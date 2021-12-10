Zdaniem ekspertów: 3 sposoby, by być szczęśliwszym

Po szczęście na skróty
Coaching
Być może to brzmi niewiarygodnie, ale naprawdę możesz iść przez życie z pełnym uśmiechem – pomoże Ci w tym ten prosty przewodnik.
Nachodzi Cię nieraz to dokuczliwe uczucie, że masz czuć większe szczęście? Teoretycznie masz świetne życie – jesteś na stażu lub masz pracę, mieszkasz w ładnym mieszkaniu, otaczają się fantastyczni znajomi. Nie jesteś w stanie wskazać niczego, co jest nie tak. A jednak czegoś Ci brak.
Według znanego psychologa dr. Martina Seligmana nie jesteśmy po prostu szczęśliwi, tylko zbliżamy się do tego stanu. „Skupianie się wyłącznie na konkretnych przyjemnościach (kupowaniu nowego ubrania lub telefonu) albo kolekcjonowanie doświadczeń czy osiągnięć (wygrywanie kolejnych zawodów czy kończenie semestru z najlepszymi ocenami) sprawia, że czujemy radość, ale nie jest to jeszcze szczęście” – mówi.
Prawdziwe szczęście polega na odczuwaniu głębokiego spełnienia. Znalezienie aktywności, które nas zajmują, lub poświęcanie czasu na zajęcia czy znajomości, które wiele dla nas znaczą, prowadzi do poczucia długotrwałego sensu. Właśnie to daje nam spełnienie emocjonalne.
„To podróż, której powodzenia nie da się ocenić”.
– dra Melissa Green
dyplomowana psycholożka kliniczna
Trzy kroki, które pozwolą Ci rozkwitnąć
Idea szukania sensu życia i życia zgodnie z nim może wydawać się nieco onieśmielająca. Nie patrz na to jak na ścieżkę prowadzącą do chwili osiągnięcia absolutnego szczęścia, po której będziesz czuć je 24 godziny na dobę. „To podróż, której powodzenia nie da się ocenić” – mówi dra Melissa Green, dyplomowana psycholożka kliniczna. „Nie polega to na tym, że osiąga się dany cel, a potem wszystko idzie gładko”.
Co więcej (to bardzo ważne!), droga do autentycznego szczęścia nie musi być ogromnym przedsięwzięciem. Nie musisz zadręczać się tym, wyzbywać się wszystkich dóbr materialnych ani medytować godzinę lub pięć każdego ranka. Zacznij od tych kluczowych elementów teorii Seligmana.
1. Dbaj o chwile błyskawicznej radości.
Jak to działa: „Robienie czegoś przyjemnego może błyskawicznie poprawić Twój humor” – mówi Green. Dzieje się tak dzięki uwolnieniu dopaminy, czyli neuroprzekaźnika, który wpływa na nasz nastrój. Może być to na przykład opanowanie samodzielnego podciągnięcia się, picie porannej kawy na świeżym powietrzu lub posadzenie kolejnej roślinki w ogrodzie.
Jeśli chodzi o poprawę nastroju, czasem kilka małych pozytywnych rzeczy lub wydarzeń (takich jak te wymienione wcześniej) może mieć na nas większy wpływ niż mniej liczne, ale istotniejsze wydarzenia, jak na przykład awans czy ślub. „Właśnie dlatego należy delektować się małymi przyjemnościami” – radzi Green.
Spróbuj: Prawdopodobnie szukanie rzeczy, które dają Ci przyjemność, masz już za sobą, zgadza się? „Kluczowe znaczenie ma to, aby nie szukać nieustannie kolejnej niesamowitej rzeczy, ponieważ w takim przypadku możemy czuć mniejszą satysfakcję z tego, co mamy” – mówi Green. „A jeśli prowizja, większy telewizor lub kolejna impreza są głównymi (lub jedynymi) formami nagrody, czas zwrócić się ku swojemu wnętrzu” – wyjaśnia dr Aaron Weiner, psycholog i gospodarz podcastu Let’s Talk. Każdy kolejny krok sprawia, że jesteś bliżej…
2. Znajdź aktywność, w którą zaangażujesz się w pełni.
Jak to działa: Jedzenie i robienie zakupów to oczywiście przyjemne czynności, ale o wiele większą satysfakcję daje coś, w co angażujesz się w 100%. Towarzyszy temu uczucie całkowitego wciągnięcia się w coś – możesz to poczuć, gdy wejdziesz w rytm podczas długiego biegu, wciągniesz się w fascynującą książkę lub skoncentrujesz się podczas jogi. „Gdy ktoś zapyta Cię, co czujesz, może nie odpowiesz, że jest to szczęście, ale na pewno będzie to spokój” – mówi dra Carla Marie Manly, psycholożka kliniczna oraz autorka książki „Radość ze strachu”. „Jesteś jak w transie, Twój mózg przestaje gadać, ponieważ jest pochłonięty czymś w 100%”.
Spróbuj: Są szanse na to, że jesteś w stanie zidentyfikować chwile w ciągu dnia lub tygodnia, gdy wciągasz się w daną aktywność (i czerpiesz z tego przyjemność, więc prawdopodobnie nie jest to rozmowa na Zoomie). Jednak jeśli to, co Cię zajmowało, zanim świat oszalał, jest teraz mniej ważne lub już Cię nie interesuje. Być może nadszedł czas na powrót do tablicy. „Gdy tylko podczas danej aktywności mówisz, że chcesz więcej, oznacza to, że udało Ci się zaangażować” – mówi Manly.
Na początek poszukaj aktywności, które pokrywają się z Twoimi mocnymi stronami. „Im większą czerpiesz z nich radość, tym z większą pasją będziesz się nimi zajmował” – wyjaśnia Manly. Jeśli jesteś osobą, która lubi się uczyć, spróbuj nowego sportu. W dzieciństwie w Twoim salonie była prawdziwa dżungla? Dołącz do społecznego ogrodu i wyhoduj własne warzywa. Nie możesz się powstrzymać przed zrobieniem zdjęcia za każdym razem, gdy widzisz coś pięknego? Odwiedź lokalne muzea lub zapisz się na zajęcia z fotografii.
„Opinia innych osób może być pomocna, jeśli masz trudności ze znalezieniem czegoś dla siebie. Zapytaj swoją drugą połowę albo przyjaciela o to, w jakich chwilach sprawiasz wrażenie, że coś pochłonęło Cię całkowicie lub że coś sprawia Ci prawdziwe szczęście” – radzi Green. Możesz też zacząć prowadzić dziennik: każdego dnia zapisuj trzy momenty, gdy udało Ci się osiągnąć maksymalną koncentrację, zrobić coś ważnego lub wykonać coś naprawdę dobrze. Następnie zastanów się, czemu działo się to akurat wtedy. Według badań już samo to ćwiczenie może być dla Ciebie jak zastrzyk szczęścia. A wraz z upływem czasu doprowadzi Cię do tego, na czym naprawdę Ci zależy.
3. Zrób coś dla innych.
Jak to działa: Według Seligmana prawdziwe poczucie spełnienia bierze się z poczucia sensu w świecie. Chodzi o nadanie życiu znaczenia, które ma odzwierciedlenie w wartościach bliskich Twojemu sercu. Pomyśl o cnotach, takich jak uprzejmość, wdzięczność, sprawiedliwość czy odwaga.
Sens bierze się z poczucia, że Twoje działania są w stanie zmieniać rzeczywistość. „Postępowanie ze współczuciem i pomaganie innym to jeden ze sposobów, aby znaleźć sens i radość w życiu” – mówi Weiner. Wspieranie czegoś, w co się wierzy, to kolejny sposób. „Wspólny mianownik to działanie na rzecz czegoś, co wykracza poza nas samych”.
Spróbuj: Jest wiele sposobów na to, aby znaleźć sens w życiu: wolontariat, dająca satysfakcję praca, uczestnictwo w inicjatywie politycznej, a nawet zagłębienie się w aspekty duchowe. „Ważne, aby znaleźć coś spójnego z tym, co jest dla Ciebie ważne i co robisz dobrze” – twierdzi Weiner.
„W życiu zawodowym możesz poszukać firmy, której wartości (na przykład równość i różnorodność w miejscu pracy lub ekologia) pokrywają się z Twoimi, oraz takiej, która pozwoli Ci pracować nad czymś, w co wierzysz” – mówi Weiner. „Jeśli chodzi o czas wolny, zastanów się, na co poświęcasz swoją energię, i postaraj się, aby miało to związek z Twoją pasją” – dodaje.
„Jeśli masz zdolności przywódcze i zależy Ci na środowisku, możesz pomyśleć o zorganizowaniu sprzątania okolicznego parku lub biegu połączonego ze zbiórką pieniędzy na ratowanie dzikiej przyrody. A może lubisz słuchać ludzi i patrzeć na świat z różnych perspektyw? Zarejestruj się jako osoba dostarczająca posiłki potrzebującym lub dołącz do organizacji promującej sprawę, na której Ci zależy” – radzi Weiner.
Może się wydawać, że to spore zmiany. Zrób więc jedną rzecz: zarezerwuj sobie czas na trening z hantlami, zajęcie się nowym hobby lub wolontariat. Szanse na to, że będziesz tego żałować, są małe, a na to, że poczujesz dzięki temu szczęście – naprawdę duże.
Tekst: Marygrace Taylor
Ilustracje: Kezia Gabriella
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