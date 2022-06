Zdaniem ekspertów: 3 sposoby, by być szczęśliwszym

Jak to działa: Jedzenie i robienie zakupów to oczywiście przyjemne czynności, ale o wiele większą satysfakcję daje coś, w co angażujesz się w 100%. Towarzyszy temu uczucie całkowitego wciągnięcia się w coś – możesz to poczuć, gdy wejdziesz w rytm podczas długiego biegu, wciągniesz się w fascynującą książkę lub skoncentrujesz się podczas jogi. „Gdy ktoś zapyta Cię, co czujesz, może nie odpowiesz, że jest to szczęście, ale na pewno będzie to spokój” – mówi dra Carla Marie Manly, psycholożka kliniczna oraz autorka książki „Radość ze strachu”. „Jesteś jak w transie, Twój mózg przestaje gadać, ponieważ jest pochłonięty czymś w 100%”.

Spróbuj: Są szanse na to, że jesteś w stanie zidentyfikować chwile w ciągu dnia lub tygodnia, gdy wciągasz się w daną aktywność (i czerpiesz z tego przyjemność, więc prawdopodobnie nie jest to rozmowa na Zoomie). Jednak jeśli to, co Cię zajmowało, zanim świat oszalał, jest teraz mniej ważne lub już Cię nie interesuje. Być może nadszedł czas na powrót do tablicy. „Gdy tylko podczas danej aktywności mówisz, że chcesz więcej, oznacza to, że udało Ci się zaangażować” – mówi Manly.

Na początek poszukaj aktywności, które pokrywają się z Twoimi mocnymi stronami. „Im większą czerpiesz z nich radość, tym z większą pasją będziesz się nimi zajmował” – wyjaśnia Manly. Jeśli jesteś osobą, która lubi się uczyć, spróbuj nowego sportu. W dzieciństwie w Twoim salonie była prawdziwa dżungla? Dołącz do społecznego ogrodu i wyhoduj własne warzywa. Nie możesz się powstrzymać przed zrobieniem zdjęcia za każdym razem, gdy widzisz coś pięknego? Odwiedź lokalne muzea lub zapisz się na zajęcia z fotografii.

„Opinia innych osób może być pomocna, jeśli masz trudności ze znalezieniem czegoś dla siebie. Zapytaj swoją drugą połowę albo przyjaciela o to, w jakich chwilach sprawiasz wrażenie, że coś pochłonęło Cię całkowicie lub że coś sprawia Ci prawdziwe szczęście” – radzi Green. Możesz też zacząć prowadzić dziennik: każdego dnia zapisuj trzy momenty, gdy udało Ci się osiągnąć maksymalną koncentrację, zrobić coś ważnego lub wykonać coś naprawdę dobrze. Następnie zastanów się, czemu działo się to akurat wtedy. Według badań już samo to ćwiczenie może być dla Ciebie jak zastrzyk szczęścia. A wraz z upływem czasu doprowadzi Cię do tego, na czym naprawdę Ci zależy.