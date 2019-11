Kształtowanie przyszłości designu

Główny cel, jaki przyświeca projektantom obuwia Nike FlyEase, to tworzenie butów lepiej przystosowanych do potrzeb sportowców o różnym stopniu sprawności. Aby zaliczyć dany model do rodziny FlyEase, musi on spełniać przynajmniej dwa z trzech kryteriów: