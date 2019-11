Bawełna przyjazna środowisku

Do 2020 r. chcemy używać 100% bawełny przyjaznej środowisku. Oznacza to korzystanie z certyfikowanej, organicznej bawełny z recyklingu z licencją BCI (Better Cotton Initiative), czyli materiału, do którego produkcji potrzeba mniejszej ilości wody i chemikaliów, i który umożliwia poprawę praktyk związanych z uprawą oraz zapewnia taką samą lub wyższą jakość niż bawełna produkowana w tradycyjny sposób.