmowanie butów. Większe wyściełanie na nylonowym języku zapewnia dodatkowy komfort tam, gdzie dzieciaki potrzebują go najbardziej. A dla małych stópek nasze buciki z elastycznymi sznurowadłami są po prostu idealne.
Odkryj właściwe dla siebie obuwie Air Force 1
Nasze oryginalne buty do koszykówki zachowały tradycyjny styl do dziś, ale dodaliśmy tym kultowym sneakersom kilka nowych elementów — począwszy od bardzo wytrzymałych podeszw, a skończywszy na nowoczesnym, miejskim designie. Niezależnie od tego, czy chcesz wznieść swoją grę na boisku na wyższy poziom, czy uzupełnić swoją stylizację o niepowtarzalny element, tutaj znajdziesz odpowiednią dla siebie parę butów Air Force 1.